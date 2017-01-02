Стало известно расписание перенесенных игр с 3 и 4 декабря во втором дивизионе Первенства Чувашии по мини-футболу. Матчи будут сыграны в то же время, что и по расписанию 3 декабря - 7 января, по расписанию 4 декабря - 8 января. Подробнее в полной новости

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