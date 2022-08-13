Фавориты оказались несостоятельными

Традиционно в День физкультурника в Чувашии прошли финалы Кубка Чувашии среди ветеранских и взрослых команд. Первыми на поле стадиона "Олимпийский" вышли чебоксарские "Волга" и "Крылья".

Поведя к середине первого тайма 2:0 (Григорьев и Князев), волжане разбазарили преимущество и уже к перерыву счет был равным - 2:2 (Герасимов и Майоров). Безголевой второй тайм заставил обратиться к регламену, в котором было сказано, что победитель Кубка будет определен в серии послематчевых пенальти без дополнительного времени. В футбольной лотерее нервы прочнее оказались у футболистов команды "Крылья". Голкипер победителей Сергей Сергеев, отразивший два одиннадцатиметровых, стал по решению организаторов лучшим игроком в своей команде. В составе "Волги" лучшим был признан Алексей Князев.

«Крылья» (Чебоксары) - «Волга» (Чебоксары) – 2:2 (2:2) пен. 4:3

13.08.2022. Чебоксары. Стадион «Олимпийский». 200 зрителей. Судья: Максим Кадушкин (Чебоксары).

Голы: Герасимов (31), Майоров (37) - Григорьев (12), Князев (23).

Предупреждения: Иванов А – Иванов А, Степанов В.

Серия послематчевых пенальти: 0:0 (Князев, промах), 1:0 (Таников), 1:1 (Нигматуллин), 1:1 (Кураков, промах), 2:1 (Красных), 2:2 (Егоров), 2:2 (Балыбердин, промах), 3:2 (Елизаров), 3:3 (Иванов А.), 4:3 (Краснов)

"Крылья" - обладатель Кубка Чувашии среди ветеранов 40+ (2022)

По похожему сценарию сложился матч взрослых команд между "БоМиКом" и ФК "Порецкое-ШЗСА". Первый тайм не порадовал многочисленных болельщиков забитыми голами. В начале второй половины Кирилл Иванов красивым ударом с 20 метров выводит ФК "Порецкое-ШЗСА" вперед. Но незадолго до окончания основного времени лучший бомбардир "БоМиКа" Вадим Богородский сравнивает счет и переводит игру в овертайм - 1:1. В дополнительное время зрители забитых мячей не увидели. Зато все тот же Богородский увидел перед собой сначала вторую желтую, а затем и красную карточку от главного арбитра финала Дмитрия Дергачева. В серии послематчевых пенальти команды долго не могли распечатать ворота, но после трех промахов подряд мяч все же всколыхнул сетку и случилось это за спиной Евгения Алипова. Поведя в счете ФК "Порецкое-ШЗСА" также допускает оплошность, что позволяет цивилянам сравнять счет. Решающим стал седьмой удар футболистов "БоМиКа", который отразил Денис Смирнов. Свой заключительный удар поречане реализовали. ФК "Порецкое-ШЗСА" впервые становится обладателем Кубка Чувашии по футболу!

По итогам матча Денис Смирнов (ФК "Порецкое-ШЗСА") и Антон Глухарев ("БоМиК") получили награды от организаторов, как лучшие игроки в своих командах.

«БоМиК» (Цивильск) - ФК «Порецкое-ШЗСА» (Шумерля) – 1:1 (0:0) пен. 4:5

13.08.2022. Чебоксары. Стадион «Олимпийский». 500 зрителей. Судьи: Дмитрий Дергачев, Николай Юдин, Виктор Жирнов (все - Чебоксары).

Голы: Богородский (83) - Иванов (49).

Предупреждения: Андреев, Богородский, Васильев, Лесин, Панов – Баторшин Д, Иванов, Мищенко, Томилин, Шишов, Игнатеьев, Селезнев (тренер).

Удаление: Богородский (97, 2 ж.к.)

Серия послематчевых пенальти: 0:0 (Лесин, промах), 0:0 (Игнатьев, промах), 0:0 (Глухарев, промах), 0:1 (Греков), 1:1 (Цветков), 1:1 (Васильев, промах), 2:1 (Ухтияров), 2:2 (Иванов), 3:2 (Андреев), 3:3 (Баторшин П), 4:3 (Ибрагимов), 4:4 (Дерстуганов), 4:4 (Корнилов, промах), 4:5 (Баторшин Д)

ФК "Порецкое-ШЗСА" - обладатель Кубка Чувашии (2022)