После поражения в предпоследнем туре от "ЧГУ-Эврики", "Канмаш-Лидер" стал совсем не лидером положения в первом дивизионе. Осечкой канашцев в полной мере воспользовались футболисты из центральной части Чебоксар. Для того, чтобы завоевать путевку в высший дивизион, "Граниту" необходимо было в заключительном туре обыгрывать немотивированную в турнирном плане урмарскую "Дину", что им, забегая вперед, хоть и не без труда, но удалось.

"Элфорт-Атлетико", проиграв в принципиальном поединке «Бурилам», присоединился к двум другим неудачникам "БоМиКу" и "Факелу", покидающих первый дивизион.

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