"Химик-Август" победно начал выступление во Второй Лиге

Этого момента любители футбола в Чувашии ждали очень давно. Спустя 29 лет наша команда вновь попробует свои силы в Первенстве России среди профессиональных команд Второй Лиги!

Футбольный клуб "Химик-Август" из поселка Вурнары смог пройти все трудности по созданию профессиональной команды и впервые в своей истории сыграть на более высоком уровне, нежели турнир любительских футбольных коллективов.

Вторая Лига в Вурнарах стала реальностью, а потому в этот день 24 июля 2022 года на стадионе "Химик" ожидался аншлаг. И болельщики не подвели. По официальной информации на стартовый матч вурнарцев во Второй Лиге пришло посмотреть 1270 зрителей, что стало рекордом посещаемости на местном стадионе.

Стартовый отрезок матча остался за гостями. Футболисты "Урала-2" уверенно контролировали игру, раз за разом создавая опасность у ворот хозяев. Правда до реально голевых моментов дело все же не доходило. Спустя некоторое время волнение у "химиков" прошло и уже местные футболисты были близки для того, чтобы открыть счет. И незадолго до перерыва гол случился... К сожалению для хозяев сделали это гости. Игорь Дружинин после скидки партнера пушечным ударом поразил ворота Владислава Егорова - 0:1. В концовке тайма "Химик-Август" попытался сравнять счет еще до перерыва, но пару подходов к воротам уральцев были не совсем убедительны.

Зато сразу после перерыва подопечные Александра Ешкина за 8 минут полностью перевернули течение матча. Сначала на 48-й минуте первый гол "Химик-Августа" во Второй Лиге забил воспитанник вурнарского футбола - Роман Шалин! Нападающий хозяев удачно подстроился под неточный удар партнера издали и сделал счет равным.

Спустя 5 минут отличился и второй нападающий вурнарцев. Никита Ярославкин смог выиграть борьбу у своего оппонента и без помех переиграл вратаря екатеринбуржцев - 2:1!

Однако, гости не стали мириться с положением дел и вскоре сравняли счет. Иван Галанин точным ударом в угол завершил быструю атаку "Урала-2" на 61-й минуте матча.

Ближе к концу матча давление у ворот хозяев возрастало все больше, но именно вурнарцы смогли нанести разящий удар на 85-й минуте матча. Вурнарский бомбардир всех времен и народов Роман Шалин замкнул передачу Николая Ермолаева с угла вратарской и принес первую первую победу "Химик-Августа" в дебютном матче Первенства России во Второй Лиге - 3:2!

После игры главный тренер "Урал-2" Денис Викторович Клюев был сдержан, но отметил самоотдачу хозяев и большое желание победить в этой игре.

В следующем туре 30 июля "Химик-Август" на выезде сыграет с пермским "Амкаром", который свой матч в Тюмени крупно проиграл (0:4).