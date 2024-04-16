«Welltown moms» побеждают в турнире футбольных мам

В воскресенье 14 апреля в спортивном зале СОШ №65 микрорайона Новый город состоялся весенний турнир – «Футбол для мамы». В соревновании при поддержке главного застройщика микрорайона Новый город «ИСКО-Ч» приняли участие 6 команд мам – янтиковская «Аль», чебоксарские СБЕР, «Волжанка», «MomsTeam» и два коллектива, составленные из участников проекта «Моя мама – футболист!» – «Welltown moms rose» и «Welltown moms black».

Как всегда, матчи футбольных мам прошли в атмосфере невероятного азарта и бескомпромиссной борьбы. По итогам соревнований победителем турнира стала команда «Welltown moms rose», одержавшая победу во всех матчах турнира. Успех подопечных Романа Кожатова стал для многих игроков «розовых» первым значимым спортивным достижением в их жизни! Серебро досталось футболисткам СБЕР во главе с Еленой Мазякиной, бронза – у «Волжанки-Восток», возглавляемой тандемом тренеров Марией Макшеевой и Анастасией Охримовой.

Турнирная таблица "Футбол для мамы" (2024)

М Группа А 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 WELLTOWN MOMS ROSE г. Чебоксары 3:2 4:1 2 0 0 7-3 6 2 СБЕР г. Чебоксары 2:3 2:0 1 0 1 4-3 3 3 WELLTOWN MOMS BLACK г. Чебоксары 1:4 0:2 0 0 2 1-6 0

М Группа В 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 ВОЛЖАНКА-ВОСТОК г. Чебоксары 2:1 1:0 2 0 0 3-1 6 2 MOMS TEAM г. Чебоксары 1:2 2:2 0 1 1 3-4 1 3 МАМЫ АЛЬ с. Янтиково 0:1 2:2 0 1 1 2-3 1

Четвертьфиналы МАМЫ АЛЬ СБЕР 0:1 MOMS TEAM WELLTOWN MOMS BLACK 1:0

За 5 место МАМЫ АЛЬ WELLTOWN MOMS BLACK 2:0

Полуфиналы WELLTOWN MOMS ROSE MOMS TEAM 6:0 СБЕР ВОЛЖАНКА-ВОСТОК 1:0

За 3 место ВОЛЖАНКА-ВОСТОК MOMS TEAM 6:1

Финал WELLTOWN MOMS ROSE СБЕР 2:1

Победитель - WELLTOWN MOMS ROSE

Победители в номинациях

Лучший игрок команды:

СБЕР - Лукошкова Аделина

МАМЫ АЛЬ - Потапова Марина

MOMS TEAM - Григорьева Татьяна

ВОЛЖАНКА-ВОСТОК - Селянкина Наталия

WELLTOWN MOMS ROSE - Александрова Юлия

WELLTOWN MOMS BLACK - Ландышева Надежда

Миссис весеннего турнира - Моисеева Светлана WELLTOWN MOMS ROSE

Миссис зрительских симпатий - Осипова Мила ВОЛЖАНКА-ВОСТОК

Самая очаровательная мама - Суслина Ирина СБЕР

Самая спортивная мама - Андреева Любовь MOMS TEAM

Самая милая мама - Сергеева Алина МАМЫ АЛЬ

Самая лучезарная мама - Коннова Алена WELLTOWN MOMS BLACK

Лучший игрок - Петрова Галина WELLTOWN MOMS ROSE

Лучший нападающий - Трофимова Алевтина СБЕР

Лучший вратарь - Яковлева Галина ВОЛЖАНКА-ВОСТОК

Лучший защитник - турнира Кушникова Екатерина MOMS TEAM