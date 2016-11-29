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Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 7 19
2 ГАИ-Green-Go 7 13
3 ОМОН-Эстет 7 12
4 Химик-АВГУСТ 7 11
5 Волга 7 11
6 Спутник-ДЮСШ №1 7 10
7 ЧГПУ 7 4
8 Красный Октябрь 7 0
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Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 5 15
2 Гранит 5 12
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 5 10
4 Комплект21 5 10
5 Элфорт-Атлетико 5 10
6 Спецподразделение 4 6
7 Романа 4 6
8 Дина-Старые Урмары 5 5
9 Пенсионный фонд 5 4
10 Факел 5 3
11 БоМиК 4 3
12 Бурилы-Чайка 4 0
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Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 3 9
2 Крылья 3 7
3 Молочный двор 4 7
4 Динамо 3 6
5 Фемида 3 4
6 Сталь 3 3
7 Ирбис 3 3
8 Заря-ЭКРА 3 3
9 Тайфун-ДМБ 3 1
10 Союз 2 0
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Алексеев Олег (1969)
// Крылья 		9
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"Снежинка-2017". Оргсбор

Организационное совещание по турниру "Снежинка-2017" состоится 26 декабря в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР. Соревнования проводятся для детей 2004-05 г.р. и младших юношей 2002-03 г.р.

Календари опубликованы в "Нормативных документах"

 

Игры первого и второго дивизиона отмененные 3-4 декабря, будут сыграны 7-8 января.


Мини-футбол. Результаты игр 24-25 декабря

Мини-футбол. Результаты игрЗакончился первый круг в высшем дивизионе Чемпионата Чувашии по мини-футболу, по итогам которого уверенно лидирует столичное «Динамо». Также более четкие очертания появились и в нижней части турнирной таблицы - «Красный Октябрь» и ЧГПУ неудачно провели первую половину турнира и имеют все шансы остаться на своих местах по его окончанию.

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Мини-футбол. Результаты игр 17-18 декабря

Мини-футбол. Результаты игрЧемпион продолжает свою беспроигрышную серию. «Химик-Август» потерпел первое поражение, едва набрав допустимое количество игроков на игру. «Спутник-ДЮСШ №1-Конструктив» и «ГАИ-Green-Go» одержали волевые победы. «Молочный двор» неожиданно для многих продолжает лидировать в ветеранском турнире.

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Мини-футбол. Результаты игр 10-11 декабря

Мини-футбол. Результаты игрСтоличное "Динамо" легко и непринужденно обыгрывает своих конкурентов, которые им вовсе и не конкуренты, и выходит в единоличные лидеры Чемпионата. Вурнарцам не хватило двух минут, чтобы быть на равне по очкам с действующим чемпионом.

В Центре Маунтинбайка мини-футбольный сезон открыли ветераны. Обо всем подробнее в полной новости 

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Всемирный день футбола!

Всемирный день футбола!10 декабря многочисленные любители игры с мячом №1 празднуют Всемирный день футбола! Администрация сайта "Футбол Чувашии" поздравляет всех причастных к этой популярной игре людей в Чувашии и желает всем спортсменам и болельщикам побольше интересных и зрелищных игр, ну и, конечно, поменьше травм!

Мини-футбол. Ветераны

Мини-футбол. ВетераныВ ближайшее воскресенье в спортивном зале Центра маунтинбайка г. Чебоксары стартует Первенство по мини-футболу среди ветеранских команд, в котором примут участие 10 команд: Динамо, Крылья, Волга-ТАВ-Урмары, Ирбис, Сталь, Союз, Трактор (все - Чебоксары), Заря-ЭКРА (Новочебоксарск), Тайфун-Шемурша и Молочный Двор (Канаш). Расписание на ближайшие три тура в полной новости

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Троевластие

Троевластие«ГАИ-GreenGo» и «Химик-АВГУСТ» в очной встрече между собой так и не смогли определить победителя в 4 туре Чемпионата Чувашии по мини-футболу в высшем дивизионе. Потерей очков лидеров воспользовался действующий чемпион «Динамо», разгоромивший студентов из ЧГПУ, тем самым установив в турнирной таблице троевластие.

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Миди-футбол. Старшие юноши

Миди-футбол. Старшие юноши28 ноября на стадионе "Труд" стартовало Первенство по миди-футболу среди старших юношей 2000-01 г.р. В турнире принимают участие 6 команд: ДЮСШ-СОШ №61, "Энергия", "Джокер", "Вектор", "Волга" и "Ротор" Кугеси. В первом туре ДЮСШ-СОШ №61 был сильнее "Энергии" со счетом 1:0, "Джокер" уступил "Вектору" - 1:2, а матч оставшихся двух команд был перенесен.

Во втором туре встречаются:

1 декабря (четверг)

15:00 ДЮСШ-СОШ№61 - "Вектор" - перенос, 15:00 "Волга" - "Джокер" - 5:0, 15:45 "Ротор" - "Энергия" - 2:0

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