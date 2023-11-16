«Химик-Август» завершает сезон во Второй Лиге на втором месте

12 ноября на поле ФСК «Рассвет» поселка Вурнары состоялся заключительный матч Первенства России во Второй Лиге дивизионе Б сезона 2023 года. В гости к вурнарцам приехал победитель дивизиона «Торпедо Миасс», обеспечивший себе первое место в турнире за тур до его завершения.

Несмотря на то, что игра не имела турнирного значения, матч выдался достаточно напряженным и завершился безголевой ничьей – 0:0. Химики были ближе к тому, чтобы распечатать ворота гостей, но в нескольких моментах удача была на стороне миассцев.

По итогу сезона чувашская команда уверенно расположилась на второй строчке, имея в активе 31 очко. Выдающимся можно назвать показатель пропущенных голов вурнарцев, которых у подопечных Александра Ешкина набралось шесть в шестнадцати играх.

Сейчас у футбольного клуба из Вурнар отпуск. Решение о выступлении «Химик-Августа» во Второй Лиге на следующий сезон будет принято в середине декабря после принятия бюджета генерального спонсора компании «Август» на 2024 год.