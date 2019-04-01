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Йошкар-Ола побеждает в турнире памяти М. Кренделева


7 апреля в ФОК "Спартак" состоялся турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 45 лет памяти Михаила Михайловича Кренделева. В турнире помимо четырех чебоксарских команд приняли участие иногородние футбольные коллективы из Йошкар-Олы и Сарова. 

Группа А: «Спартак» (Йошкар-Ола), «Сталь» (Чебоксары), «Энергия» (Чебоксары).

Группа Б: «ВНИИЭФ» (Саров), «Крылья» (Чебоксары), «С.С.С.Р» (Чебоксары).

Технические результаты:

«Сталь» – «Энергия» - 1:1

«Крылья» – «С.С.С.Р» - 1:1

«Энергия» – «Спартак» - 2:3

«С.С.С.Р» – «ВНИИЭФ» - 0:0

«Спартак»– «Сталь» - 2:1

«ВНИИЭФ» – «Крылья» - 1:1

Стыковые игры:

За 5-6 места (А3 – Б3): «Сталь»-«С.С.С.Р» - 4:0

За 3-4 места (А2 – Б2): «ВНИИЭФ»-«Энергия» - 7:1

Финал (А1 – Б1): «Спартак»-«Крылья» - 1:1, по пенальти - 3:2

Итоговое положение команд:

1. «Спартак» Йошкар-Ола.

2. «Крылья» Чебоксары.

3. «ВНИИЭФ» Саров.

4. «Энергия» Чебоксары.

5. «Сталь» Чебоксары.

6. «С.С.С.Р» Чебоксары.

Спартак Йошкар-Ола - победитель турнира памяти М.М.Кренделева среди ветеранов 45 лет и старше (2019)

Спартак Йошкар-Ола на турнире памяти Михаила Кренделева 2019 года

Крылья Чебоксары - серебряный призер турнира памяти М.М.Кренделева среди ветеранов 45 лет и старше (2019)

Крылья Чебоксары на турнире памяти Михаила Кренделева 2019 года

ВНИИЭФ Саров - бронзовый призер турнира памяти М.М.Кренделева среди ветеранов 45 лет и старше (2019)

ВНИИЭФ Саров

Лучшие по номинациям:

Лучший вратарь – Андрей Харитонов («Энергия»).

Лучший защитник – Владимир Кувшинов («Крылья»).

Лучший бомбардир – Владимир Калашников -3 мяча («ВНИИЭФ»).

Самый возрастной игрок – Геннадий Драндров - 65 лет («Энергия»).

Лучший игрок – Владимир Жандарский («Спартак»).

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