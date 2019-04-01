Йошкар-Ола побеждает в турнире памяти М. Кренделева

7 апреля в ФОК "Спартак" состоялся турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 45 лет памяти Михаила Михайловича Кренделева. В турнире помимо четырех чебоксарских команд приняли участие иногородние футбольные коллективы из Йошкар-Олы и Сарова.
Группа А: «Спартак» (Йошкар-Ола), «Сталь» (Чебоксары), «Энергия» (Чебоксары).
Группа Б: «ВНИИЭФ» (Саров), «Крылья» (Чебоксары), «С.С.С.Р» (Чебоксары).
Технические результаты:
«Сталь» – «Энергия» - 1:1
«Крылья» – «С.С.С.Р» - 1:1
«Энергия» – «Спартак» - 2:3
«С.С.С.Р» – «ВНИИЭФ» - 0:0
«Спартак»– «Сталь» - 2:1
«ВНИИЭФ» – «Крылья» - 1:1
Стыковые игры:
За 5-6 места (А3 – Б3): «Сталь»-«С.С.С.Р» - 4:0
За 3-4 места (А2 – Б2): «ВНИИЭФ»-«Энергия» - 7:1
Финал (А1 – Б1): «Спартак»-«Крылья» - 1:1, по пенальти - 3:2
Итоговое положение команд:
1. «Спартак» Йошкар-Ола.
2. «Крылья» Чебоксары.
3. «ВНИИЭФ» Саров.
4. «Энергия» Чебоксары.
5. «Сталь» Чебоксары.
6. «С.С.С.Р» Чебоксары.
Спартак Йошкар-Ола - победитель турнира памяти М.М.Кренделева среди ветеранов 45 лет и старше (2019)
Крылья Чебоксары - серебряный призер турнира памяти М.М.Кренделева среди ветеранов 45 лет и старше (2019)
ВНИИЭФ Саров - бронзовый призер турнира памяти М.М.Кренделева среди ветеранов 45 лет и старше (2019)
Лучшие по номинациям:
Лучший вратарь – Андрей Харитонов («Энергия»).
Лучший защитник – Владимир Кувшинов («Крылья»).
Лучший бомбардир – Владимир Калашников -3 мяча («ВНИИЭФ»).
Самый возрастной игрок – Геннадий Драндров - 65 лет («Энергия»).
Лучший игрок – Владимир Жандарский («Спартак»).