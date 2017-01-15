Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 13 27
2 ОМОН-Эстет 13 25
3 Волга 13 23
4 ГАИ-Green-Go 13 21
5 Химик-АВГУСТ 13 20
6 ЧГПУ 13 17
7 Спутник-ДЮСШ №1 13 13
8 Красный Октябрь 13 1
турнирная таблица
календарь и результаты
Бомбардиры
Кирилл Иванов
// Динамо 		18 (1)
Руслан Александров
// ОМОН-Эстет 		17
Андрей Прокопьев
// Динамо 		15
Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1 		14
Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo 		11
Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo 		11
Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ 		11
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 7 21
2 Гранит 7 18
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 7 16
4 Комплект21 7 13
5 Спецподразделение 7 12
6 Пенсионный фонд 7 10
7 Дина-Старые Урмары 7 8
8 Элфорт-Атлетико 8 7
9 Романа 6 6
10 Бурилы-Чайка 6 3
11 Факел 7 3
12 БоМиК 6 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Алексей Кириллов
// Гранит 		19 (3)
Артур Павлов
// Пенсионный фонд 		9
Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер 		9
Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд 		8 (1)
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Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 6 18
2 Крылья 6 16
3 Динамо 6 15
4 Фемида 6 10
5 Заря-ЭКРА 6 9
6 Тайфун-ДМБ 6 7
7 Молочный двор 6 7
8 Сталь 6 3
9 Ирбис 6 3
10 Союз 6 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег (1971)
// Крылья 		19 (1)
Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары 		17 (1)
Игнатьев Андрей ()
// Волга-ТАВ-Урмары 		11
Иванов Олег ()
// Фемида 		9
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Мини-футбол. Расписание игр

Первый дивизион. Изменения в Календаре

26 января (четверг)

17:00 «Комплект21» – «Гранит» (Центр развития маунтинбайка)

18:00 «Пенсионный фонд» – «Дина-Старые Урмары» (Центр развития маунтинбайка)

19:00 «БоМиК» – «Романа» (Центр развития маунтинбайка)

21:00 «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – «Канмаш-Лидер» (Спорткомплекс ЧГУ)

28 января (суббота)

10:00 «БоМиК» – «Канмаш-Лидер»

12:00 «Бурилы-Чайка» – «Элфорт-Атлетико»

13:00 «Гранит» – «Дина-Старые Урмары»

14:00 «Спецподразделение МВД» – «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика»

15:00 «Факел» - «Комплект21»

16:00 «Романа» - «Пенсионный Фонд»

17:00 Награждение призеров в первом дивизионе

29 января (воскресенье)

11:30 ЧГПУ – «ОМОН-Эстет»

12:30 «ГАИ-Green-Go» – «Спутник-ДЮСШ №1»

13:30 «Волга» – «Красный Октябрь»

14:30 «Химик-АВГУСТ» – «Динамо»

15:30 Награждение призеров в высшем дивизионе


Набор в "Школу молодого арбитра"

Набор в "Школу молодого арбитра"Республиканская Коллегия Судей объявляет очередной набор в "Школу молодого арбитра"!
Приглашаются все желающие!
В ходе обучения слушатели получат знания по вопросам "Правил игры в футбол", овладеют методикой и практикой судейства. Занятия будут проходить 1-2 раза в неделю в вечернее время в здании Федерации Футбола (стадион "Старт").
По окончании курса и сдачи теоретических тестов и нормативов по физической подготовке, Коллегия судей рекомендует выпускников к обслуживанию городских и республиканских соревнований. Наиболее способные и перспективные выпускники будут привлечены к судейству российских соревнований различного уровня.
Начало - 16 февраля в 18:00.

Место проведения: Федерация Футбола Чувашской Республики, стадион "Старт".
Телефоны для справок: 8-903-3469978 Максим; 8-919-6660505 Сергей Васильевич.

Мини-футбол. Перенесенные игры

Мини-футболВысший дивизион. «Волга» – «ОМОН-Эстет» – 1:1.

Первый дивизион. «Спецподразделение МВД» – «БоМиК» – 4:3.

Зимнее Первенство среди старших юношей

Зимнее Первенство среди старших юношейОрганизационное собрание команд-участниц Зимнего Первенства среди старших юношей 2000-2001 г.р. состоится 26 января в четверг в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР.

Две самые непропускающие команды сыграли вполне логично

Мини-футбол. Результаты игрВ высшем дивизионе две самые непропускающие команды сыграли вполне логично. Аутсайдер в предпоследнем туре набрал первое очко. Ничья лидеров в первом дивизионе не изменила ситуацию.

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Изменения в календаре

Изменения в календареВНИМАНИЕ!!! Изменения в Календаре!

Высший дивизионы - субботние игры по календарю.

21 января (суббота)

17:00 Канмаш-Лидер - Гранит

18:00 ПФ - Факел

19:00 Комплект21 - Бурилы

22 января (воскресенье)

11:30 ЧГУ-Эврика - Романа

12:30 Дина - Спецподразделение

13:30 Атлетико - БоМиК

14:30 Красный Октябрь - ГАИ-GreenGO

15:30 Динамо - Волга

 

Напоминаем, что игры второго дивизиона, запланированные на 21 и 22 января, переносятся на 28 и 29 января соответственно

Изменения в Календаре. 2 дивизион

Изменения в Календаре. 2 дивизионВНИМАНИЕ!!! Финальные игры во втором дивизионе переносятся с 21 и 22 января, на 28 и 29 января соответственно.

Мини-футбол. Результаты игр 14-15 января

Мини-футбол. Результаты игрФиаско вурнарцев в матче с волжанами существенно повлияло на расстановку мест в верхней части турнирной таблицы. Очередная осечка чемпиона может значительно усложнить для бело-голубых финиш, до которого осталось всего два тура.

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