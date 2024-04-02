Прошлогодний победитель оказался далеко от призовых мест

В период с 30 по 31 марта в чебоксарском "Центре развития маунтинбайка" состоялся XVIII Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 60 лет «Негаснущие звезды». По количественному составу участников этот турнир превзошел прошлогодний и насчитал 13 команд!
Команды были разделены на 4 группы, лучшие коллективы в которых составляли полуфинальные пары.
Победитель прошлого розыгрыша чебоксарская "Волга" не смогла повторить успех в этом году и довольствовалась лишь игрой за 7-8 место, в которой уступила землякам из "Отделфинстрой". К слову, это был лучший результат среди местных команд, что не может не огорчать. Зато неудачник прошлогоднего финала "Московия", все же добилась своего и стала победителем XVIII Межрегионального турнира «Негаснущие звезды» для ветеранов старше 60 лет.
Турнирная таблица "Негаснущие звезды - 2024"
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|ДИНАМО г. Ульяновск
|2:1
|2:2
|2:0
|2
|1
|0
|6-3
|7
|2
|ВОЛГА г. Чебоксары
|1:2
|3:0
|3:0
|2
|0
|1
|7-2
|6
|3
|СИЛА Горномарийский р-н
|2:2
|0:3
|2:0
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4
|ЭНЕРГИЯ-ВНИИР г. Чебоксары
|0:2
|0:3
|0:2
|0
|0
|3
|0-7
|0
|М
|
Группа В
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|МОСКОВИЯ г. Москва
|4:1
|5:1
|2
|0
|0
|9-2
|6
|2
|ОТДЕЛФИНСТРОЙ г. Чебоксары
|1:4
|2:1
|1
|0
|1
|3-5
|3
|3
|РУБИН г. Казань
|1:5
|1:2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|М
|
Группа С
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|МАЯК г. Киров
|1:0
|2:0
|2
|0
|0
|3-0
|6
|2
|ПОДМОСКОВЬЕ Моск.обл.
|0:1
|5:1
|1
|0
|1
|5-2
|3
|3
|ИНЗЕРА г. Саранск
|0:2
|1:5
|0
|0
|2
|1-7
|0
|М
|
Группа Д
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|УРАЛ г. Екатеринбург
|4:1
|2:1
|2
|0
|0
|6-2
|6
|2
|СТАРТ г. Заречный
|1:4
|4:0
|1
|0
|1
|5-4
|3
|3
|АЛМАЗ-ДОЛГОЛЕТИЕ г. Москва
|1:2
|0:4
|0
|0
|2
|1-6
|0
|За 9-12 место
|СИЛА
|АЛМАЗ-ДОЛГОЛЕТИЕ
|0:1
|РУБИН
|ИНЗЕРА
|2:0
|За 11 место
|ИНЗЕРА
|СИЛА
|4:1
|За 9 место
|АЛМАЗ-ДОЛГОЛЕТИЕ
|РУБИН
|0:0 (1:3 пен)
|За 5-8 место
|ВОЛГА
|СТАРТ
|0:3
|ОТДЕЛФИНСТРОЙ
|ПОДМОСКОВЬЕ
|0:3
|За 7 место
|ОТДЕЛФИНСТРОЙ
|ВОЛГА
|2:1
|За 5 место
|ПОДМОСКОВЬЕ
|СТАРТ
|2:1
|Полуфиналы
|ДИНАМО
|УРАЛ
|0:1
|МОСКОВИЯ
|МАЯК
|4:0
|За 3 место
|ДИНАМО
|МАЯК
|1:3
|Финал
|УРАЛ
|МОСКОВИЯ
|4:4 (3:4 пен)
1 место - МОСКОВИЯ Московская область
2 место - УРАЛ Екатеринбург
3 место - МАЯК Киров
4 место - ДИНАМО Ульяновск
5 место - МОСКОВИЯ Московская область
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ КОМАНД
«Сила» – Александр ПЛОТНИКОВ
«Инзера» – Олег ЧАВКИН
«Алмаз-Долголетие» – Алексей ТАРАСОВ
«Рубин» – Ринат АХАТОВ
«Волга» – Дмитрий СОЛОВЬЁВ
«Отделфинстрой» – Алексей ПОЛЯКОВ
«Старт» – Михаил ПОРЫВАЛОВ
«Подмосковье» – Игорь УСАЧЕНКО
«Динамо» – Сергей ЗАЙЦЕВ
«Маяк» – Василий ЭСАУЛОВ
«Урал» – Валерий НИФОНТОВ
«Московия» – Константин КЛИМАШИН
ЛАУРЕАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИЗОВ
Лучший вратарь – Илья ПОЛЯКОВ («Урал»)
Лучший защитник – Юрий ВОЛКОВ («Динамо» Ул)
Лучший нападающий – Константин БОЛОТОВ («Маяк»)
Лучший бомбардир – Игорь СКУРИХИН («Урал») – 7 голов
Лучший игрок – Гарник АВАЛЯН («Московия»)
Самый техничный игрок – Андрей ГРУЗДЕВ («Московия»)
За спортивное долголетие – Глеб ШИПОВ («Алмаз-Долголетие»)
Приз зрительских симпатий – «АЛМАЗ-ДОЛГОЛЕТИЕ» Москва