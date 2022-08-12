Обидное поражение из-за сомнительного пенальти

7 августа на стадионе "Химик" в п.Вурнары состоялся второй домашний и третий по счету матч команды "Химик-Август" во Второй Лиге. Соперником чувашских футболистов стал не знавший потерь и горечи от пропущенных голов в этом сезоне - ФК "Тюмень".

Уже на первой минуте они получили право на два угловых удара. В итоге по этому показателю на перерыв команды ушли с равенством – 5:5. Равным было и количество голов. Счёт на 36-й минуте открыл форвард «Тюмени» Антон Кобялко, который в одно касание переправил мяч через вратаря после паса Вадима Симутенкова. Отыгрались хозяева перед перерывом – самым расторопным у ворот оказался Роман Шалин, прервавший сухую серию голкипера «Тюмени» Егора Любакова на 225-й минуте!

Во втором тайме продолжилась обоюдоострая игра. В самой концовке на 91-й минуте гости получили право на пенальти, который реализовал Кобялко. Решение главного арбитра Игоря Захарова о назначении одиннадцатиметрового на взгляд многих показалось весьма сомнительным, но на итоговом счете матча эти сомнения никакого влияния не оказали - 1:2.

Остальные результаты воскресенья в группе 4: «Урал-2» (Екатеринбург) – «Носта» (Новотроицк) – 2:2, «Новосибирск» - «Торпедо» (Миасс) – 0:1, «Оренбург-2» - «Челябинск» - 0:3.



«Химик-Август» (Вурнары) - «Тюмень» – 1:2 (1:1).

07.08.2022. Вурнары. Стадион «Химик». 705 зрителей. Судья: Игорь Захаров (Казань).

«Химик-Август»: Делиньян, Шумилин (Лапаев, 58), Васильев, Германов (Ермолаев, 58), Шамаев (Куприянов, 77), Бычков (к), Соколов, Беганский, Шалин, Тутаев (Давыдов, 46), Ярославкин.

«Тюмень»: Любаков, Чистяков (Тюрин, 64), Магадиев (Пасько, 34), Петров, Николаев (Бем, 34), Балахонцев (Порохов, 46), Симутенков (Лаптев, 64), Анисимов, Касаткин, Коротаев (к), Кобялко.

Предупреждения: Соколов – Магадиев, Коротаев.

На 90-й минуте после второго предупреждения удалён Бахадур Соколов («Химик-Август»).

Голы: Шалин (45) - Кобялко (36, 90, с пен.).