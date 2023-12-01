Внеочередное Общее собрание членов Федерации

3 февраля 2024 г. в 11:00 на стадионе «Олимпийский» состоится внеочередное Общее собрание членов общественной организации ОО «Федерация футбола Чувашской Республики».

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов общественной организации ОО «Федерация футбола Чувашской Республики»:

1. Отчет о проделанной работе президента ОО «Федерация футбола Чувашской Республики»

2. Выборы президента ОО "Федерация футбола Чувашской Республики" и вице-президента ОО «Федерация футбола Чувашской Республики».

Адрес проведения:

428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17, стадион «Олимпийский» конференц-зал 2 этаж, офис 205.