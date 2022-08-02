Звезды России подтвердили свой высокий класс

30-31 июля 2022 года в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» состоялся VI Межрегиональный турнир по футболу среди ветеранов старше 50 лет памяти заслуженного работника промышленности Чувашской Республики А.И. Червякова, в котором приняли участие 10 команд из Москвы, Владимирской, Ивановской, Кировской, Московской, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей и Республик Татарстан и Чувашия. Наш регион на турнире представляла чебоксарская «Сталь» — родная команда Александра Ивановича Червякова, который в 1982-1987 г.г. был директором ДЮСШ «Сталь» при одноименной команде мастеров класса «А», выступавшей во второй лиге чемпионата СССР по футболу.

В результате двухдневных баталий первое место, подтвердив свой высокий класс и неувядающее мастерство, завоевала команда «Звезды России», переигравшая в финале «КАМАЗ-Регион16» из Татарстана со счетом 2:0. Чебоксарские агрегатчики, учитывая как никогда высокий уровень турнира, заняли почетное третье место.

Технические результаты турнира: