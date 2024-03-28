«Негаснущие звезды» - 2024. Расписание

Состав групп и календарь проведения игр XVIII Межрегионального турнира по мини-футболу среди ветеранов старше 60 лет «Негаснущие звезды».

Место проведения - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МАУНТИНБАЙКА (Московский проспект, 38В)

Группа А:

«Волга» (Чебоксары). «Динамо» (Ульяновск). «Сила» (Горномарийский район Республика Марий Эл). «Энергия-ВНИИР» (Чебоксары).

Группа В:

«Московия» (Москва). «Рубин» (Казань). «Отделфинстрой» (Чебоксары).

Группа С:

«Маяк» (Киров). «Подмосковье» (Московская область). «Инзера» (Саранск).

Группа Д:

«Урал» (Екатеринбург). «Старт» (Пензенская область). «Алмаз-Долголетие» (Москва).

Предварительный этап.

30 марта (суббота):

12.00. «Волга» (Чебоксары) – «Энергия-ВНИИР» (Чебоксары)

12.30. «Динамо» (Ульяновск) – «Сила» (Горномарийский район)

13.00. «Московия» (Чебоксары) – «Отделфинстрой» (Чебоксары)

13.30. «Энергия-ВНИИР» (Чебоксары) – «Динамо» (Ульяновск)

14.00. «Сила» (Горномарийский район) – «Волга» (Чебоксары)

14.30. «Отделфинстрой» (Чебоксары) – «Рубин» (Казань)

15.00. «Волга» (Чебоксары) – «Динамо» (Ульяновск)

15.30. Торжественное открытие турнира.

16.00. «Сила» (Горномарийский район) – «Энергия-ВНИИР» (Чебоксары)

16.30. «Рубин» (Казань) – «Московия» (Москва)

17.00. «Маяк» (Киров) – «Инзера» (Саранск)

17.30. «Урал» (Екатеринбург) – «Алмаз-Долголетие» (Москва)

18.00. «Инзера» (Саранск) – «Подмосковье»

18.30. «Алмаз-Долголетие» (Москва) – «Старт» (Заречный)

19.00. «Подмосковье» – «Маяк» (Киров)

19.30. «Старт» (Заречный) – «Урал» (Екатеринбург)

Финальный этап:

31 марта (воскресенье)

09.00. А3 – Д3.

09.30. В3 – С3.

10.00. Матч за 11-12 места (проигравшие в матчах А3 – Д3, В3 – С3).

10.30. Матч за 9-10 места (выигрывшие в матчах А3 – Д3, В3 – С3).

11.00. А2 – Д2.

11.30. В2 – С2.

12.00. Матч за 7-8 места (проигравшие в матчах А2 – Д2, В2 – С2).

12.30. Матч за 5-6 места (выигрывшие в матчах А2 – Д2, В2 – С2).

13.00. А1 – Д1.

13.30. В1 – С1.

14.00. Матч за 3-4 места (проигравшие в матчах А1 – Д1, В1 – С1).

14.30. Финал (выигрывшие в матчах А1 – Д1, В1 - С1 ).

15.00. Награждение победителей и призёров, торжественное закрытие турнира.