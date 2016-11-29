Столичное "Динамо" легко и непринужденно обыгрывает своих конкурентов, которые им вовсе и не конкуренты, и выходит в единоличные лидеры Чемпионата. Вурнарцам не хватило двух минут, чтобы быть на равне по очкам с действующим чемпионом.

В Центре Маунтинбайка мини-футбольный сезон открыли ветераны. Обо всем подробнее в полной новости

Подробнее…