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"Химик-Август" победно начал выступление во Второй Лиге

Этого момента любители футбола в Чувашии ждали очень давно. Спустя 29 лет наша команда вновь попробует свои силы в Первенстве России среди профессиональных команд Второй Лиги!

Футбольный клуб "Химик-Август" из поселка Вурнары смог пройти все трудности по созданию профессиональной команды и впервые в своей истории сыграть на более высоком уровне, нежели турнир любительских футбольных коллективов.

Вторая Лига в Вурнарах стала реальностью, а потому в этот день 24 июля 2022 года на стадионе "Химик" ожидался аншлаг. И болельщики не подвели. По официальной информации на стартовый матч вурнарцев во Второй Лиге пришло посмотреть 1270 зрителей, что стало рекордом посещаемости на местном стадионе.

Первый матч Химик-Августа во Второй Лиге Первенства России

Стартовый отрезок матча остался за гостями. Футболисты "Урала-2" уверенно контролировали игру, раз за разом создавая опасность у ворот хозяев. Правда до реально голевых моментов дело все же не доходило. Спустя некоторое время волнение у "химиков" прошло и уже местные футболисты были близки для того, чтобы открыть счет. И незадолго до перерыва гол случился... К сожалению для хозяев сделали это гости. Игорь Дружинин после скидки партнера пушечным ударом поразил ворота Владислава Егорова - 0:1. В концовке тайма "Химик-Август" попытался сравнять счет еще до перерыва, но пару подходов к воротам уральцев были не совсем убедительны.

Зато сразу после перерыва подопечные Александра Ешкина за 8 минут полностью перевернули течение матча. Сначала на 48-й минуте первый гол "Химик-Августа" во Второй Лиге забил воспитанник вурнарского футбола - Роман Шалин! Нападающий хозяев удачно подстроился под неточный удар партнера издали и сделал счет равным.

Первый гол Романа Шалина во Второй Лиге Первенства России

Спустя 5 минут отличился и второй нападающий вурнарцев. Никита Ярославкин смог выиграть борьбу у своего оппонента и без помех переиграл вратаря екатеринбуржцев - 2:1!

Гол Никиты Ярославкина в игре Первенства России против Урала

Однако, гости не стали мириться с положением дел и вскоре сравняли счет. Иван Галанин точным ударом в угол завершил быструю атаку "Урала-2" на 61-й минуте матча.

Ближе к концу матча давление у ворот хозяев возрастало все больше, но именно вурнарцы смогли нанести разящий удар на 85-й минуте матча. Вурнарский бомбардир всех времен и народов Роман Шалин замкнул передачу Николая Ермолаева с угла вратарской и принес первую первую победу "Химик-Августа" в дебютном матче Первенства России во Второй Лиге - 3:2!

Победный гол Романа Шалина в игре Первенства России против Урала

После игры главный тренер "Урал-2" Денис Викторович Клюев был сдержан, но отметил самоотдачу хозяев и большое желание победить в этой игре. 

В следующем туре 30 июля "Химик-Август" на выезде сыграет с пермским "Амкаром", который свой матч в Тюмени крупно проиграл (0:4).

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