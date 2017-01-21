|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|14
|30
|2
|Волга
|14
|26
|3
|ОМОН-Эстет
|14
|25
|4
|ГАИ-Green-Go
|14
|24
|5
|Химик-АВГУСТ
|14
|20
|6
|ЧГПУ
|14
|20
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|14
|13
|8
|Красный Октябрь
|14
|1
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Бомбардиры
|Кирилл Иванов
// Динамо
|18 (1)
|Руслан Александров
// ОМОН-Эстет
|17
|Андрей Прокопьев
// Динамо
|15
|Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1
|14
|Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo
|11
|Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo
|11
|Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ
|11
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Гранит
|11
|28
|2
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|11
|28
|3
|Канмаш-Лидер
|11
|28
|4
|Пенсионный фонд
|11
|22
|5
|Комплект21
|11
|19
|6
|Спецподразделение
|11
|15
|7
|Дина-Старые Урмары
|11
|12
|8
|Романа
|10
|10
|9
|Бурилы-Чайка
|10
|9
|10
|Элфорт-Атлетико
|11
|7
|11
|Факел
|11
|6
|12
|БоМиК
|11
|6
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Алексей Кириллов
// Гранит
|19 (3)
|Артур Павлов
// Пенсионный фонд
|9
|Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер
|9
|Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд
|8 (1)
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|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|6
|18
|2
|Крылья
|6
|16
|3
|Динамо
|6
|15
|4
|Фемида
|6
|10
|5
|Заря-ЭКРА
|6
|9
|6
|Тайфун-ДМБ
|6
|7
|7
|Молочный двор
|6
|7
|8
|Сталь
|6
|3
|9
|Ирбис
|6
|3
|10
|Союз
|6
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег (1971)
// Крылья
|19 (1)
|Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары
|17 (1)
|Игнатьев Андрей ()
// Волга-ТАВ-Урмары
|11
|Иванов Олег ()
// Фемида
|9
Организационное собрание представителей команд-участниц Зимнего Первенства 2017 года состоится в четверг 2 февраля в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 72
- Дата: 26-01-2017
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Республиканская Коллегия Судей объявляет очередной набор в "Школу молодого арбитра"!
Приглашаются все желающие!
В ходе обучения слушатели получат знания по вопросам "Правил игры в футбол", овладеют методикой и практикой судейства. Занятия будут проходить 1-2 раза в неделю в вечернее время в здании Федерации Футбола (стадион "Старт").
По окончании курса и сдачи теоретических тестов и нормативов по физической подготовке, Коллегия судей рекомендует выпускников к обслуживанию городских и республиканских соревнований. Наиболее способные и перспективные выпускники будут привлечены к судейству российских соревнований различного уровня.
Начало - 16 февраля в 18:00.
Место проведения: Федерация Футбола Чувашской Республики, стадион "Старт".
Телефоны для справок: 8-903-3469978 Максим; 8-919-6660505 Сергей Васильевич.
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 31
- Дата: 21-01-2017
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Очередной свой титул в мини-футболе завоевало столичное "Динамо". Это стало ясно после первой игры заключительного тура, в которой ОМОН-Эстет уступил студентам из ЧГПУ, тем самым лишив себя не только шансов на чемпионство, но возможности стать вторыми. Игра "Волги" против аутсайдера чемпионата "Красного Октября" оставляла лишь призрачные шансы на серебро подопечным Сергея Александрова. Волжане сполна воспользовались предоставленным шансом и заслуженно завоевали серебряные медали.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 368
- Дата: 29-01-2017
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После поражения в предпоследнем туре от "ЧГУ-Эврики", "Канмаш-Лидер" стал совсем не лидером положения в первом дивизионе. Осечкой канашцев в полной мере воспользовались футболисты из центральной части Чебоксар. Для того, чтобы завоевать путевку в высший дивизион, "Граниту" необходимо было в заключительном туре обыгрывать немотивированную в турнирном плане урмарскую "Дину", что им, забегая вперед, хоть и не без труда, но удалось.
"Элфорт-Атлетико", проиграв в принципиальном поединке «Бурилам», присоединился к двум другим неудачникам "БоМиКу" и "Факелу", покидающих первый дивизион.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 258
- Дата: 28-01-2017
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Высший дивизион. «Волга» – «ОМОН-Эстет» – 1:1.
Первый дивизион. «Спецподразделение МВД» – «БоМиК» – 4:3, «Комплект21» – «Гранит» – 3:8, «Пенсионный фонд» – «Дина-Старые Урмары» – 8:2, «БоМиК» – «Романа» – 2:3, «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – «Канмаш-Лидер» – 5:4.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 44
- Дата: 26-01-2017
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26 января (четверг)
17:00 «Комплект21» – «Гранит» (Центр развития маунтинбайка)
18:00 «Пенсионный фонд» – «Дина-Старые Урмары» (Центр развития маунтинбайка)
19:00 «БоМиК» – «Романа» (Центр развития маунтинбайка)
21:00 «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – «Канмаш-Лидер» (Спорткомплекс ЧГУ)
28 января (суббота)
10:00 «БоМиК» – «Канмаш-Лидер»
12:00 «Бурилы-Чайка» – «Элфорт-Атлетико»
13:00 «Гранит» – «Дина-Старые Урмары»
14:00 «Спецподразделение МВД» – «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика»
15:00 «Факел» - «Комплект21»
16:00 «Романа» - «Пенсионный Фонд»
17:00 Награждение призеров в первом дивизионе
29 января (воскресенье)
11:30 ЧГПУ – «ОМОН-Эстет»
12:30 «ГАИ-Green-Go» – «Спутник-ДЮСШ №1»
13:30 «Волга» – «Красный Октябрь»
14:30 «Химик-АВГУСТ» – «Динамо»
15:30 Награждение призеров в высшем дивизионе
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 273
- Дата: 25-01-2017
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Организационное собрание команд-участниц Зимнего Первенства среди старших юношей 2000-2001 г.р. состоится 26 января в четверг в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР.
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 41
- Дата: 24-01-2017
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В высшем дивизионе две самые непропускающие команды сыграли вполне логично. Аутсайдер в предпоследнем туре набрал первое очко. Ничья лидеров в первом дивизионе не изменила ситуацию.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 847
- Дата: 22-01-2017
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