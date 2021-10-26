«С.С.С.Р» побеждает в Камышине

23-24 октября 2021 года в городе Камышин Волгоградской области прошел открытый турнир по футболу среди ветеранов старше 55 лет в формате 8x8, посвященный памяти ветеранов Камышинского футбола, в котором приняла участие чебоксарская команда «С.С.С.Р» (руководитель — Владимир Михайлович Мочалов).

В первый день турнира наши земляки в упорной борьбе переиграли хозяев турнира — камышинский «Текстильщик» со счетом 3:2. На следующий день в поединке с волгоградским «Сенаром» была одержана более крупная победа — 4:0. Набрав максимум очков (6) в двух матчах, чебоксарцы финишировали первыми. Камышинские ветераны, переиграв в последнем матче турнира своих оппонентов из Волгограда — 3:1, завоевали серебрянные медали. «Сенар», проиграв обе игры, замкнул тройку призеров.

«Текстильщик» (Камышин) — «С.С.С.Р» (Чебоксары) — 2:3 (1:2).

Голы: Сергей Наталушко-2 — Дмитрий Володарский-2, Юрий Осипов-1. «С.С.С.Р» (Чебоксары) — «Сенар» (Волгоград) — 4:0 (2:0).

Голы: Олег Егоров-2, Александр Матвеев-1, Валерий Шмелев-1. «Сенар» (Волгоград) — «Текстильщик» (Камышин) — 1:3 (1:2).

Голы: Игорь Хитров-1 — Сергей Макаров-2, Сергей Наталушко-1. Технические результаты турнира:

Игры турнира прошли на натуральном газоне стадиона "Текстильщик», который в 1992-1996 г.г. являлся домашней ареной одноименного футбольного клуба, в течение 5 сезонов выступавшего в высшей лиге чемпионата России по футболу (лучшее достижение — 4 место в 1993 году). В 1994 году на данной арене «Текстильщик" провел два матча Кубка УЕФА: с венгерским «Бекешчабой» — 6:1, французским «Нантом» — 1:2. В данном турнире в составе ветеранов «Текстильщика» принимал участие легенда камышинского футбола мастер спорта Сергей Наталушко, являющийся рекордсменом «Текстильщика» по количеству сыгранных матчей (121) и забитых голов (28) в высшей лиге чемпионата России по футболу. В июле 2021 года Сергей выступал в составе команды «Волга» (Чебоксары) в Первенстве МФС «Приволжье» среди ветеранов старше 60 лет в Пензе, по итогом которого был признан лучшим нападающим турнира.

Состав команды «С.С.С.Р» (Чебоксары) — победительницы открытого турнира по футболу среди ветеранов старше 55 лет, посвященного памяти ветеранов Камышинского футбола: вратарь — Геннадий Прокопьев, полевые игроки — Михаил Богаратов, Дмитрий Володарский (капитан), Юрий Евлампьев, Олег Егоров, Валерий Каменев, Александр Матвеев, Юрий Осипов, Игорь Сидоров, Валерий Шмелев. Руководитель команды — Владимир Михайлович Мочалов, тренер — Дмитрий Григорьевич Володарский.