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Прошлогодний победитель оказался далеко от призовых мест

В период с 30 по 31 марта в чебоксарском "Центре развития маунтинбайка" состоялся XVIII Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 60 лет «Негаснущие звезды». По количественному составу участников этот турнир превзошел прошлогодний и насчитал 13 команд!

Команды были разделены на 4 группы, лучшие коллективы в которых составляли полуфинальные пары.

Победитель прошлого розыгрыша чебоксарская "Волга" не смогла повторить успех в этом году и довольствовалась лишь игрой за 7-8 место, в которой уступила землякам из "Отделфинстрой". К слову, это был лучший результат среди местных команд, что не может не огорчать. Зато неудачник прошлогоднего финала "Московия", все же добилась своего и стала победителем XVIII Межрегионального турнира «Негаснущие звезды» для ветеранов старше 60 лет.

Турнирная таблица "Негаснущие звезды - 2024"

М

Группа А

 1 2 3 4 В Н П РМ Оч
1 ДИНАМО г. Ульяновск   2:1 2:2 2:0 2 1 0 6-3 7
2 ВОЛГА г. Чебоксары 1:2   3:0 3:0 2 0 1 7-2 6
3 СИЛА Горномарийский р-н 2:2 0:3   2:0 1 1 1 4-5 4
4 ЭНЕРГИЯ-ВНИИР г. Чебоксары 0:2 0:3 0:2   0 0 3 0-7 0
М

Группа В

 1 2 3 В Н П РМ Оч
1 МОСКОВИЯ г. Москва   4:1 5:1 2 0 0 9-2 6
2 ОТДЕЛФИНСТРОЙ г. Чебоксары 1:4   2:1 1 0 1 3-5 3
3 РУБИН г. Казань 1:5 1:2   0 0 2 2-7 0
М

Группа С

 1 2 3 В Н П РМ Оч
1 МАЯК г. Киров   1:0 2:0 2 0 0 3-0 6
2 ПОДМОСКОВЬЕ Моск.обл. 0:1   5:1 1 0 1 5-2 3
3 ИНЗЕРА г. Саранск 0:2 1:5   0 0 2 1-7 0
М

Группа Д

 1 2 3 В Н П РМ Оч
1 УРАЛ г. Екатеринбург   4:1 2:1 2 0 0 6-2 6
2 СТАРТ г. Заречный 1:4   4:0 1 0 1 5-4 3
3 АЛМАЗ-ДОЛГОЛЕТИЕ г. Москва 1:2 0:4   0 0 2 1-6 0
За 9-12 место
СИЛА АЛМАЗ-ДОЛГОЛЕТИЕ 0:1
РУБИН ИНЗЕРА 2:0
За 11 место
ИНЗЕРА СИЛА 4:1
За 9 место
АЛМАЗ-ДОЛГОЛЕТИЕ РУБИН 0:0 (1:3 пен)
За 5-8 место
ВОЛГА СТАРТ 0:3
ОТДЕЛФИНСТРОЙ ПОДМОСКОВЬЕ 0:3
За 7 место
ОТДЕЛФИНСТРОЙ ВОЛГА 2:1
За 5 место
ПОДМОСКОВЬЕ СТАРТ 2:1
Полуфиналы
ДИНАМО УРАЛ 0:1
МОСКОВИЯ МАЯК 4:0
За 3 место
ДИНАМО МАЯК 1:3
Финал
УРАЛ МОСКОВИЯ 4:4 (3:4 пен)

1 место - МОСКОВИЯ Московская область

 

2 место - УРАЛ Екатеринбург

 

3 место - МАЯК Киров

 

4 место - ДИНАМО Ульяновск

 

5 место - МОСКОВИЯ Московская область

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ КОМАНД

«Сила» – Александр ПЛОТНИКОВ

«Инзера» – Олег ЧАВКИН

«Алмаз-Долголетие» – Алексей ТАРАСОВ

«Рубин» – Ринат АХАТОВ

«Волга» – Дмитрий СОЛОВЬЁВ

«Отделфинстрой» – Алексей ПОЛЯКОВ

«Старт» – Михаил ПОРЫВАЛОВ

«Подмосковье» – Игорь УСАЧЕНКО

«Динамо» – Сергей ЗАЙЦЕВ

«Маяк» – Василий ЭСАУЛОВ

«Урал» – Валерий НИФОНТОВ

«Московия» – Константин КЛИМАШИН

ЛАУРЕАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИЗОВ

Лучший вратарь – Илья ПОЛЯКОВ («Урал»)

Лучший защитник – Юрий ВОЛКОВ («Динамо» Ул)

Лучший нападающий – Константин БОЛОТОВ («Маяк»)

Лучший бомбардир – Игорь СКУРИХИН («Урал») – 7 голов

Лучший игрок – Гарник АВАЛЯН («Московия»)

Самый техничный игрок – Андрей ГРУЗДЕВ («Московия»)

За спортивное долголетие – Глеб ШИПОВ («Алмаз-Долголетие»)

Приз зрительских симпатий – «АЛМАЗ-ДОЛГОЛЕТИЕ» Москва

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