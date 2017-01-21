С 16 по 24 января в Чувашии проходили финальные соревнования второго этапа по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений в рамках Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу".

В турнире участвовали школьные команды со всей республики. Во второй этап прошли сильнейшие дружины своих муниципальных образований. Финальные встречи для них проходили на четырех площадках: в Чебоксарах, Ядрине, Шумерле и Ибресях. Здесь в течение десяти дней за места на пьедестале боролись более 900 школьников – 72 команды (16 команд девочек + 56 команд мальчиков). Они соревновались в четырех возрастных группах: 2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р. и 1999-2000 г.р.

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