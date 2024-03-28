«Негаснущие звезды» - 2024. Расписание

Состав групп и календарь проведения игр XVIII Межрегионального турнира по мини-футболу среди ветеранов старше 60 лет «Негаснущие звезды».
Место проведения - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МАУНТИНБАЙКА (Московский проспект, 38В)
Группа А:
- «Волга» (Чебоксары).
- «Динамо» (Ульяновск).
- «Сила» (Горномарийский район Республика Марий Эл).
- «Энергия-ВНИИР» (Чебоксары).
Группа В:
- «Московия» (Москва).
- «Рубин» (Казань).
- «Отделфинстрой» (Чебоксары).
Группа С:
- «Маяк» (Киров).
- «Подмосковье» (Московская область).
- «Инзера» (Саранск).
Группа Д:
- «Урал» (Екатеринбург).
- «Старт» (Пензенская область).
- «Алмаз-Долголетие» (Москва).
Предварительный этап.
30 марта (суббота):
12.00. «Волга» (Чебоксары) – «Энергия-ВНИИР» (Чебоксары)
12.30. «Динамо» (Ульяновск) – «Сила» (Горномарийский район)
13.00. «Московия» (Чебоксары) – «Отделфинстрой» (Чебоксары)
13.30. «Энергия-ВНИИР» (Чебоксары) – «Динамо» (Ульяновск)
14.00. «Сила» (Горномарийский район) – «Волга» (Чебоксары)
14.30. «Отделфинстрой» (Чебоксары) – «Рубин» (Казань)
15.00. «Волга» (Чебоксары) – «Динамо» (Ульяновск)
15.30. Торжественное открытие турнира.
16.00. «Сила» (Горномарийский район) – «Энергия-ВНИИР» (Чебоксары)
16.30. «Рубин» (Казань) – «Московия» (Москва)
17.00. «Маяк» (Киров) – «Инзера» (Саранск)
17.30. «Урал» (Екатеринбург) – «Алмаз-Долголетие» (Москва)
18.00. «Инзера» (Саранск) – «Подмосковье»
18.30. «Алмаз-Долголетие» (Москва) – «Старт» (Заречный)
19.00. «Подмосковье» – «Маяк» (Киров)
19.30. «Старт» (Заречный) – «Урал» (Екатеринбург)
Финальный этап:
31 марта (воскресенье)
09.00. А3 – Д3.
09.30. В3 – С3.
10.00. Матч за 11-12 места (проигравшие в матчах А3 – Д3, В3 – С3).
10.30. Матч за 9-10 места (выигрывшие в матчах А3 – Д3, В3 – С3).
11.00. А2 – Д2.
11.30. В2 – С2.
12.00. Матч за 7-8 места (проигравшие в матчах А2 – Д2, В2 – С2).
12.30. Матч за 5-6 места (выигрывшие в матчах А2 – Д2, В2 – С2).
13.00. А1 – Д1.
13.30. В1 – С1.
14.00. Матч за 3-4 места (проигравшие в матчах А1 – Д1, В1 – С1).
14.30. Финал (выигрывшие в матчах А1 – Д1, В1 - С1 ).
15.00. Награждение победителей и призёров, торжественное закрытие турнира.