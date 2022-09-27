LAVA побеждает в "Кубке Спартака"

Праздник спорта, детства и здорового образа жизни. Красивые комбинации, сэйвы вратарей и виртуозные голы. Таким запомнится 25 сентября для 150 детей и порядка 500 болельщиков, которые выбрали в этот облачный осенний день посещение одного из главных спортивных объектов города Чебоксары – стадиона «Спартак».

В этот день разыграть «Кубок Спартака» среди детей 2013 г.р. и моложе съехалось 10 детских команд. Отрадно, что в турнире приняла участие и команда из республики Марий Эл. В будущем конечно хочется верить, что на постоянной основе в нашем турнире будут принимать участие команды из других регионов нашей страны, и мы, по праву, назовем турнир «межрегиональным».

Команды волей жребия (транслировавшегося, к слову говоря, в прямом эфире на платформе Open Football League) разделились 2 группы по 5 команд. Из группы в плей-офф выходило по 2 команды, поэтому времени на раскачку у команд не было, приходилось включаться на полную мощь с первых игровых минут.

По итогам группового этапа в каждой из групп определились 2 команды, которые не потеряли в группе ни одного очка и, уверенно пройдя групповой этап, с первого места вышли в полуфинальный этап. Этими командами стали команды LAVA и СШ Мечта. А вот за вторые места в группах развернулись настоящие сражения, в которых чуть «быстрее,выше,сильнее» оказались две команды с похожими названиями: номинальные хозяева турнира СШ «Спартак» и «Спартак Юниор» (г.Канаш).

Стоит отметить, что все команды, не сумевшие пробраться в финальную стадию, независимо от результатов получили памятные дипломы участников, оформленные в фирменной стилистике. Дипломы – как память об участии в первом «Кубке Спартака».

Особенностью проведения нашего турнира также стало проведение 2 околофутбольных конкурсов. Организаторы предложили командам выбрать по одному футболисту, который сразится за звание «Лучший чеканщик» и «Самый меткий». В упорной борьбе Ваня Гаврилов (СШ Мечта) умудрился начеканить мяч 55 (!) раз и по праву завоевал памятную статуэтку в этой номинации. Самым метким футболистом стал Карпов Вадим (Гимназия №5).

В полуфинальных парах матчи сложились по-разному. Если в матче СШ Мечта и Спартак Юниор борьба получилось упорной до финального свистка, то LAVA очень уверенно и солидно обыграла хозяев турнира со счетом 4:0 и проследовала в финал турнира.

Очень хотелось, чтобы дети чувствовали себя как настоящие герои телеэкранов, поэтому в тестовом режиме были организованы прямые трансляции одного из полуфиналов и финала на интернет-портале https://vk.com/sportup_su. Трансляции, к слову очень качественные, с повторами опасных моментов и голов. Теперь каждый, кто участвовал в этих матчах, может пересмотреть эфир матча, тренеры - указать ребятам на ошибки и недочеты.

В матче за 3-е место Спартак Юниор сломил сопротивление хозяев турнира со счетом 3:2 и завоевал бронзовые медали. В финальном поединке LAVA продолжила свой могущественный и уверенный путь и вновь одержала сухую победу 3:0 и весьма закономерно стала обладателем первого «Кубка Спартака»!

1 место - LAVA г. Чебоксары

2 место - СШ-Мечта г. Чебоксары

3 место - Спартак Юниор г. Канаш

По итогам турнира организаторами в каждой из команд определены лучшие игроки, которые получили памятные статуэтки.

LEGION (г.Чебоксары) – Ходжаев Роман

СШ №1 (г.Новочебоксарск) – Туманов Евгений

ФК Канаш – Антонов Михаил

Welltown (мкр.Новый город) – Семенов Роман

Восход (пгт.Красногорский) – Голубин Олег

Гимназия № 5 – Басыров Эмиль

СШ Спартак – Илларионов Роман

Спартак Юниор (г.Канаш) – Гаврилов Кирилл

СШ Мечта – Яковлев Артем

LAVA – Енилин Дмитрий

Также были награждены лучшие по номинациям в рамках всего турнира:

Лучшим вратарем турнира признан Турхан Дмитрий (СШ Мечта)

Лучшим защитником признан Мурзуков Артемий (Спартак Юниор)

Лучшим нападающим признан Романов Кирилл (СШ Спартак)

Лучшим бомбардиром признан Мешков Артем (LAVA)

Мы поздравляем всех победителей, призеров и участников турнира со стартом такой доброй и правильной традиции о проведении «Кубка Спартака». Надеемся, что все, кто посетил стадион 25 сентября получили заряд бодрости и просто отлично провели время. Любите футбол! Занимайтесь футболом! И обязательно помните: мы все одна большая футбольная семья!