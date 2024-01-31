Турнир памяти ветеранов камышинского футбола завершился победой «Волги»

27-28 января 2024 года в городе Камышин Волгоградской области прошел турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 60 лет, посвященный памяти ветеранов камышинского футбола. В соревнованиях приняли участие 5 ветеранских команд из Волгоградской, Саратовской и Свердловской областей, а также республики Чувашия. Наш регион на этом турнире представляла чебоксарская команда "Волга", под руководством тренера Михаила Викторовича Богаратова.

В первый игровой день "Волга" сделала серьезное заявление о своих намерениях на турнире, одержав три победы - над "Саратовом" (1:0), камышинским "Текстильщиком" (8:0) и екатеринбургским "Уралом" (2:0). На следующий день "Волга" сыграла вничью в матче против "Сенара" из Волгограда - 2:2. Этого результата было достаточно, чтобы стать победителем турнира. Серебряные медали завоевали футболисты "Саратова", уступив чебоксарцам одно очко. Бронзовым призером стал волгоградский "Сенар".

Турнирная таблица турнира по мини-футболу среди ветеранов 60 лет и старше памяти ветеранов камышинского футбола

М Группа А 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч 1 ВОЛГА Чебоксары 1:0 2:2 2:0 8:0 3 1 0 13-2 10 2 САРАТОВ Саратов 0:1 4:0 3:0 10:3 3 0 1 17-4 9 3 СЕНАР Волгоград 2:2 0:4 0:0 2:1 1 2 1 4-7 5 4 УРАЛ Екатеринбург 0:2 0:3 0:0 3:2 1 1 2 3-7 4 5 ТЕКСТИЛЬЩИК Камышин 0:8 3:10 1:2 2:3 0 0 4 6-23 0

В единственной номинации турнира - лучший игрок - заслуженную победу одержал игрок "Волги" Сергей Наталушко.

Технические результаты турнира: