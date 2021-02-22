III этап "Мини-футбол - в школу" пройдет в "Изумрудном"

В Чувашии подвели итоги выступлений школьных юношеских команд в рамках проекта «Мини-футбол — в школу».

Концепция общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу» предполагает обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников путем целенаправленного внедрения мини-футбола в систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений.

Таким образом, по итогам республиканского этапа в Приволжский финал от Чувашской Республики вышли следующие коллективы:

2003-04 г.р. - МБОУ Цивильская СОШ №2 г. Цивильск

2005-06 г.р. - МБОУ СОШ №16 г. Новочебоксарск

2007-08 г.р. - МБОУ СОШ №17 г. Новочебоксарск

2009-10 г.р. - МБОУ Вурнарская СОШ №2 п. Вурнары

Девочки определят победителя 24 и 26 февраля. Отборочные матчи пройдут в спортивном зале ФСК Восток г. Чебоксары

III этап конкурса состоится в Нижегородской области на базе отдыха "Изумрудное".

26-29 марта 2021 - мальчики/девочки 2009/10 г.р.

31 марта - 03 апреля 2021 - мальчики/девочки 2007/08 г.р.

05-08 апреля 2021 - мальчики/девочки 2003/04 г.р. и 2005/06 г.р.