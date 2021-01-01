"Химик-Август" прошел лицензирование!

В понедельник 23 мая 2022 г. в здании Российского Футбольного Союза прошло заседание Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона. Заявку на получение Лицензии РФС подавал и наш вурнарский "Химик-Август".

По итогам работы комиссии было принято решение допустить футбольный клуб из поселка Вурнары Чувашской Республики "Химик-Август" к участию на спортивный сезон 2022/2023 гг. во втором дивизионе - ФНЛ-2!

Теперь, остается надеяться, что к началу старта сезона не произойдет ничего экстраординарного и команда из Чувашии впервые за 29 лет, примет участие турнире профессиональных команд России!

Напомним, что последняя игра в чемпионате страны среди профессиональных футбольных клубов чувашская команда сыграла 30 октября 1993 года.