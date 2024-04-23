14 апреля в спортивном зале СОШ №65 микрорайона Новый город прошел весенний турнир «Футбол для мамы», победу в котором одержала команда, полностью составленная из участниц проекта «Моя мама – футболист!» – «Welltown moms rose».

После завершения церемонии награждения мы поговорили с ЛУЧШИМ ИГРОКОМ турнира - Галиной Петровой.

- Галя, поздравляем с победой. Сегодня ты не только победитель, но и лучший игрок турнира. Какие чувства сейчас испытываешь?

- Спасибо большое за поздравление. Во-первых, это чувство гордости за свою команду, мы доказали всем, что мы лучшие и все усилия на тренировках были не зря! Во-вторых, это чувство огромной благодарности тренеру за настрой и веру в нашу команду.

«Лучший игрок» турнира – это высший титул, хоть футбол это командная игра. Это безусловно очень приятно. Значит, что мы не стоим на месте, развиваемся и совершенствуем навыки игры в футбол.

- Расскажи немного о себе, чем занимаешься, кто твоя семья?

Я мама двоих мальчишек, которым 6 и 9 лет. В отличие от детей большинства мам моей команды, в футбол они пока не играют. Это никак не влияет на мое увлечение (смеется). Муж и дети не только с пониманием и поддержкой относятся к моему хобби, но даже испытывают чувство гордости, что их мама и жена – футболист!) А работаю я из дома, так что найти время на тренировки для меня не проблема.

- Галя, откуда вообще у тебя эта тяга к футболу и как ты попала в проект «Моя мама – футболист!»?

Сколько себя помню, столько и люблю футбол. Еще, будучи дошколенком, я часто проводила свой досуг с братом на футбольном поле. На площадке из девочек нас было всего двое, ведь по распространенному стереотипу футбол это спорт для мальчиков. Сейчас все немного по-другому.

О проекте я узнала через социальные сети. Не представляете, какое удивление и восторг у меня был лишь от одной мысли, что мамы играют в футбол в Чебоксарах!!! Вариант был только один – идти играть!

- Какой совет ты могла бы дать другим девочкам, которые боятся или стесняются начать заниматься футболом? Какие чувства испытывала ты, когда впервые пришла на тренировку футбольных мам и, что ты чувствуешь сейчас?

Перед первой тренировкой ощущалось волнение и страх. Но спустя несколько минут тренировки, теплый прием и поддержка команды помогли мне справиться с переживаниями и, теперь, я просто наслаждаюсь каждым моментом в команде.

Девочки, которые также любят футбол, хотят отвлечься от быта, работы и просто получить приятные впечатления от игры - приходите на тренировки. Не стоит бояться и стесняться своего уровня подготовки и навыков игры. Вас всегда поддержит наш тренер и ваши будущие новые друзья - команда.

- Спасибо за интервью и за твое отношение к футболу и коллективу, в котором ты несомненно являешься примером для подражания.