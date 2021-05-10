Суперкубок - 2021

Первыми в борьбу за самый ранний трофей сезона вступили ветераны. Уже несколько лет в Суперкубоке у ветеранов играют чебоксарская "Волга" и новочебоксарский "Комплект21". Этот розыгрыш не стал исключением.

Счет в матче открыли номинальные хозяева. Юрий Евлампьев на 14-й минуте первого тайма замкнул фланговую передачу одноклубника Марселя Нигматуллина и вывел волжан вперед. Ближе к концу тайма, гости потревожили каркас ворот Альберта Сабирова. Правда, буквально в следующей атаке хозяева тоже простили "Комплект21", послав мяч в перекладину. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом "Волги" - 1:0.

В начале второй половины самый именитый игрок в составе хозяев Юрий Борзаковский хладнокровно разобрался с защитником и вратарем новочебоксарцев, после чего послал мяч в пустой угол ворот соперника - 2:0. А спустя 13 минут счет стал и вовсе разгромным. Артем Хальзов удачно сыграл на добивании после розыгрыша углового. "Комплект21" нашел в себе силы отыграть один гол. Андрей Федоров за 7 минут до конца матча ударом в "паутину" размочил счет, установив тем самым итоговый счет матча - 3:1.

"Волга" г. Чебоксары - обладатель ветеранского Суперкубка Чувашии (2021)

Затем на поле "Олимпийского" вышли взрослые команды - столичный "Спартак" и шумерлинский ФК "Шумерля-ШЗСА". Исход поединка решил один единственный гол в середине первого тайма. Шумерлинец Евгений Краснов лишь со второй попытки смог переиграть вратаря красно-белых с одиннадцатиметровой отметки. С первым ударом нападающего Айдар Гараев справился, но арбитр матча Дмитрий Дергачев заставил перебить удар, увидев в действиях вратаря нарушение. Во второй попытке Краснов был точен. Остаток матча изобиловал большим количеством борьбы, что отразилось в протоколе матча в виде желтых и красной карточек, а вот голов зрители больше так и не увидели. Таким образом, шумерлинцы стали обладателем Суперкубка Чувашии - 2021, с чем мы их и поздравляем!

ФК "Шумерля-ШЗСА" - обладатель Суперкубка Чувашии (2021)