"Симбирск-Волга" побеждает в Первенстве МФС "Приволжье" (50+)

С 17 по 18 июня 2023 года в Чебоксарах на стадионе "Олимпийский" состоялось IX Первенство МФС "Приволжье" по футболу среди ветеранов 50 лет и старше. В турнире приняло участие 6 команд из Чебоксар, Тольятти, Самары, Ульяновска, Нижегородской и Пензенской областей. Чувашскую республику представляла команда "Волга-ТАВ-Металлист".

На торжественном открытии присутствовали почетные гости: советник Президента Российского Футбольного Союза, председатель комитета ветеранов РФС Александр Багратович Мирзоян, Президент Межрегионального Футбольного Союза «Приволжье» Владимир Иванович Афанасьев, заместитель председателя комитета ветеранов РФС Александр Валентинович Иванов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Владимирович Петров, председатель общественной организации «Союз армян России в Чувашской Республике Александр Ашотович Ахвердян.

По итогам первого игрового дня наши ветераны за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей смогли занять первое место в своей группе и выйти в полуфинале на самарские "Крылья Советов".

Начало следующего игрового дня порадовало местную публику победой над "крылышками" - 2:0. Но, к сожалению, развить успех в финале против "Симбирск-Волга" из Ульяновска чувашским ветеранам не удалось. Поражение - 2:4 и, как итог - серебро. Бронза - у "Крыльев Советов" из Самары.

Турнирная таблица "Первенства МФС Приволжье по футболу среди ветеранов 50 лет и старше"

М Группа А 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 ВОЛГА-ТАВ-МЕТАЛЛИСТ Чебоксары 1:1 4:0 1 1 0 4-1 4 2 СБОРНАЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ. 1:1 4:3 1 1 0 5-4 4 3 ТОРПЕДО Тольятти 0:4 3:4 0 0 2 3-8 0

«Волга-ТАВ-Металлист» (Чебоксары) – Сборная Нижегородской области - 1:1 (0:0).

Судья: Сергей Верхунов (Чебоксары).

Голы: Андрей Субботин (39) – Сергей Редькин (43)

Сборная Нижегородской области - «Торпедо» (Тольятти) - 4:3 (2:1).

Судья: Сергей Верхунов (Чебоксары).

Голы: Сергей Корнев (14), Олег Евтушенко (16, 26), Александр Разиков (40) – Олег Скворцов (6, 47), Сергей Трошин (40)

«Торпедо» (Тольятти) - «Волга-ТАВ-Металлист» (Чебоксары) - 0:4 (0:2).

Судья: Сергей Верхунов (Чебоксары).

Голы: Сергей Наталушко (3, 45), Дмитрий Тимофеев (9), Александр Матвеев (38)

М Группа В 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 СИМБИРСК-ВОЛГА Ульяновск 3:1 2:1 2 0 0 5-2 6 2 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Самара 1:3 4:1 1 0 1 5-4 3 3 СТАРТ Заречный, Пензенская обл 1:2 1:4 0 0 2 2-6 0

«Крылья Советов» (Самара) - «Симбирск-Волга» (Ульяновск) - 1:3 (0:0).

Судья: Виктор Иванов (Чебоксары).

Голы: Валерий Щербатенко (42) – Дмитрий Еланцев (29), Гоча Чапуквадзе (31), Ренат Аитов (34)

«Симбирск-Волга» (Ульяновск) – «Старт» (Заречный) - 2:1 (1:1).

Судья: Виктор Иванов (Чебоксары).

Голы: Сергей Ершов (24) – Андрей Стрельченко (23), Дмитрий Еланцев (40)

«Старт» (Заречный) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:4 (1:2).

Судья: Виктор Иванов (Чебоксары).

Голы: Сергей Ершов (21) – Валерий Щербатенко (18, 19), Рустям Фахрутдинов (35, 45, с пенальти)

За 5 место ТОРПЕДО Тольятти СТАРТ Заречный, Пензенская обл 1:3

«Торпедо» (Тольятти) - «Старт» (Заречный) - 1:3 (0:3).

Судья: Сергей Верхунов (Чебоксары).

Голы: Олег Скворцов (41) – Игорь Хренов (5), Сергей Ершов (7), Роман Арепьев (17)

Полуфиналы

ВОЛГА-ТАВ-МЕТАЛЛИСТ Чебоксары КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Самара 2:0 СИМБИРСК-ВОЛГА Ульяновск СБОРНАЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ. 0:0 (5:3 пен)

«Волга-ТАВ-Металлист» (Чебоксары) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:0 (0:0).

Судья: Сергей Верхунов (Чебоксары).

Голы: Константин Ерофеев (35), Дмитрий Володарский (47)

«Симбирск-Волга» (Ульяновск) – Сборная Нижегородской области - 0:0 (0:0), по пенальти – 5:3.

Судья: Игорь Алексеев (Чебоксары).

За 3 место КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Самара СБОРНАЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ. 3:1

«Крылья Советов» (Самара) – Сборная Нижегородской области - 3:1 (2:0).

Судья: Игорь Алексеев (Чебоксары).

Голы: Валерий Щербатенко (6), Евгений Ким (12), Александр Иванушкин (30) – Сергей Корнев (34)

Финал ВОЛГА-ТАВ-МЕТАЛЛИСТ Чебоксары СИМБИРСК-ВОЛГА Ульяновск 2:4

«Волга-ТАВ-Метталист» (Чебоксары) - «Симбирск-Волга» (Ульяновск) - 2:4 (1:3).

Судья: Сергей Верхунов (Чебоксары).

Голы: Сергей Наталушко (4, 34) – Ренат Аитов (6, 18), Гоча Чапуквадзе (23), Константин Марушкин (41)

"Симбирск-Волга" Ульяновск - победитель Первенства МФС "Приволжье" среди ветеранов 50 лет и старше

"Волга-ТАВ-Металлист" Чебоксары - финалист Первенства МФС "Приволжье" среди ветеранов 50 лет и старше

"Крылья Советов" Самара - бронзовый призер Первенства МФС "Приволжье" среди ветеранов 50 лет и старше

Лучшие игроки по номинациям

Лучший вратарь - Григорий Белкин (СБОРНАЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ)

Лучший защитник - Дмитрий Тимофеев (ВОЛГА-ТАВ-МЕТАЛЛИСТ)

Лучший полузащитник - Константин Марушкин (СИМБИРСК-ВОЛГА)

Лучший нападающий - Валерий Щербатенко (КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ)

Лучший бомбардир - Сергей Наталушко (ВОЛГА-ТАВ-МЕТАЛЛИСТ)

Лучший игрок - Ринат Аитов (СИМБИРСК-ВОЛГА)

Приз за спортивное долголетие - Сергей Куранов (СТАРТ)

Лучший тренер - Валерьян Панфилов (КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ)

Лучшие игроки в командах

СИМБИРСК-ВОЛГА - Андрей Петров

ВОЛГА-ТАВ-МЕТАЛЛИСТ - Константин Ерофеев

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - Станислав Федотов

СБОРНАЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ - Сергей Корнев

СТАРТ - Сергей Сырысев

ТОРПЕДО - Сергей Трошин