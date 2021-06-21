Межрегиональный турнир завершился победой "Мордовии"

С 9-12 июня 2021 года на столичном стадионе «Олимпийский» прошел Межрегиональный турнир среди детей 2011 г.р. – «Кубок Чебоксар». В турнире приняли участие 16 детских команд из Чебоксар, Новочебоксарска, Саранска, Йошкар-Олы, Казани, Ижевска, Мариинского Посада и Москвы!

По итогам 4 дней баталий в полуфинал Кубка вышли чебоксарский «LEGION», «Мордовия» из Саранска, йошкар-олинский «Витязь» и гости из Москвы – «Чертаново-2012». Единственный представитель от Чувашии в полуфинале смог обыграть марийцев и выйти в финал. В другой паре «Мордовия» неожиданно обыграла москвичей и присоединилась к нашим в решающем матче турнира.

Поведя в счете в игре за первое место, дружина Эдуарда Федотова не смогла удержать победный счет и победителя Межрегионального турнира «Кубок Чебоксар» пришлось определять в серии послематчевых пенальти. К сожалению, в этом компоненте хозяева уступили сверстникам из Саранска – 3:4.

В матче за 3 место футболисты «Чертаново-2012» переиграли соседей из Йошкар-Олы – 6:0.

По итогам турнира были определены лучшие игроки турнира:

Лучший игрок турнира - Сусуйкин Артём, команда «Мордовия» г. Саранск

Лучший бомбардир турнира - Калинкин Максим, команда «Чертаново-2012» г. Москва

Лучший нападающий турнира - Семенченко Владислав, команда «Витязь» г. Йошкар-Ола

Лучший защитник турнира - Сыряпин Константин, команда «Чертаново-2012» г. Москва

Лучший полузащитник турнира - Ванерке Михаил, команда «LEGION» г. Чебоксары

Лучший вратарь турнира - Изотов Ярослав, команда «Мордовия» г. Саранск

Лучший тренер турнира - Кузищин Александр Вадимович, команда «Чертаново-2012» г. Москва

Также в рамках турнира прошел мастер-класс для тренеров Чувашской Республики и участников турнира от главного тренера Академии Чертаново (мальчики 2012 г.р.) Кузищин Александр Вадимович (категория высшая, лицензия В-UEFA Юноши, стаж тренерской работы более 30 лет).