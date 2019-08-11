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Шумерля ликует!


В День физкультурника в Чувашии традиционно проходят финальные поединки Кубка Чувашии среди взрослых и ветеранских команд.

Первыми на поле стадиона "Труд" в Чебоксарах вышли ветераны. Традиции последних лет не были нарушены и в этом сезоне. В битве за трофей встретились новочебоксарский "Комплект21" и чебоксарская "Волга". В прошлом году в серии послематчевых пенальти победу праздновали новочебоксарцы. Забегая вперед скажем, что и на этот раз не обошлось без послематчевой лотереи. Первый тайм при в целом равной игре завершился в пользу "Комплект21". Играющий тренер Сергей Кирсанов замкнул фланговую передачу Юрия Григорьева и вывел новочебоксарцев вперед. Во втором тайме нарушение правил вблизи штрафной "Комплекта" привело к ответному голу. Мяч, после удара Романа Кожатова со стандарта, угодил в перекладину, а первым на добивании оказался капитан волжан Вячеслав Степанов, который и сравнял счет. 1:1. Незадолго до конца основного времени прекрасную возможность выйти вперед упустил новочебоксарец Александр Солин, но мяч после его удара с двух метров каким-то чудом не попал в ворота, улетев выше перекладины. Шанс не доводить до серии послематчевых пенальти был у новочебоксарцев и в дополнительное время, но очередную возможность "закончить все" упустил Геннадий Алексеев, пробив с выгоднейшей позиции в штангу. Именно, Геннадию в итоге и было суждено стать антигероем финала. Нападающий "Комплект21" нанес единственный неточный удар всей серии пенальти, что и предопределило общий успех чебоксарской "Волги" в Кубке Чувашии среди ветеранов 2019 года.

Кубок Чувашии-2019. Ветераны. Волга - Комплект21 - 1:1 (0:1). Голы: В.Степанов - Кирсанов

Волга ветераны обладатель Кубка Чувашии 2019 года

Повторить успех своих опытных одноклубников могла и взрослая команда "Волги", но не срослось. В матче против ФК "Шумерля-ШЗСА" волжане не смогли продемонстрировать своих лучших качеств, а вот гости наоборот. Открыв счет в концовке первого тайма (гол забил Александр Изоркин), шумерлинцы уверенно довели матч до победы и завоевали Кубок Чувашии среди взрослых команд.

Кубок Чувашии-2019. Взрослые. Волга - ФК Шумерля-ШЗСА - 0:1 (0:1). Голы: нет - Изоркин

ФК Шумерля обладатель Кубка Чувашии 2019 года
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