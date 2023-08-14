В Чувашии разыграли Кубок по футболу

12 августа в День физкультурника состоялись финалы Кубка Чувашии среди взрослых и ветеранских команд.

Первыми на поле стадиона "Олимпийский" в Чебоксарах вышли более опытные футболисты "Волги" и "Крыльев". Волжане с первых же минут прибрали инициативу в свои руки и ноги, но открыть счет в матче получилось лишь под занавес первой половины. За минуту до окончания первого тайма нападающий номинальных хозяев Александр Григорьев удачно сыграл на добивании в штрафной "Крыльев" и хлестким ударом открыл счет.

В начале второй половины "Крылья" вновь пропустили, теперь уже от своих. Артем Морозкин, пытаясь прервать прострел все того же Григорьева, срезал мяч в собственные ворота - 2:0. После этого судьба ветеранского финала была практически предрешена. Не слишком опасные вылазки "Крыльев" вряд ли могли переломить ход поединка, который "Волга" уверенно довела до победы. Этот трофей стал 13-м в истории кубковых выступлений "Волги" среди ветеранов старше 40 лет.

«Волга» (Чебоксары) – «Крылья» (Чебоксары) - 2:0 (1:0)

12.08.2023. Чебоксары. Стадион «Олимпийский». 100 зрителей. Судья: Сергей Самсонов (Чебоксары).

Голы: Григорьев (39), Морозкин (52, автогол) - нет.

Предупреждения: Степанов В – Морозкин.

Обзор матча

Затем на поле вышли взрослые команды "БоМиК" Цивильск и "Связной Альянс - ШЗСА" Шумерля/Порецкое. Эти команды уже встречались в финале прошлогоднего розыгрыша. Тогда победу праздновали шумерлинцы. В этом году цивиляне смогли взять реванш. Так же, как и в прошлом году, основное время матча не выявило победителя (1:1). Голами в составах своих команд отметились Евгений Панов ("Бомик") и Павел Баторшин ("Связной Альянс - ШЗСА"). А в дополнительное время сначала полузащитник "Бомика" Илья Попов ударом с одиннадцатиметрового удара сделал счет 2:1, а на 120-й все тот же Панов установил итоговый счет - 3:1.

«БоМиК» (Цивильск) – «Связной Альянс - ШЗСА» (Чебоксары) - 3:1 доп. (1:0, 0:1)

12.08.2023. Чебоксары. Стадион «Олимпийский». 250 зрителей. Судья: Сергей Кустин (Чебоксары).

Голы: Панов (12, 120), Попов (105, пен) - Баторшин (39, пен).

Предупреждения: Никитин, Никифоров, Панов, Афанасьев, Галкин – Яковлев, Томилин, Ухтияров.