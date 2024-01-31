Турнир памяти ветеранов камышинского футбола завершился победой «Волги»

27-28 января 2024 года в городе Камышин Волгоградской области прошел турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 60 лет, посвященный памяти ветеранов камышинского футбола. В соревнованиях приняли участие 5 ветеранских команд из Волгоградской, Саратовской и Свердловской областей, а также республики Чувашия. Наш регион на этом турнире представляла чебоксарская команда "Волга", под руководством тренера Михаила Викторовича Богаратова.
В первый игровой день "Волга" сделала серьезное заявление о своих намерениях на турнире, одержав три победы - над "Саратовом" (1:0), камышинским "Текстильщиком" (8:0) и екатеринбургским "Уралом" (2:0). На следующий день "Волга" сыграла вничью в матче против "Сенара" из Волгограда - 2:2. Этого результата было достаточно, чтобы стать победителем турнира. Серебряные медали завоевали футболисты "Саратова", уступив чебоксарцам одно очко. Бронзовым призером стал волгоградский "Сенар".
Турнирная таблица турнира по мини-футболу среди ветеранов 60 лет и старше памяти ветеранов камышинского футбола
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|4
|5
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|ВОЛГА Чебоксары
|1:0
|2:2
|2:0
|8:0
|3
|1
|0
|13-2
|10
|2
|САРАТОВ Саратов
|0:1
|4:0
|3:0
|10:3
|3
|0
|1
|17-4
|9
|3
|СЕНАР Волгоград
|2:2
|0:4
|0:0
|2:1
|1
|2
|1
|4-7
|5
|4
|УРАЛ Екатеринбург
|0:2
|0:3
|0:0
|3:2
|1
|1
|2
|3-7
|4
|5
|ТЕКСТИЛЬЩИК Камышин
|0:8
|3:10
|1:2
|2:3
|0
|0
|4
|6-23
|0
В единственной номинации турнира - лучший игрок - заслуженную победу одержал игрок "Волги" Сергей Наталушко.
Технические результаты турнира:
- «Волга» (Чебоксары) – «Саратов» - 1:0.
- «Текстильщик» (Камышин) - «Урал» (Екатеринбург) - 2:3.
- «Текстильщик» (Камышин) - «Волга» (Чебоксары) - 0:8.
- «Саратов» – «Текстильщик» (Камышин) - 10:3.
- «Урал» (Екатеринбург) – «Саратов» - 0:3.
- «Саратов» – «Сенар» (Волгоград) - 4:0.
- «Волга» (Чебоксары) – «Сенар» (Волгоград) – 2:2.
- «Сенар» (Волгоград) – «Урал» (Екатеринбург) – 0:0.
- «Сенар» (Волгоград) – «Текстильщик» (Камышин) – 2:1.