|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|14
|30
|2
|Волга
|14
|26
|3
|ОМОН-Эстет
|14
|25
|4
|ГАИ-Green-Go
|14
|24
|5
|Химик-АВГУСТ
|14
|20
|6
|ЧГПУ
|14
|20
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|14
|13
|8
|Красный Октябрь
|14
|1
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Бомбардиры
|Кирилл Иванов
// Динамо
|18 (1)
|Руслан Александров
// ОМОН-Эстет
|17
|Андрей Прокопьев
// Динамо
|15
|Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1
|14
|Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo
|11
|Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo
|11
|Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ
|11
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Гранит
|11
|28
|2
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|11
|28
|3
|Канмаш-Лидер
|11
|28
|4
|Пенсионный фонд
|11
|22
|5
|Комплект21
|11
|19
|6
|Спецподразделение
|11
|15
|7
|Дина-Старые Урмары
|11
|12
|8
|Романа
|11
|11
|9
|Бурилы-Чайка
|11
|10
|10
|Элфорт-Атлетико
|11
|7
|11
|Факел
|11
|6
|12
|БоМиК
|11
|6
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Алексей Кириллов
// Гранит
|19 (3)
|Артур Павлов
// Пенсионный фонд
|9
|Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер
|9
|Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд
|8 (1)
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|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|7
|19
|2
|Динамо
|7
|18
|3
|Крылья
|6
|16
|4
|Заря-ЭКРА
|7
|10
|5
|Тайфун-ДМБ
|7
|10
|6
|Фемида
|7
|10
|7
|Молочный двор
|6
|7
|8
|Сталь
|7
|6
|9
|Ирбис
|7
|3
|10
|Союз
|7
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары
|21 (1)
|Алексеев Олег
// Крылья
|20 (1)
|Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары
|13
|Иванов Олег
// Фемида
|12 (1)
|Абрамов Николай
// Динамо
|11
|Красных Андрей
// Динамо
|10
Республиканская Коллегия Судей объявляет очередной набор в "Школу молодого арбитра"!
Приглашаются все желающие!
В ходе обучения слушатели получат знания по вопросам "Правил игры в футбол", овладеют методикой и практикой судейства. Занятия будут проходить 1-2 раза в неделю в вечернее время в здании Федерации Футбола (стадион "Старт").
По окончании курса и сдачи теоретических тестов и нормативов по физической подготовке, Коллегия судей рекомендует выпускников к обслуживанию городских и республиканских соревнований. Наиболее способные и перспективные выпускники будут привлечены к судейству российских соревнований различного уровня.
Начало - 16 февраля в 18:00.
Место проведения: Федерация Футбола Чувашской Республики, стадион "Старт".
Телефоны для справок: 8-903-3469978 Максим; 8-919-6660505 Сергей Васильевич.
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 55
- Дата: 21-01-2017
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Вурнарцы проигрывают новочебоксарцам, цивиляне громят студентов. У ветеранов в противостоянии "Динамо" и "Крылья" выигрывают ... урмарцы.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 93
- Дата: 05-02-2017
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Вчера стартовал зимний этап соревнования по массовому мини-футболу «Футбол - игра народная». Игры первого тура прошли в бескомпромиссной борьбе - не было зафиксировано ни одного ничейного исхода.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: michaelS
- Просмотров: 143
- Дата: 05-02-2017
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Проигрывая за 3 минуты до конца финального матча два мяча, футболисты «СК Воля» сначала спасли матч в основное время, а затем и выиграли серию послематчевых пенальти. Так как по регламенту турнира право перейти в дивизион выше имели целых три команды, то вопрос о третьем счастливчике решался в матче за 3 место между командами «Крылья» и «Букет Чувашии».
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 299
- Дата: 04-02-2017
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Высший дивизион
4 февраля, 14:30: «СШ по футболу» – «Темп» (стадион "Труд")
5 февраля, 12:00: «Химик» – «Спутник» (стадион "Труд")
5 февраля, 14:00: «БоМиК» – ЧГПУ (стадион "Труд")
5 февраля, 13:30: «Волга» – «Бокс» (стадион "Волга")
Первый дивизион
5 февраля, 10:30: «Знамя» – «Элара» (стадион "Олимпийский")
5 февраля, 12:30: ФК «Чурачики» – «Энергия» (стадион "Олимпийский")
5 февраля, 11:00: «Бриллиант» – ДЮСШ №1 (стадион "Волга")
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: michaelS
- Просмотров: 46
- Дата: 03-02-2017
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С 16 по 24 января в Чувашии проходили финальные соревнования второго этапа по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений в рамках Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу".
В турнире участвовали школьные команды со всей республики. Во второй этап прошли сильнейшие дружины своих муниципальных образований. Финальные встречи для них проходили на четырех площадках: в Чебоксарах, Ядрине, Шумерле и Ибресях. Здесь в течение десяти дней за места на пьедестале боролись более 900 школьников – 72 команды (16 команд девочек + 56 команд мальчиков). Они соревновались в четырех возрастных группах: 2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р. и 1999-2000 г.р.
- Раздел: Всероссийские соревнования
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- Автор: michaelS
- Просмотров: 185
- Дата: 03-02-2017
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Высший дивизион (поле №1)
10:00 «ТД Аврора» – «Эткер-52»
11:00 «Барсы» – «Феникс»
12:00 «Красный Октябрь» – «Сувары»
13:00 «Романа» – «Гранит»
14:00 «Рябинка» – «Полтинник»
Первый дивизион (поле №2)
10:00 «СК ТУС» – «Форум»
11:00 ЧАЗ – «Гольфстрим-Пожарка»
12:00 «Барселона» – «ВЭскул»
13:00 «Северо-Запад» – «Спектр»
14:00 «Кадыкова» – «Альянс»
Второй дивизион
15:00 «Кубы» – «Олимп» (поле №1)
15:00 «Интер» – ЧЭАЗ (поле №2)
16:00 «Динамика» – «Инсайт» (поле №1)
16:00 «Спарта» – «Конструктив» (поле №2)
17:00 «Рать» – «Фемида 21» (поле №1)
- Раздел: Информация
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- Автор: michaelS
- Просмотров: 46
- Дата: 01-02-2017
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В Саранске 25 января прошел семинар для тренеров юношеских футбольных команд. Наряду с саранскими специалистами, участие в семинаре приняли детские тренеры из Пензы, а также представители ДЮСШ города Шумерля (Чувашия): тренера–преподаватели А.В. Селезнев, Д. Баторшин, учитель Д.А.Закурдаев.
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 277
- Дата: 30-01-2017
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