|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|14
|30
|2
|Волга
|14
|26
|3
|ОМОН-Эстет
|14
|25
|4
|ГАИ-Green-Go
|14
|24
|5
|Химик-АВГУСТ
|14
|20
|6
|ЧГПУ
|14
|20
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|14
|13
|8
|Красный Октябрь
|14
|1
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Бомбардиры
|Кирилл Иванов
// Динамо
|18 (1)
|Руслан Александров
// ОМОН-Эстет
|17
|Андрей Прокопьев
// Динамо
|15
|Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1
|14
|Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo
|11
|Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo
|11
|Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ
|11
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Гранит
|11
|28
|2
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|11
|28
|3
|Канмаш-Лидер
|11
|28
|4
|Пенсионный фонд
|11
|22
|5
|Комплект21
|11
|19
|6
|Спецподразделение
|11
|15
|7
|Дина-Старые Урмары
|11
|12
|8
|Романа
|10
|10
|9
|Бурилы-Чайка
|10
|9
|10
|Элфорт-Атлетико
|11
|7
|11
|Факел
|11
|6
|12
|БоМиК
|11
|6
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Алексей Кириллов
// Гранит
|19 (3)
|Артур Павлов
// Пенсионный фонд
|9
|Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер
|9
|Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд
|8 (1)
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|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|7
|19
|2
|Динамо
|7
|18
|3
|Крылья
|6
|16
|4
|Заря-ЭКРА
|7
|10
|5
|Тайфун-ДМБ
|7
|10
|6
|Фемида
|7
|10
|7
|Молочный двор
|6
|7
|8
|Сталь
|7
|6
|9
|Ирбис
|7
|3
|10
|Союз
|7
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег
// Крылья
|19 (1)
|Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары
|17 (1)
|Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары
|13
|Абрамов Николай
// Динамо
|11
|Красных Андрей
// Динамо
|10
|Иванов Олег
// Фемида
|9 (1)
Организационное собрание представителей команд-участниц Зимнего Первенства 2017 года состоится в четверг 2 февраля в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 92
- Дата: 26-01-2017
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Республиканская Коллегия Судей объявляет очередной набор в "Школу молодого арбитра"!
Приглашаются все желающие!
В ходе обучения слушатели получат знания по вопросам "Правил игры в футбол", овладеют методикой и практикой судейства. Занятия будут проходить 1-2 раза в неделю в вечернее время в здании Федерации Футбола (стадион "Старт").
По окончании курса и сдачи теоретических тестов и нормативов по физической подготовке, Коллегия судей рекомендует выпускников к обслуживанию городских и республиканских соревнований. Наиболее способные и перспективные выпускники будут привлечены к судейству российских соревнований различного уровня.
Начало - 16 февраля в 18:00.
Место проведения: Федерация Футбола Чувашской Республики, стадион "Старт".
Телефоны для справок: 8-903-3469978 Максим; 8-919-6660505 Сергей Васильевич.
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 41
- Дата: 21-01-2017
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Высший дивизион (поле №1)
10:00 «ТД Аврора» – «Эткер-52»
11:00 «Барсы» – «Феникс»
12:00 «Красный Октябрь» – «Сувары»
13:00 «Романа» – «Гранит»
14:00 «Рябинка» – «Полтинник»
Первый дивизион (поле №2)
10:00 «СК ТУС» – «Форум»
11:00 ЧАЗ – «Гольфстрим-Пожарка»
12:00 «Барселона» – «ВЭскул»
13:00 «Северо-Запад» – «Спектр»
14:00 «Кадыкова» – «Альянс»
Второй дивизион
15:00 «Кубы» – «Олимп» (поле №1)
15:00 «Интер» – ЧЭАЗ (поле №2)
16:00 «Динамика» – «Инсайт» (поле №1)
16:00 «Спарта» – «Конструктив» (поле №2)
17:00 «Рать» – «Фемида 21» (поле №1)
- Раздел: Информация
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- Автор: michaelS
- Просмотров: 11
- Дата: 01-02-2017
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В Саранске 25 января прошел семинар для тренеров юношеских футбольных команд. Наряду с саранскими специалистами, участие в семинаре приняли детские тренеры из Пензы, а также представители ДЮСШ города Шумерля (Чувашия): тренера–преподаватели А.В. Селезнев, Д. Баторшин, учитель Д.А.Закурдаев.
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 180
- Дата: 30-01-2017
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В минувшее воскресенье ветеранская команда "Крылья" из Чебоксар приняла участие в турнире по мини-футболу на призы Кубка UMBRO памяти Л.М.Лобаницкого, проходящего в г. Волжск (Марий Эл). Чувашские футболисты достойно выступили на турнире и с блеском защитили честь чувашского ветеранского футбола.
- Раздел: Всероссийские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 413
- Дата: 30-01-2017
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Очередной свой титул в мини-футболе завоевало столичное "Динамо". Это стало ясно после первой игры заключительного тура, в которой ОМОН-Эстет уступил студентам из ЧГПУ, тем самым лишив себя не только шансов на чемпионство, но возможности стать вторыми. Игра "Волги" против аутсайдера чемпионата "Красного Октября" оставляла лишь призрачные шансы на серебро подопечным Сергея Александрова. Волжане сполна воспользовались предоставленным шансом и заслуженно завоевали серебряные медали.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 802
- Дата: 29-01-2017
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После поражения в предпоследнем туре от "ЧГУ-Эврики", "Канмаш-Лидер" стал совсем не лидером положения в первом дивизионе. Осечкой канашцев в полной мере воспользовались футболисты из центральной части Чебоксар. Для того, чтобы завоевать путевку в высший дивизион, "Граниту" необходимо было в заключительном туре обыгрывать немотивированную в турнирном плане урмарскую "Дину", что им, забегая вперед, хоть и не без труда, но удалось.
"Элфорт-Атлетико", проиграв в принципиальном поединке «Бурилам», присоединился к двум другим неудачникам "БоМиКу" и "Факелу", покидающих первый дивизион.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 450
- Дата: 28-01-2017
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Высший дивизион. «Волга» – «ОМОН-Эстет» – 1:1.
Первый дивизион. «Спецподразделение МВД» – «БоМиК» – 4:3, «Комплект21» – «Гранит» – 3:8, «Пенсионный фонд» – «Дина-Старые Урмары» – 8:2, «БоМиК» – «Романа» – 2:3, «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – «Канмаш-Лидер» – 5:4.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 54
- Дата: 26-01-2017
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