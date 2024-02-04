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В Чувашии проголосовали за новый Устав ФФ ЧР

В минувшую субботу 3 февраля в конференц-зале стадиона «Олимпийский» прошло внеочередное Общее собрание членов общественной организации ОО «Федерация футбола Чувашской Республики». Поводом для созыва стали изменения в действующую версию Устава. На собрании присутствовало более половины (55 из 76) из всех членов общественной организации, а это означало, что кворум состоялся и Общее собрание правомочно.

О важности данного мероприятия говорило присутствие высокопоставленных гостей из Москвы и Нижнего Новгорода - Руководитель направления «Приволжье» РФС Валентина Алексеевича Минкина, президента межрегионального футбольного союза «Приволжье» Владимира Ивановича Афанасьева. От минспорта Чувашии также был свой представитель - заместитель министра - начальник отдела спортивно-учебной работы, физической культуры и спорта Александр Васильевич Степанов.

Призидум внеочередного Общего собрания Федерации футбола Чувашской республики

Возвращаясь, к повестке, скажем, что собрание должно было решить два ключевых вопроса:

1. Принятие новой редакции Устава Общественной организации «Федерация футбола Чувашской Республики».
2. Назначение лица, ответственного за подачу заявления о регистрации новой редакции Устава в Минюсте Чувашии.

Первый пункт повестки был принят Общим собранием единогласно. Во втором пункте из предложенных кандидатов - Грибова С.М. и Матренина С.В., большинство голосов было отдано за действующего члена Исполкома - Грибова Сергея Михайловича.

Голосование за новый Устав Федерации футбола Чувашской республики

Таким образом Общее собрание постановило:

1. Принять новую редакцию Устава ОО «ФФ ЧР».
2. Назначить Грибова Сергея Михайловича членом Исполнительного комитета ОО «ФФ ЧР» ответственным за подачу заявления о регистрации нового Устава в Минюсте Чувашии.

Богаратов Михаил вручает футбольный справочник Минкину Валентину

По завершении собрания экс-президент ОО «ФФ ЧР» Богаратов Михаил Викторович вручил членам Президиума Валентину Алексеевичу Минкину и Владимиру Ивановичу Афанасьеву ежегодное футбольное издание «Итоги футбольного сезона Чувашии-2023 среди ветеранов», что и подытожило внеочередное Общее собрание членов Федерации футбола Чувашской республики.

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