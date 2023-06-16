«Чувашия БУ СШ по футболу» приняла участие в Первенстве ПФО

13-15 июня в г. Богородск Нижегородской области состоялось Первенство Приволжского федерального округа по футболу среди команд девочек спортивных организаций (до 13 лет).

Чувашскую республику на турнире представляла сборная команды девочек 2011-12 года рождения, сформированная на базе «Спортивной школы по футболу», из воспитанниц СШ-СОШ №61, СШ-Энергия, СШ Спартак, ДЮСШ Аль, СОШ №65.

Для нашей команды это первые серьёзные соревнования, которые начались вполне неплохо. На групповом этапе девочки из Чувашии уверенно переиграли своих сверстниц из г. Богородск 10:0 и г. Нижнего Новгорода, 3:1. После двух побед пришло и разочарование. Заключительные игры в группе не принесли нашим девочкам побед. Сначала мы мирно разошлись с футбольной академией из г. Самары "Крылья Советов" 0:0, а затем уступили более опытному клубу – СШ "Мирас" из Казани 0:2.

Несмотря на это «Чувашия БУ СШ по футболу» смогла пробиться в полуфинал, где девчонок ожидал казанский ФК «Рубин». К сожалению, противостоять более опытной команде у нас не получилось. Снова – 0:2.

Отдав много сил в полуфинале, наши девчонки не смогли что-то противопоставить Академии футбола им. Коноплёва п. Приморский в матче за бронзу (0:3) и, как итог – 4 место.

В финальном матче турнира встретились две казанские команды - "Рубин" и "Мирас". Со счетом 3:0 победу в матче одержала команда "Рубин", которая стала победителем турнира и завоевала право принять участие в финальной части Первенства России, которая пройдет в конце августа.

В число лучших игроков турнира попали наши Жанна Немцева («Лучший нападающий») и Ксения Корнилова ("Лучший игрок").

Поздравляем тренеров, родителей и команду юных футболисток с достойным выступлением в престижных футбольных соревнованиях.