Суперкубок нашел своих обладателей

9 мая на стадионе "Труд" в городе Чебоксары состоялись матчи за Суперкубок-2019 среди взрослых и ветеранских команд.

Первыми на поле вышли ветераны чебоксарской "Волги" и новочебоксарского "Комплект21". Первый тайм не изобиловал голевыми моментами и запомнился, пожалуй, лишь тем, что на поле в составе волжан выступал олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Главный тренер сборной России по легкой атлетике совсем не был "свадебным генералом" на футбольном поле, а взял на себя роль лидера и самого активного и опасного игрока "Волги". Именно Юрий прекрасным ударом метров с 30-ти и открыл счет в матче на 59-й минуте. Но спустя 7 минут Андрей Федоров воспользовался неразберихой в центре штрафной волжан и сравнял счет ударом головой с линии вратарской. Основное время так и завершилось вничью - 1:1. В дополнительное время нападающий "Комплект21" Геннадий Алексеев еще раз использовал несогласованность обороны "Волги" и "похоронил" надежды действующего чемпиона на положительный исход.

Суперкубок-2019. Ветераны. 9 мая. ст. Труд. г. Чебоксары

"Волга" Чебоксары - "Комплект21" Новочебоксарск - 1:2 д.в. (0:0, 1:1)

Голы: Борзаковский (49) - Федоров (56), Алексеев (85)

Предупреждения: Степанов, Балыбердин - Хальзов

У взрослых "Химик-АВГУСТ" не испытал особых проблем в матче против цивильского "БоМиКа", что и подтвердил итоговый счет - 4:1.

Суперкубок-2019. Взрослые. 9 мая. ст. Труд. г. Чебоксары

"Химик-АВГУСТ" Вурнары - "БоМиК" Цивильск - 4:1 (3:1)

Голы: Шалин (20, 31, 54), Бурмаков (41) - Григорьев (27)

На 71-минуте Роман Шалин не реализовал пенальти

Предупреждения: Антонов, Хозилов, Куприянов, Михайлов - Малашин, Иванов