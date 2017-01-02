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Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 11 25
2 Химик-АВГУСТ 11 20
3 ГАИ-Green-Go 11 19
4 ОМОН-Эстет 10 18
5 Волга 10 18
6 Спутник-ДЮСШ №1 11 13
7 ЧГПУ 11 11
8 Красный Октябрь 11 0
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Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 5 15
2 Гранит 5 12
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 5 10
4 Комплект21 5 10
5 Элфорт-Атлетико 5 10
6 Спецподразделение 4 6
7 Романа 4 6
8 Дина-Старые Урмары 5 5
9 Пенсионный фонд 5 4
10 Факел 5 3
11 БоМиК 4 3
12 Бурилы-Чайка 4 0
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Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 4 12
2 Крылья 4 10
3 Динамо 4 9
4 Фемида 4 7
5 Молочный двор 5 7
6 Заря-ЭКРА 4 6
7 Сталь 4 3
8 Ирбис 4 3
9 Тайфун-ДМБ 4 1
10 Союз 3 0
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Бомбардиры
Алексеев Олег (1971)
// Крылья 		13
Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары 		10
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Мини-футбол в школы - 2017. Время и место проведения

Мини-футбол в школы - 2017. Время и место проведенияВремя и место проведения финальных игр предварительного этапа общероссийского проекта "Мини-футбол в школы" в 2017 году:

 

16 января - г.Ядрин. ФСК "Засурье" - Мальчики 2003-2004 г.р.

17 января - г.Ядрин. ФСК "Засурье" - Мальчики 2005-2006 г.р.

18 января - г. Чебоксары. ФСК "Восток" (Текстильмаш) - Мальчики 1999-2000 г.р.

19 января - п. Ибреси - Мальчики 2001-02 г.р.

 

23 января - п.Ибреси - Девочки 1999-2000 г.р., 2003-2004 г.р.

24 января - г.Шумерля - Девочки 2001-2002 г.р., 2005-2006 г.р.

 

Начало игр - в 10:00.

 

Просьба представителям команд-участниц отзвониться к Алексееву И.Р. (36-09-09, +79674700909) и сообщить об участии/приезде на турнир.


Анонс. Проект "Легенды чувашского футбола"

Анонс. Проект "Легенды чувашского футбола"Уважаемые любители чувашского футбола! Мы рады сообщить вам, что уже совсем скоро стартует новый проект сайта "Футбол Чувашии" - "Легенды чувашского футбола"! Проект призван открыть для нынешнего футбольного поколения многих известных чувашских футболистов, прославлявших нашу футбольную школу далеко за пределами Республики. Героем нашего первого выпуска в 2017 году станет игрок ветеранской команды "Крылья", экс-игрок самарских "Крыльев Советов" - Сергей Грибов.

Мини-футбол. Результаты игр 7-8 января

Мини-футбол. Результаты игрВторое поражение действующего чемпиона никак не повлияло на их уверенное лидерство. «Химик-Август» не смог воспользоваться осечкой лидера и так же уступил. Ветераны возобновили игры в Первенстве.

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Мини-футбол. Результаты игр 5-6 января

Мини-футбол. Результаты игр«Канмаш-Лидер» и «Динамо» продолжают сокрушать своих соперников в своих дивизионах. «Красный Октябрь» похоже смирился с ролью "вылетающей".

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Расписание перенесенных матчей II дивизион

Расписание игр во втором дивизионеСтало известно расписание перенесенных игр с 3 и 4 декабря во втором дивизионе Первенства Чувашии по мини-футболу. Матчи будут сыграны в то же время, что и по расписанию 3 декабря - 7 января, по расписанию 4 декабря - 8 января. Подробнее в полной новости

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Мини-футбол. Результаты игр 4 января

Мини-футбол. Результаты игрВ отличие от вчерашнего дня, сегодняшний, девятый тур в высшем дивизионе неожиданных результатов не преподнес - все игры завершились с теми же исходами, как и в первом круге.

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Мини-футбол. Результаты игр 3 января

Мини-футбол. Результаты игр"ОМОН-Эстет" прервал безпроигрышную серию динамовцев, насчитывающую 23 матча, в чемпионатах Чувашии по мини-футболу (последнее поражение бело-голубые потерпели в сезоне 2014 года от ЧГПУ - 1:4) и с 15-ю очками закрепился на второй строчке турнирной таблицы.

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"Снежинка-2017". Оргсбор

Организационное совещание по турниру "Снежинка-2017" состоится 26 декабря в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР. Соревнования проводятся для детей 2004-05 г.р. и младших юношей 2002-03 г.р.

Календари опубликованы в "Нормативных документах"

 

Игры первого и второго дивизиона отмененные 3-4 декабря, будут сыграны 7-8 января.

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