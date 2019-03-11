"С.С.С.Р" вновь сильнейшие

C 9 по 10 марта 2019 года в городе Камышин Волгоградской области прошел открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 60 лет на призы Главы городского округа - города Камышин, в котором приняла участия чебоксарская команда "С.С.С.Р" (руководитель - Владимир Михайлович Мочалов).

На предварительной стадии команда "С.С.С.Р" обыграла команды, представляющие Волгоградскую область, "Текстильщик" (Камышин) - 3:0 и "Торпедо" (Волжский) - 2:1 и вышла в финал турнира.

В финальном поединке команда "С.С.С.Р" встретилась с фаворитом турнира - волгоградским "Сенаром". Весь матч хозяева штурмовали ворота чебоксарцев, но чудеса вратарского мастерства демонстрировал наш вратарь Геннадий Прокопьев. И когда казалось, что серия послематчевых пенальти неизбежна, Юрий Вислобоков одновременно с финальным свистком арбитра точным дальним ударом принес победу команде "С.С.С.Р".

В составе команды "С.С.С.Р" выступали: вратарь - Геннадий Прокопьев, полевые игроки - Яков Андреев, Юрий Вислобоков, Сергей Макаров, Евгений Миронов, Николай Павлов (капитан), Сергей Феоктистов.

По итогам турнира Геннадий Прокопьев был назван лучшим вратарем турнира.

"С.С.С.Р" Чебоксары - победитель турнира по мини-футболу среди ветеранов 60+

Группа "А":

"Сенар" (Волгоград) - "Сокол" (Саратов) - 5:0.

"Сенар" - "Элиста" (Калмыкия) - 4:4.

"Сокол" - "Элиста" - 2:0.

Группа "Б":

"С.С.С.Р" (Чебоксары) - "Текстильщик" (Камышин) - 3:0.

"С.С.С.Р" - "Торпедо" (Волжский) - 2:1.

"Торпедо" - "Текстильщик" - 4:3.

За 5-6 места:

"Элиста" - "Текстильщик" - 3:2.

За 3-4 места:

"Сокол" - "Торпедо" - 5:1.

Финал:

"С.С.С.Р" - "Сенар" - 1:0.

Лучшие по номинациям

Вратарь - Геннадий Прокопьев ("С.С.С.Р").

Защитник - Виктор Обеев ("Элиста").

Нападающий - Холимбек Гапуров ("Сенар").

Самый возрастной - Владимир Курбатов - 75 лет ("Торпедо").