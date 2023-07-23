Шалин приносит первую победу для "Химик-Август"

16 июля гостевым матчем в Миассе стартовал новый, второй по счету для "Химик-Август", сезон во Второй Лиге. В матче против "Торпедо" вурнарцы смогли увезти ничью (1:1). Красивым голом "ножницами" в ворота миасцев отметился Александр Давыденко. А сегодня вурнарцы игрой против "Динамо-Барнаул" открыли сезон на своем стадионе перед своими болельщиками.

Домашний матч открытия начался с быстрого гола хозяев. На 7-й минуте нападающий вурнарцев Роман Шалин удачно оказался в нужное время в нужном месте. Вынос защитника гостей из вратарской после подачи углового пришелся прямо в нашего бомбардира, после чего мяч пересек линию ворот легенды барнаульцев Богдана Карюкина. Поведя в счете "Химик-Август" продолжил искать счастье у ворот "Динамо", но успеха в первом тайме это не принесло.

Во второй половине уже гости владели преимуществом и имели неплохие возможности сравнять, но до поры до времени игровое преимущество никак не отражалось на табло. А вот на 81-й минуте счастье улыбнулось настойчивым гостям. Теперь уже угловой у ворот химиков обернулся голом в хозяйские ворота. Вышедший на замену за 5 минут до гола Евгений Кузнецов быстрее всех соорентировался после отскока в штрафной и ударом с разворота послал мяч в сетку ворот Владимира Фролкина.

В концовке матча обе команды хотели склонить чашу весов в свою сторону, но именно хозяевам было суждено уйти с поля с высоко поднятой головой. Роман Шалин, как и в первом домашнем матче прошлого сезона, смог оформить дубль. После подачи с правого фланга, Роман, выпрыгнув выше всех головой переправил мяч в ворота, тем самым установив итоговый счет - 2:1.

После двух туров "Химик-Август" замыкает лидирующую тройку, проигрывая лидеру лишь по дополнительным показателям