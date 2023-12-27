Чувашия вновь без профессионального футбола

Проведя два полных сезона длиной чуть менее полутора календарных лет, вурнарский «Химик-Август» завершил свое выступление в профессиональном футболе. Решение о приостановлении участия клуба в профессиональных соревнованиях было опубликовано в официальной группе клуба ВКонтакте 21 декабря 2023 года.

Официальная причина – пересмотр концепции поддержки клуба генеральным спонсором. Основной упор, теперь, будет сделан на развитие детско-юношеского футбола.

До официального заявления руководства высказался SMM-щик клуба Иван Волков. В админском посте официальной группы «Химик-Август» во ВКонтакте Иван объявил о разрыве отношений с клубом после 5,5 лет взаимодействия. Также админ выразил благодарность Александру Михайловичу Ускову и игрокам клуба, назвав их «красавчиками».

Спустя несколько часов в той же группе появился пост от администрации футбольного клуба о пересмотре концепции поддержки со стороны генерального спонсора и завершением выступления команды в профессиональном футболе.

Затем к общественности обратилась директор АНО «Химик-Август» Елена Саенко. Елена Александровна также сообщила о приостановлении участия взрослой команды в профессиональных соревнованиях и пересмотре вектора поддержки спонсора в сторону детско-юношеского футбола. Саенко также поблагодарила тренерский штаб, игроков, медицинский и административный персонал за два сложных сезона.

К слову, тренерский тандем Александра Ешкина и Валерия Лобановского на протяжении 6 лет руководил командой и за это время добился неплохих результатов, главным из которых, пожалуй, можно назвать готовность команды выступать в профессиональном первенстве, спустя 29 лет... Но, теперь, отчет времени обновился. Появится ли в Чувашии профессиональная команда в ближайшее время - покажет время. Поживем-увидим