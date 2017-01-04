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Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 12 26
2 ОМОН-Эстет 11 21
3 Волга 11 21
4 ГАИ-Green-Go 12 20
5 Химик-АВГУСТ 12 20
6 ЧГПУ 12 14
7 Спутник-ДЮСШ №1 12 13
8 Красный Октябрь 12 0
турнирная таблица
календарь и результаты
Бомбардиры
Кирилл Иванов
// Динамо 		18 (1)
Руслан Александров
// ОМОН-Эстет 		17
Андрей Прокопьев
// Динамо 		15
Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1 		14
Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo 		11
Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo 		11
Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ 		11
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 7 21
2 Гранит 7 18
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 7 16
4 Комплект21 7 13
5 Спецподразделение 7 12
6 Пенсионный фонд 7 10
7 Дина-Старые Урмары 7 8
8 Элфорт-Атлетико 8 7
9 Романа 6 6
10 Бурилы-Чайка 6 3
11 Факел 7 3
12 БоМиК 6 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Алексей Кириллов
// Гранит 		19 (3)
Артур Павлов
// Пенсионный фонд 		9
Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер 		9
Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд 		8 (1)
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Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 5 15
2 Крылья 5 13
3 Динамо 5 12
4 Фемида 5 10
5 Молочный двор 5 7
6 Заря-ЭКРА 5 6
7 Тайфун-ДМБ 5 4
8 Сталь 5 3
9 Ирбис 5 3
10 Союз 5 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег (1971)
// Крылья 		15 (1)
Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары 		14 (1)
Игнатьев Андрей ()
// Волга-ТАВ-Урмары 		10
Иванов Олег ()
// Фемида 		9
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Допуск команд к соревнованиям проекта «Мини-футбол в школу»

К соревнованиям «Мини-футбол в школу»Допуск команд к соревнованиям проекта «Мини-футбол в школу» допускаются команды предоставившие полный пакет документов:

- Оригиналы заявочных листов в двух экземплярах, заверенные директором школы, врачом врачебно-физкультурного диспансера или врачом детской районной (городской) поликлиники ,больницы;

-Паспорт (общегражданский) каждого участника (оригинал) или свидетельство о рождении (оригинал) в случае, если участник не достиг 14 летнего возраста;

-Приказ о командировании от соответствующей общеобразовательной организации, с полным списком командируемых игроков и представителей;

-Справка обучающегося из общеобразовательной организации , заверенная подписью директора и печатью;

-Оригинал страхового медицинского полиса.


Мини-футбол в школы - 2017. Время и место проведения

Мини-футбол в школы - 2017. Время и место проведенияВремя и место проведения финальных игр предварительного этапа общероссийского проекта "Мини-футбол в школы" в 2017 году:

 

16 января - г.Ядрин. ФСК "Засурье" - Мальчики 2003-2004 г.р.

17 января - г.Ядрин. ФСК "Засурье" - Мальчики 2005-2006 г.р.

18 января - г. Чебоксары. ФСК "Восток" (Текстильмаш) - Мальчики 1999-2000 г.р.

19 января - п. Ибреси - Мальчики 2001-02 г.р.

 

23 января - п.Ибреси - Девочки 1999-2000 г.р., 2003-2004 г.р.

24 января - г.Шумерля - Девочки 2001-2002 г.р., 2005-2006 г.р.

 

Начало игр - в 10:00.

 

Просьба представителям команд-участниц отзвониться к Алексееву И.Р. (36-09-09, +79674700909) и сообщить об участии/приезде на турнир.

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