|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|13
|27
|2
|ОМОН-Эстет
|13
|25
|3
|Волга
|13
|23
|4
|ГАИ-Green-Go
|13
|21
|5
|Химик-АВГУСТ
|13
|20
|6
|ЧГПУ
|13
|17
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|13
|13
|8
|Красный Октябрь
|13
|1
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Бомбардиры
|Кирилл Иванов
// Динамо
|18 (1)
|Руслан Александров
// ОМОН-Эстет
|17
|Андрей Прокопьев
// Динамо
|15
|Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1
|14
|Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo
|11
|Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo
|11
|Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ
|11
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|7
|21
|2
|Гранит
|7
|18
|3
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|7
|16
|4
|Комплект21
|7
|13
|5
|Спецподразделение
|7
|12
|6
|Пенсионный фонд
|7
|10
|7
|Дина-Старые Урмары
|7
|8
|8
|Элфорт-Атлетико
|8
|7
|9
|Романа
|6
|6
|10
|Бурилы-Чайка
|6
|3
|11
|Факел
|7
|3
|12
|БоМиК
|6
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Алексей Кириллов
// Гранит
|19 (3)
|Артур Павлов
// Пенсионный фонд
|9
|Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер
|9
|Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд
|8 (1)
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|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|6
|18
|2
|Крылья
|6
|16
|3
|Динамо
|6
|15
|4
|Фемида
|6
|10
|5
|Заря-ЭКРА
|6
|9
|6
|Тайфун-ДМБ
|6
|7
|7
|Молочный двор
|6
|7
|8
|Сталь
|6
|3
|9
|Ирбис
|6
|3
|10
|Союз
|6
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег (1971)
// Крылья
|19 (1)
|Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары
|17 (1)
|Игнатьев Андрей ()
// Волга-ТАВ-Урмары
|11
|Иванов Олег ()
// Фемида
|9
26 января (четверг)
17:00 «Комплект21» – «Гранит» (Центр развития маунтинбайка)
18:00 «Пенсионный фонд» – «Дина-Старые Урмары» (Центр развития маунтинбайка)
19:00 «БоМиК» – «Романа» (Центр развития маунтинбайка)
21:00 «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – «Канмаш-Лидер» (Спорткомплекс ЧГУ)
28 января (суббота)
10:00 «БоМиК» – «Канмаш-Лидер»
12:00 «Бурилы-Чайка» – «Элфорт-Атлетико»
13:00 «Гранит» – «Дина-Старые Урмары»
14:00 «Спецподразделение МВД» – «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика»
15:00 «Факел» - «Комплект21»
16:00 «Романа» - «Пенсионный Фонд»
17:00 Награждение призеров в первом дивизионе
29 января (воскресенье)
11:30 ЧГПУ – «ОМОН-Эстет»
12:30 «ГАИ-Green-Go» – «Спутник-ДЮСШ №1»
13:30 «Волга» – «Красный Октябрь»
14:30 «Химик-АВГУСТ» – «Динамо»
15:30 Награждение призеров в высшем дивизионе
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 159
- Дата: 25-01-2017
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Республиканская Коллегия Судей объявляет очередной набор в "Школу молодого арбитра"!
Приглашаются все желающие!
В ходе обучения слушатели получат знания по вопросам "Правил игры в футбол", овладеют методикой и практикой судейства. Занятия будут проходить 1-2 раза в неделю в вечернее время в здании Федерации Футбола (стадион "Старт").
По окончании курса и сдачи теоретических тестов и нормативов по физической подготовке, Коллегия судей рекомендует выпускников к обслуживанию городских и республиканских соревнований. Наиболее способные и перспективные выпускники будут привлечены к судейству российских соревнований различного уровня.
Начало - 16 февраля в 18:00.
Место проведения: Федерация Футбола Чувашской Республики, стадион "Старт".
Телефоны для справок: 8-903-3469978 Максим; 8-919-6660505 Сергей Васильевич.
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 28
- Дата: 21-01-2017
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Высший дивизион. «Волга» – «ОМОН-Эстет» – 1:1.
Первый дивизион. «Спецподразделение МВД» – «БоМиК» – 4:3.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 27
- Дата: 25-01-2017
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Организационное собрание команд-участниц Зимнего Первенства среди старших юношей 2000-2001 г.р. состоится 26 января в четверг в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР.
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 30
- Дата: 24-01-2017
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В высшем дивизионе две самые непропускающие команды сыграли вполне логично. Аутсайдер в предпоследнем туре набрал первое очко. Ничья лидеров в первом дивизионе не изменила ситуацию.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 782
- Дата: 22-01-2017
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ВНИМАНИЕ!!! Изменения в Календаре!
Высший дивизионы - субботние игры по календарю.
21 января (суббота)
17:00 Канмаш-Лидер - Гранит
18:00 ПФ - Факел
19:00 Комплект21 - Бурилы
22 января (воскресенье)
11:30 ЧГУ-Эврика - Романа
12:30 Дина - Спецподразделение
13:30 Атлетико - БоМиК
14:30 Красный Октябрь - ГАИ-GreenGO
15:30 Динамо - Волга
Напоминаем, что игры второго дивизиона, запланированные на 21 и 22 января, переносятся на 28 и 29 января соответственно
- Раздел: Республиканские соревнования, Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 55
- Дата: 20-01-2017
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ВНИМАНИЕ!!! Финальные игры во втором дивизионе переносятся с 21 и 22 января, на 28 и 29 января соответственно.
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 105
- Дата: 18-01-2017
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Фиаско вурнарцев в матче с волжанами существенно повлияло на расстановку мест в верхней части турнирной таблицы. Очередная осечка чемпиона может значительно усложнить для бело-голубых финиш, до которого осталось всего два тура.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 874
- Дата: 15-01-2017
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