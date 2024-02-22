Александр Иванов «Тренировка в праздники это для меня норма»

Накануне "Дня защитника Отечества" в предверии нового футбольного сезона мы пообщались с одним из перспективных молодых специалистов в области футбола в Чувашской республики, тренером международной категории «С-УЕФА» детской футбольной команды «СШ по футболу» 2013 года рождения - Ивановым Александром Александровичем.

Во-первых, с наступающим Днем защитника Отечества, Александр Александрович! Перед тем как начнем, позвольте поздравить вас с этим знаменательным для нашей страны днем. Вы уже знаете, как проведете этот праздничный день? И как в целом проходят праздники у тренера детской команды?

Спасибо за поздравление! Действительно, это особый день для всех защитников Родины. Этот день для меня получится вполне будничным. Днем у нас тренировка, вечер проведу в кругу своих родных и близких. Вне зависимости от того, является ли день праздничным или нет, большую часть времени я провожу на тренировке с детьми, которые, хоть и маленькие, но уже с большим интересом изучают футбол. Тренировка в праздники это для меня норма.

Это замечательно! Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте работы с детскими футбольными командами. Какие вызовы в своей работе вы встречаете?

Работа с детскими командами всегда увлекательна, но не лишена трудностей. Одна из основных проблем, с которой мы сталкиваемся, - это недостаток технической и тактической подготовки у молодых игроков. Это в основном связано с тем, что до 10-11 лет дети не имеют возможности регулярно участвовать в соревнованиях, что затрудняет их развитие в данных аспектах.

Это действительно серьезная проблема. Как вы справляетесь с этим вызовом в рамках вашей тренировочной программы?

Мы стараемся компенсировать отсутствие соревновательного опыта за счет углубленной работы над базовыми футбольными навыками. У нас большой упор делается на индивидуальные тренировки, где ребята могут сосредоточиться на улучшении своей техники и понимании тактики игры. Также мы организуем дружеские матчи и внутренние турниры, чтобы дать детям некоторый опыт игры в реальных условиях.

Звучит очень интересно! Наконец, Александр Александрович, что бы вы хотели пожелать всем молодым футболистам, мечтающим о большом успехе в этом спорте?

Я бы хотел пожелать всем ребятам неустанной усердной работы и веры в свои силы. Футбол - это не только игра, но и уроки самодисциплины, коллективной работы и стремления к совершенству. Уверен, что каждый из них сможет преодолеть трудности и добиться выдающихся результатов. Пусть им сопутствует удача на футбольном поле и в жизни!

Благодарю вас за это интересное и познавательное интервью, Александр Александрович! Удачи вам в вашей тренерской деятельности, и пусть ваши подопечные продолжают радовать вас своими успехами!