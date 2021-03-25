Турнир памяти М. М. Кренделева

В турнире памяти заслуженного работника физической культуры и спорта ЧАССР Михаила Михайловича Кренделева примут участие 8 команд: «Звезды» (Москва), «Регион 16» (Елабуга Татарстан), «Симбирск» (Ульяновск), «ВНИИЭФ» (Саров Нижегородская область), «Комплект21» (Новочебоксарск), «Крылья» (Чебоксары), «Сталь» (Чебоксары) и «Энергия» (Чебоксары).

В составе команды «Звезды» ожидается приезд известных в прошлом кудесников кожаного мяча: заслуженных мастеров спорта России Аркадия Белого, Александра Верижникова, Олега Денисова, мастера спорта международного класса СССР Валерия Шмарова, мастеров спорта СССР Дмитрия Кузнецова, Альберта Осколкова, Александра Шмарко, Дмитрия Хлестова и других.