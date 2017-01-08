|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|12
|26
|2
|ОМОН-Эстет
|11
|21
|3
|Волга
|11
|21
|4
|ГАИ-Green-Go
|12
|20
|5
|Химик-АВГУСТ
|12
|20
|6
|ЧГПУ
|12
|14
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|12
|13
|8
|Красный Октябрь
|12
|0
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Бомбардиры
|Кирилл Иванов
// Динамо
|18 (1)
|Руслан Александров
// ОМОН-Эстет
|17
|Андрей Прокопьев
// Динамо
|15
|Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1
|14
|Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo
|11
|Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo
|11
|Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ
|11
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|7
|21
|2
|Гранит
|7
|18
|3
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|7
|16
|4
|Комплект21
|7
|13
|5
|Спецподразделение
|7
|12
|6
|Пенсионный фонд
|7
|10
|7
|Дина-Старые Урмары
|7
|8
|8
|Элфорт-Атлетико
|8
|7
|9
|Романа
|6
|6
|10
|Бурилы-Чайка
|6
|3
|11
|Факел
|7
|3
|12
|БоМиК
|6
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Алексей Кириллов
// Гранит
|19 (3)
|Артур Павлов
// Пенсионный фонд
|9
|Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер
|9
|Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд
|8 (1)
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|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|5
|15
|2
|Крылья
|5
|13
|3
|Динамо
|5
|12
|4
|Фемида
|5
|10
|5
|Молочный двор
|5
|7
|6
|Заря-ЭКРА
|5
|6
|7
|Тайфун-ДМБ
|5
|4
|8
|Сталь
|5
|3
|9
|Ирбис
|5
|3
|10
|Союз
|5
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег (1971)
// Крылья
|15 (1)
|Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары
|14 (1)
|Игнатьев Андрей ()
// Волга-ТАВ-Урмары
|10
|Иванов Олег ()
// Фемида
|9
Республиканская Коллегия Судей объявляет очередной набор в "Школу молодого арбитра"!
Приглашаются все желающие!
В ходе обучения слушатели получат знания по вопросам "Правил игры в футбол", овладеют методикой и практикой судейства. Занятия будут проходить 1-2 раза в неделю в вечернее время в здании Федерации Футбола (ст.Старт).
По окончании курса и сдачи теоретических тестов и нормативов по физической подготовке, Коллегия судей рекомендует выпускников к обслуживанию городских и республиканских соревнований. Наиболее способные и перспективные выпускники будут привлечены к судейству российских соревнований различного уровня.
Начало - 16 февраля в 18:00.
Место проведения - Федерация Футбола Чувашской Республики, ст.Старт.
Телефон для справок: 89033469978 Максим; 89196660505 Сергей Васильевич.
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 9
- Дата: 21-01-2017
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ВНИМАНИЕ!!! Изменения в Календаре!
Высший дивизионы - субботние игры по календарю.
21 января (суббота)
17:00 Канмаш-Лидер - Гранит
18:00 ПФ - Факел
19:00 Комплект21 - Бурилы
22 января (воскресенье)
11:30 ЧГУ-Эврика - Романа
12:30 Дина - Спецподразделение
13:30 Атлетико - БоМиК
14:30 Красный Октябрь - ГАИ-GreenGO
15:30 Динамо - Волга
Напоминаем, что игры второго дивизиона, запланированные на 21 и 22 января, переносятся на 28 и 29 января соответственно
- Раздел: Республиканские соревнования, Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 42
- Дата: 20-01-2017
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Время и место проведения финальных игр предварительного этапа общероссийского проекта "Мини-футбол в школы" в 2017 году:
16 января - г.Ядрин. ФСК "Засурье" - Мальчики 2003-2004 г.р.
17 января - г.Ядрин. ФСК "Засурье" - Мальчики 2005-2006 г.р.
18 января - г. Чебоксары. ФСК "Восток" (Текстильмаш) - Мальчики 1999-2000 г.р.
19 января - п. Ибреси - Мальчики 2001-02 г.р.
23 января - п.Ибреси - Девочки 1999-2000 г.р., 2003-2004 г.р.
24 января - г.Шумерля - Девочки 2001-2002 г.р., 2005-2006 г.р.
Начало игр - в 10:00.
Просьба представителям команд-участниц отзвониться к Алексееву И.Р. (36-09-09, +79674700909) и сообщить об участии/приезде на турнир.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 178
- Дата: 09-01-2017
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ВНИМАНИЕ!!! Финальные игры во втором дивизионе переносятся с 21 и 22 января, на 28 и 29 января соответственно.
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 78
- Дата: 18-01-2017
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Фиаско вурнарцев в матче с волжанами существенно повлияло на расстановку мест в верхней части турнирной таблицы. Очередная осечка чемпиона может значительно усложнить для бело-голубых финиш, до которого осталось всего два тура.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 773
- Дата: 15-01-2017
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К соревнованиям «Мини-футбол в школу» допускаются команды предоставившие полный пакет документов:
- Оригиналы заявочных листов в двух экземплярах, заверенные директором школы, врачом врачебно-физкультурного диспансера или врачом детской районной (городской) поликлиники ,больницы;
-Паспорт (общегражданский) каждого участника (оригинал) или свидетельство о рождении (оригинал) в случае, если участник не достиг 14 летнего возраста;
-Приказ о командировании от соответствующей общеобразовательной организации, с полным списком командируемых игроков и представителей;
-Справка обучающегося из общеобразовательной организации , заверенная подписью директора и печатью;
-Оригинал страхового медицинского полиса.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 39
- Дата: 15-01-2017
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Ведущий рубрики Алексей Гриценко побеседовал и записал интервью с экс-игроком самарских "Крыльев Советов", а ныне действующим игроком ветеранской команды "Крылья" из Чебоксар - Сергеем Михайловичем Грибовым.
- Раздел: Легенды чувашского футбола
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- Автор: admin
- Просмотров: 1303
- Дата: 10-01-2017
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Второе поражение действующего чемпиона никак не повлияло на их уверенное лидерство. «Химик-Август» не смог воспользоваться осечкой лидера и так же уступил. Ветераны возобновили игры в Первенстве.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 967
- Дата: 08-01-2017
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