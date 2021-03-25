Турнир памяти М. М. Кренделева

В турнире памяти заслуженного работника физической культуры и спорта ЧАССР Михаила Михайловича Кренделева примут участие 8 команд: «Звезды» (Москва), «Регион 16» (Елабуга Татарстан), «Симбирск» (Ульяновск), «ВНИИЭФ» (Саров Нижегородская область), «Комплект21» (Новочебоксарск), «Крылья» (Чебоксары), «Сталь» (Чебоксары) и «Энергия» (Чебоксары).
В составе команды «Звезды» ожидается приезд известных в прошлом кудесников кожаного мяча: заслуженных мастеров спорта России Аркадия Белого, Александра Верижникова, Олега Денисова, мастера спорта международного класса СССР Валерия Шмарова, мастеров спорта СССР Дмитрия Кузнецова, Альберта Осколкова, Александра Шмарко, Дмитрия Хлестова и других.
|
Группа А
|
Группа В
|
«Звезды России» Москва
|
«Регион-16» Елабуга
|
«ВНИИЭФ» Саров
|
«Ульяновск» Ульяновск
|
«Комплект-21» Новочебоксарск
|
«Крылья» Чебоксары
|
«Сталь» Чебоксары
|
«Энергия» Чебоксары
Расписание турнира памяти М.М.Кренделева (3-4 апреля 2021 г.)
3 апреля 2021 г.
|
Время
|
Хозяева
|
Гости
|
11:00
|
«Комплект-21»
|
«Сталь»
|
11:40
|
«Звезды России»
|
«ВНИИЭФ»
|
12:20
|
«Сталь»
|
«Звезды России»
|
13:00
|
«ВНИИЭФ»
|
«Комплект-21»
|
13:40
|
«Сталь»
|
«ВНИИЭФ»
|
14:20
|
«Комплект-21»
|
«Звезды России»
|
15:00
|
Открытие турнира
|
15:30
|
«Крылья»
|
«Энергия»
|
16:10
|
«Регион-16»
|
«Ульяновск»
|
16:50
|
«Ульяновск»
|
«Энергия»
|
17:30
|
«Регион-16»
|
«Крылья»
|
18:10
|
«Энергия»
|
«Регион-16»
|
18:50
|
«Крылья»
|
«Ульяновск»
4 апреля 2021 г.
|
Время
|
Хозяева
|
Гости
|
10:00
|
А1
|
В2
|
10:40
|
В1
|
А2
|
11:20
|
А4
|
В4
|
12:00
|
А3
|
В3
|
12:40
|
За 3-4 место
|
13:20
|
Финал
|
14:00
|
Закрытие