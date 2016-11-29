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Организационное совещание по турниру "Снежинка-2017" состоится 26 декабря в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР. Соревнования проводятся для детей 2004-05 г.р. и младших юношей 2002-03 г.р.
Календари опубликованы в "Нормативных документах"
Игры первого и второго дивизиона отмененные 3-4 декабря, будут сыграны 7-8 января.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 60
- Дата: 20-12-2016
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Закончился первый круг в высшем дивизионе Чемпионата Чувашии по мини-футболу, по итогам которого уверенно лидирует столичное «Динамо». Также более четкие очертания появились и в нижней части турнирной таблицы - «Красный Октябрь» и ЧГПУ неудачно провели первую половину турнира и имеют все шансы остаться на своих местах по его окончанию.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 775
- Дата: 25-12-2016
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Чемпион продолжает свою беспроигрышную серию. «Химик-Август» потерпел первое поражение, едва набрав допустимое количество игроков на игру. «Спутник-ДЮСШ №1-Конструктив» и «ГАИ-Green-Go» одержали волевые победы. «Молочный двор» неожиданно для многих продолжает лидировать в ветеранском турнире.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 796
- Дата: 20-12-2016
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Столичное "Динамо" легко и непринужденно обыгрывает своих конкурентов, которые им вовсе и не конкуренты, и выходит в единоличные лидеры Чемпионата. Вурнарцам не хватило двух минут, чтобы быть на равне по очкам с действующим чемпионом.
В Центре Маунтинбайка мини-футбольный сезон открыли ветераны. Обо всем подробнее в полной новости
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 1018
- Дата: 11-12-2016
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10 декабря многочисленные любители игры с мячом №1 празднуют Всемирный день футбола! Администрация сайта "Футбол Чувашии" поздравляет всех причастных к этой популярной игре людей в Чувашии и желает всем спортсменам и болельщикам побольше интересных и зрелищных игр, ну и, конечно, поменьше травм!
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 87
- Дата: 10-12-2016
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В ближайшее воскресенье в спортивном зале Центра маунтинбайка г. Чебоксары стартует Первенство по мини-футболу среди ветеранских команд, в котором примут участие 10 команд: Динамо, Крылья, Волга-ТАВ-Урмары, Ирбис, Сталь, Союз, Трактор (все - Чебоксары), Заря-ЭКРА (Новочебоксарск), Тайфун-Шемурша и Молочный Двор (Канаш). Расписание на ближайшие три тура в полной новости
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 1319
- Дата: 08-12-2016
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«ГАИ-GreenGo» и «Химик-АВГУСТ» в очной встрече между собой так и не смогли определить победителя в 4 туре Чемпионата Чувашии по мини-футболу в высшем дивизионе. Потерей очков лидеров воспользовался действующий чемпион «Динамо», разгоромивший студентов из ЧГПУ, тем самым установив в турнирной таблице троевластие.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 413
- Дата: 05-12-2016
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28 ноября на стадионе "Труд" стартовало Первенство по миди-футболу среди старших юношей 2000-01 г.р. В турнире принимают участие 6 команд: ДЮСШ-СОШ №61, "Энергия", "Джокер", "Вектор", "Волга" и "Ротор" Кугеси. В первом туре ДЮСШ-СОШ №61 был сильнее "Энергии" со счетом 1:0, "Джокер" уступил "Вектору" - 1:2, а матч оставшихся двух команд был перенесен.
Во втором туре встречаются:
1 декабря (четверг)
15:00 ДЮСШ-СОШ№61 - "Вектор" - перенос, 15:00 "Волга" - "Джокер" - 5:0, 15:45 "Ротор" - "Энергия" - 2:0
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 124
- Дата: 29-11-2016
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