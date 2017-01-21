Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 14 30
2 Волга 14 26
3 ОМОН-Эстет 14 25
4 ГАИ-Green-Go 14 24
5 Химик-АВГУСТ 14 20
6 ЧГПУ 14 20
7 Спутник-ДЮСШ №1 14 13
8 Красный Октябрь 14 1
турнирная таблица
календарь и результаты
Бомбардиры
Кирилл Иванов
// Динамо 		18 (1)
Руслан Александров
// ОМОН-Эстет 		17
Андрей Прокопьев
// Динамо 		15
Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1 		14
Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo 		11
Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo 		11
Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ 		11
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Гранит 11 28
2 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 11 28
3 Канмаш-Лидер 11 28
4 Пенсионный фонд 11 22
5 Комплект21 11 19
6 Спецподразделение 11 15
7 Дина-Старые Урмары 11 12
8 Романа 11 11
9 Бурилы-Чайка 11 10
10 Элфорт-Атлетико 11 7
11 Факел 11 6
12 БоМиК 11 6
турнирная таблица
Бомбардиры
Алексей Кириллов
// Гранит 		19 (3)
Артур Павлов
// Пенсионный фонд 		9
Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер 		9
Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд 		8 (1)
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Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 7 19
2 Динамо 7 18
3 Крылья 6 16
4 Заря-ЭКРА 7 10
5 Тайфун-ДМБ 7 10
6 Фемида 7 10
7 Молочный двор 6 7
8 Сталь 7 6
9 Ирбис 7 3
10 Союз 7 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		21 (1)
Алексеев Олег
// Крылья 		20 (1)
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Иванов Олег
// Фемида 		12 (1)
Абрамов Николай
// Динамо 		11
Красных Андрей
// Динамо 		10
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Набор в "Школу молодого арбитра"

Набор в "Школу молодого арбитра"Республиканская Коллегия Судей объявляет очередной набор в "Школу молодого арбитра"!
Приглашаются все желающие!
В ходе обучения слушатели получат знания по вопросам "Правил игры в футбол", овладеют методикой и практикой судейства. Занятия будут проходить 1-2 раза в неделю в вечернее время в здании Федерации Футбола (стадион "Старт").
По окончании курса и сдачи теоретических тестов и нормативов по физической подготовке, Коллегия судей рекомендует выпускников к обслуживанию городских и республиканских соревнований. Наиболее способные и перспективные выпускники будут привлечены к судейству российских соревнований различного уровня.
Начало - 16 февраля в 18:00.

Место проведения: Федерация Футбола Чувашской Республики, стадион "Старт".
Телефоны для справок: 8-903-3469978 Максим; 8-919-6660505 Сергей Васильевич.


Зимнее первенство. 4-5 февраля

Зимнее первенство. 4-5 февраляВурнарцы проигрывают новочебоксарцам, цивиляне громят студентов. У ветеранов в противостоянии "Динамо" и "Крылья" выигрывают ... урмарцы.

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Футбол - игра народная. 4 февраля

Футбол - игра народная. Зимний турВчера стартовал зимний этап соревнования по массовому мини-футболу «Футбол - игра народная». Игры первого тура прошли в бескомпромиссной борьбе - не было зафиксировано ни одного ничейного исхода.

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СК "Воля" - победитель второго дивизиона

Мини-футбол. Результаты игрПроигрывая за 3 минуты до конца финального матча два мяча, футболисты «СК Воля» сначала спасли матч в основное время, а затем и выиграли серию послематчевых пенальти. Так как по регламенту турнира право перейти в дивизион выше имели целых три команды, то вопрос о третьем счастливчике решался в матче за 3 место между командами «Крылья» и «Букет Чувашии».

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Зимнее первенство. Расписание 1 тура

ФИН. Расписание 1 тура

Высший дивизион

4 февраля, 14:30: «СШ по футболу» – «Темп» (стадион "Труд")

5 февраля, 12:00: «Химик» – «Спутник» (стадион "Труд")

5 февраля, 14:00: «БоМиК» – ЧГПУ (стадион "Труд")

5 февраля, 13:30: «Волга» – «Бокс» (стадион "Волга")

 

Первый дивизион

5 февраля, 10:30: «Знамя» – «Элара» (стадион "Олимпийский")

5 февраля, 12:30: ФК «Чурачики» – «Энергия» (стадион "Олимпийский")

5 февраля, 11:00: «Бриллиант» – ДЮСШ №1 (стадион "Волга")

Определены победители II этапа всероссийского соревнования "Мини-футбол в школу"

Определены победители II этапа всероссийского соревнования "Мини-футбол в школу"С 16 по 24 января в Чувашии проходили финальные соревнования второго этапа по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений в рамках Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу".

 

В турнире участвовали школьные команды со всей республики. Во второй этап прошли сильнейшие дружины своих муниципальных образований. Финальные встречи для них проходили на четырех площадках: в Чебоксарах, Ядрине, Шумерле и Ибресях. Здесь в течение десяти дней за места на пьедестале боролись более 900 школьников – 72 команды (16 команд девочек + 56 команд мальчиков). Они соревновались в четырех возрастных группах: 2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р. и 1999-2000 г.р.

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Футбол - игра народная. Расписание на 4 февраля (1 тур)

ФИН. Расписание 1 тура

Высший дивизион (поле №1)

10:00 «ТД Аврора» – «Эткер-52»

11:00 «Барсы» – «Феникс»

12:00 «Красный Октябрь» – «Сувары»

13:00 «Романа» – «Гранит»

14:00 «Рябинка» – «Полтинник»

Первый дивизион (поле №2)

10:00 «СК ТУС» – «Форум»

11:00 ЧАЗ – «Гольфстрим-Пожарка»

12:00 «Барселона» – «ВЭскул»

13:00 «Северо-Запад» – «Спектр»

14:00 «Кадыкова» – «Альянс»

Второй дивизион

15:00 «Кубы» – «Олимп» (поле №1)

15:00 «Интер» – ЧЭАЗ (поле №2)

16:00 «Динамика» – «Инсайт» (поле №1)

16:00 «Спарта» – «Конструктив» (поле №2)

17:00 «Рать» – «Фемида 21» (поле №1)

Семинар для тренеров юношеских команд

Семинар для тренеров юношеских командВ Саранске 25 января прошел семинар для тренеров юношеских футбольных команд. Наряду с саранскими специалистами, участие в семинаре приняли детские тренеры из Пензы, а также представители ДЮСШ города Шумерля (Чувашия): тренера–преподаватели А.В. Селезнев, Д. Баторшин, учитель Д.А.Закурдаев.

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