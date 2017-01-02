|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|11
|25
|2
|Химик-АВГУСТ
|11
|20
|3
|ГАИ-Green-Go
|11
|19
|4
|ОМОН-Эстет
|10
|18
|5
|Волга
|10
|18
|6
|Спутник-ДЮСШ №1
|11
|13
|7
|ЧГПУ
|11
|11
|8
|Красный Октябрь
|11
|0
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|5
|15
|2
|Гранит
|5
|12
|3
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|5
|10
|4
|Комплект21
|5
|10
|5
|Элфорт-Атлетико
|5
|10
|6
|Спецподразделение
|4
|6
|7
|Романа
|4
|6
|8
|Дина-Старые Урмары
|5
|5
|9
|Пенсионный фонд
|5
|4
|10
|Факел
|5
|3
|11
|БоМиК
|4
|3
|12
|Бурилы-Чайка
|4
|0
|турнирная таблица
Наши партнеры
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|4
|12
|2
|Крылья
|4
|10
|3
|Динамо
|4
|9
|4
|Фемида
|4
|7
|5
|Молочный двор
|5
|7
|6
|Заря-ЭКРА
|4
|6
|7
|Сталь
|4
|3
|8
|Ирбис
|4
|3
|9
|Тайфун-ДМБ
|4
|1
|10
|Союз
|3
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег (1971)
// Крылья
|13
|Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары
|10
Время и место проведения финальных игр предварительного этапа общероссийского проекта "Мини-футбол в школы" в 2017 году:
16 января - г.Ядрин. ФСК "Засурье" - Мальчики 2003-2004 г.р.
17 января - г.Ядрин. ФСК "Засурье" - Мальчики 2005-2006 г.р.
18 января - г. Чебоксары. ФСК "Восток" (Текстильмаш) - Мальчики 1999-2000 г.р.
19 января - п. Ибреси - Мальчики 2001-02 г.р.
23 января - п.Ибреси - Девочки 1999-2000 г.р., 2003-2004 г.р.
24 января - г.Шумерля - Девочки 2001-2002 г.р., 2005-2006 г.р.
Начало игр - в 10:00.
Просьба представителям команд-участниц отзвониться к Алексееву И.Р. (36-09-09, +79674700909) и сообщить об участии/приезде на турнир.
- Раздел: Республиканские соревнования
|
- Автор: admin
- Просмотров: 16
- Дата: 09-01-2017
|
Уважаемые любители чувашского футбола! Мы рады сообщить вам, что уже совсем скоро стартует новый проект сайта "Футбол Чувашии" - "Легенды чувашского футбола"! Проект призван открыть для нынешнего футбольного поколения многих известных чувашских футболистов, прославлявших нашу футбольную школу далеко за пределами Республики. Героем нашего первого выпуска в 2017 году станет игрок ветеранской команды "Крылья", экс-игрок самарских "Крыльев Советов" - Сергей Грибов.
- Раздел: Информация
|
- Автор: admin
- Просмотров: 130
- Дата: 04-01-2017
|
Второе поражение действующего чемпиона никак не повлияло на их уверенное лидерство. «Химик-Август» не смог воспользоваться осечкой лидера и так же уступил. Ветераны возобновили игры в Первенстве.
- Раздел: Республиканские соревнования
|
- Автор: admin
- Просмотров: 577
- Дата: 08-01-2017
|
«Канмаш-Лидер» и «Динамо» продолжают сокрушать своих соперников в своих дивизионах. «Красный Октябрь» похоже смирился с ролью "вылетающей".
- Раздел: Республиканские соревнования
|
- Автор: admin
- Просмотров: 288
- Дата: 06-01-2017
|
Стало известно расписание перенесенных игр с 3 и 4 декабря во втором дивизионе Первенства Чувашии по мини-футболу. Матчи будут сыграны в то же время, что и по расписанию 3 декабря - 7 января, по расписанию 4 декабря - 8 января. Подробнее в полной новости
- Раздел: Информация
|
- Автор: admin
- Просмотров: 704
- Дата: 04-01-2017
|
В отличие от вчерашнего дня, сегодняшний, девятый тур в высшем дивизионе неожиданных результатов не преподнес - все игры завершились с теми же исходами, как и в первом круге.
- Раздел: Республиканские соревнования
|
- Автор: michaelS
- Просмотров: 432
- Дата: 04-01-2017
|
"ОМОН-Эстет" прервал безпроигрышную серию динамовцев, насчитывающую 23 матча, в чемпионатах Чувашии по мини-футболу (последнее поражение бело-голубые потерпели в сезоне 2014 года от ЧГПУ - 1:4) и с 15-ю очками закрепился на второй строчке турнирной таблицы.
- Раздел: Республиканские соревнования
|
- Автор: admin
- Просмотров: 376
- Дата: 03-01-2017
|
Организационное совещание по турниру "Снежинка-2017" состоится 26 декабря в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР. Соревнования проводятся для детей 2004-05 г.р. и младших юношей 2002-03 г.р.
Календари опубликованы в "Нормативных документах"
Игры первого и второго дивизиона отмененные 3-4 декабря, будут сыграны 7-8 января.
- Раздел: Республиканские соревнования
|
- Автор: admin
- Просмотров: 128
- Дата: 02-01-2017
|