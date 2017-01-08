Республиканская Коллегия Судей объявляет очередной набор в "Школу молодого арбитра"!

Приглашаются все желающие!

В ходе обучения слушатели получат знания по вопросам "Правил игры в футбол", овладеют методикой и практикой судейства. Занятия будут проходить 1-2 раза в неделю в вечернее время в здании Федерации Футбола (ст.Старт).

По окончании курса и сдачи теоретических тестов и нормативов по физической подготовке, Коллегия судей рекомендует выпускников к обслуживанию городских и республиканских соревнований. Наиболее способные и перспективные выпускники будут привлечены к судейству российских соревнований различного уровня.

Начало - 16 февраля в 18:00.

Место проведения - Федерация Футбола Чувашской Республики, ст.Старт.

Телефон для справок: 89033469978 Максим; 89196660505 Сергей Васильевич.