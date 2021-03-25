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Турнир памяти М. М. Кренделева

В турнире памяти заслуженного работника физической культуры и спорта ЧАССР Михаила Михайловича Кренделева примут участие 8 команд: «Звезды» (Москва), «Регион 16» (Елабуга Татарстан), «Симбирск» (Ульяновск), «ВНИИЭФ» (Саров Нижегородская область), «Комплект21» (Новочебоксарск), «Крылья» (Чебоксары), «Сталь» (Чебоксары) и «Энергия» (Чебоксары).
В составе команды «Звезды» ожидается приезд известных в прошлом кудесников кожаного мяча: заслуженных мастеров спорта России Аркадия Белого, Александра Верижникова, Олега Денисова, мастера спорта международного класса СССР Валерия Шмарова, мастеров спорта СССР Дмитрия Кузнецова, Альберта Осколкова, Александра Шмарко, Дмитрия Хлестова и других.

Группа А

Группа В

«Звезды России» Москва

«Регион-16» Елабуга

«ВНИИЭФ» Саров

«Ульяновск» Ульяновск

«Комплект-21» Новочебоксарск

«Крылья» Чебоксары

«Сталь» Чебоксары

«Энергия» Чебоксары

Расписание турнира памяти М.М.Кренделева (3-4 апреля 2021 г.)

3 апреля 2021 г.

Время

Хозяева

Гости

11:00

«Комплект-21»

«Сталь»

11:40

«Звезды России»

«ВНИИЭФ»

12:20

«Сталь»

«Звезды России»

13:00

«ВНИИЭФ»

«Комплект-21»

13:40

«Сталь»

«ВНИИЭФ»

14:20

«Комплект-21»

«Звезды России»

15:00

Открытие турнира

15:30

«Крылья»

«Энергия»

16:10

«Регион-16»

«Ульяновск»

16:50

«Ульяновск»

«Энергия»

17:30

«Регион-16»

«Крылья»

18:10

«Энергия»

«Регион-16»

18:50

«Крылья»

«Ульяновск»

4 апреля 2021 г.

Время

Хозяева

Гости

10:00

А1

В2

10:40

В1

А2

11:20

А4

В4

12:00

А3

В3

12:40

За 3-4 место

13:20

Финал

14:00

Закрытие

 

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