Прошлогодний победитель оказался далеко от призовых мест

В период с 30 по 31 марта в чебоксарском "Центре развития маунтинбайка" состоялся XVIII Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 60 лет «Негаснущие звезды». По количественному составу участников этот турнир превзошел прошлогодний и насчитал 13 команд!

Команды были разделены на 4 группы, лучшие коллективы в которых составляли полуфинальные пары.

Победитель прошлого розыгрыша чебоксарская "Волга" не смогла повторить успех в этом году и довольствовалась лишь игрой за 7-8 место, в которой уступила землякам из "Отделфинстрой". К слову, это был лучший результат среди местных команд, что не может не огорчать. Зато неудачник прошлогоднего финала "Московия", все же добилась своего и стала победителем XVIII Межрегионального турнира «Негаснущие звезды» для ветеранов старше 60 лет.

Турнирная таблица "Негаснущие звезды - 2024"

М Группа А 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 ДИНАМО г. Ульяновск 2:1 2:2 2:0 2 1 0 6-3 7 2 ВОЛГА г. Чебоксары 1:2 3:0 3:0 2 0 1 7-2 6 3 СИЛА Горномарийский р-н 2:2 0:3 2:0 1 1 1 4-5 4 4 ЭНЕРГИЯ-ВНИИР г. Чебоксары 0:2 0:3 0:2 0 0 3 0-7 0

М Группа В 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 МОСКОВИЯ г. Москва 4:1 5:1 2 0 0 9-2 6 2 ОТДЕЛФИНСТРОЙ г. Чебоксары 1:4 2:1 1 0 1 3-5 3 3 РУБИН г. Казань 1:5 1:2 0 0 2 2-7 0

М Группа С 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 МАЯК г. Киров 1:0 2:0 2 0 0 3-0 6 2 ПОДМОСКОВЬЕ Моск.обл. 0:1 5:1 1 0 1 5-2 3 3 ИНЗЕРА г. Саранск 0:2 1:5 0 0 2 1-7 0

М Группа Д 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 УРАЛ г. Екатеринбург 4:1 2:1 2 0 0 6-2 6 2 СТАРТ г. Заречный 1:4 4:0 1 0 1 5-4 3 3 АЛМАЗ-ДОЛГОЛЕТИЕ г. Москва 1:2 0:4 0 0 2 1-6 0

За 9-12 место СИЛА АЛМАЗ-ДОЛГОЛЕТИЕ 0:1 РУБИН ИНЗЕРА 2:0

За 11 место ИНЗЕРА СИЛА 4:1

За 9 место АЛМАЗ-ДОЛГОЛЕТИЕ РУБИН 0:0 (1:3 пен)

За 5-8 место ВОЛГА СТАРТ 0:3 ОТДЕЛФИНСТРОЙ ПОДМОСКОВЬЕ 0:3

За 7 место ОТДЕЛФИНСТРОЙ ВОЛГА 2:1

За 5 место ПОДМОСКОВЬЕ СТАРТ 2:1

Полуфиналы ДИНАМО УРАЛ 0:1 МОСКОВИЯ МАЯК 4:0

За 3 место ДИНАМО МАЯК 1:3

Финал УРАЛ МОСКОВИЯ 4:4 (3:4 пен)

1 место - МОСКОВИЯ Московская область

2 место - УРАЛ Екатеринбург

3 место - МАЯК Киров

4 место - ДИНАМО Ульяновск

5 место - МОСКОВИЯ Московская область

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ КОМАНД

«Сила» – Александр ПЛОТНИКОВ

«Инзера» – Олег ЧАВКИН

«Алмаз-Долголетие» – Алексей ТАРАСОВ

«Рубин» – Ринат АХАТОВ

«Волга» – Дмитрий СОЛОВЬЁВ

«Отделфинстрой» – Алексей ПОЛЯКОВ

«Старт» – Михаил ПОРЫВАЛОВ

«Подмосковье» – Игорь УСАЧЕНКО

«Динамо» – Сергей ЗАЙЦЕВ

«Маяк» – Василий ЭСАУЛОВ

«Урал» – Валерий НИФОНТОВ

«Московия» – Константин КЛИМАШИН

ЛАУРЕАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИЗОВ

Лучший вратарь – Илья ПОЛЯКОВ («Урал»)

Лучший защитник – Юрий ВОЛКОВ («Динамо» Ул)

Лучший нападающий – Константин БОЛОТОВ («Маяк»)

Лучший бомбардир – Игорь СКУРИХИН («Урал») – 7 голов

Лучший игрок – Гарник АВАЛЯН («Московия»)

Самый техничный игрок – Андрей ГРУЗДЕВ («Московия»)

За спортивное долголетие – Глеб ШИПОВ («Алмаз-Долголетие»)

Приз зрительских симпатий – «АЛМАЗ-ДОЛГОЛЕТИЕ» Москва