Звезды России подтвердили свой высокий класс

30-31 июля 2022 года в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» состоялся VI Межрегиональный турнир по футболу среди ветеранов старше 50 лет памяти заслуженного работника промышленности Чувашской Республики А.И. Червякова, в котором приняли участие 10 команд из Москвы, Владимирской, Ивановской, Кировской, Московской, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей и Республик Татарстан и Чувашия. Наш регион на турнире представляла чебоксарская «Сталь» — родная команда Александра Ивановича Червякова, который в 1982-1987 г.г. был директором ДЮСШ «Сталь» при одноименной команде мастеров класса «А», выступавшей во второй лиге чемпионата СССР по футболу.
В результате двухдневных баталий первое место, подтвердив свой высокий класс и неувядающее мастерство, завоевала команда «Звезды России», переигравшая в финале «КАМАЗ-Регион16» из Татарстана со счетом 2:0. Чебоксарские агрегатчики, учитывая как никогда высокий уровень турнира, заняли почетное третье место.
Технические результаты турнира:
Предварительный этап:
Подгруппа «А»:
1. «Текстильщик» (Иваново) – «Китеж» (Ульяновск) – 0:0.
2. «Звезды России» (Москва) – «Тонар» (Московская область) – 4:0.
3. «Китеж» (Ульяновск) - «Торпедо» (Тольятти) – 2:1.
4. «Тонар» (Московская область) — «Текстильщик» (Иваново) — 3:1.
5. «Звезды России» (Москва) — «Китеж» (Ульяновск) — 2:1.
6. «Торпедо» (Тольятти) — «Тонар» (Московская область) — 1:1.
7. «Текстильщик» (Иваново) — «Звезды России»(Москва) — 0:3.
8. «Тонар» (Московская область) — «Китеж» (Ульяновск) — 0:0.
9. «Торпедо» (Тольятти) — «Звезды России Москва) — 0:3.
10. «Текстильщик» (Иваново) — «Торпедо» (Тольятти) — 0:2.
Подгруппа «В»:
11. «ВНИИЭФ» (Саров) – «Маяк» (Киров) – 1:2.
12. «КАМАЗ-Регион16» (Татарстан) – «Сталь» (Чебоксары) – 0:0.
13. «Маяк» (Киров) - «Мещерский край» (Меленки) – 1:1.
14. «Сталь» (Чебоксары) — «ВНИИЭФ» (Саров) — 1:0.
15. «КАМАЗ-Регион16» (Татарстан) — «Маяк» (Киров) — 1:1.
16. «Мещерский край» (Меленки) — «Сталь» (Чебоксары) — 2:1.
17. «ВНИИЭФ» (Саров) — «КАМАЗ-Регион16» (Татарстан) — 0:1.
18. «Сталь» (Чебоксары) — «Маяк» (Киров) — 3:1.
19. «Мещерский край» (Меленки) — «КАМАЗ-Регион16» — 0:4.
20. «ВНИИЭФ» (Саров) — «Мещерский край» (Меленки) — 4:2.
Финальный этап:
Матч за 9-10 места:
21. «Текстильщик» (Иваново) - «ВНИИЭФ» (Саров) - 2:1.
Матч за 7-8 места:
22. «Торпедо» (Тольятти) - «Мещерский край» (Меленки) - 1:1, по пенальти — 4:3.
23. «Тонар» (Московская область) – «Маяк» (Киров) – 2:0.
Матч за 3-4 места:
24. «Китеж» (Ульяновск) – «Сталь» (Чебоксары) – 0:1.
Финал:
25. «Звезды России» (Москва) – «КАМАЗ-Регион16» (Татарстан) – 2:0.
Итоговое положение команд:
1. «Звезды России» (Москва).
2. «КАМАЗ-Регион16» (Татарстан).
3. «Сталь» (Чебоксары).
4. «Китеж» (Ульяновск).
5. «Тонар» (Московская область).
6. «Маяк» (Киров).
7. «Торпедо» (Тольятти).
8. «Мещерский край» (Меленки Владимирская область).
9. «Текстильщик» (Иваново).
10. «ВНИИЭФ» (Саров Нижегородская область).
Лучшие игроки в составах команд:
«Звезды России» — Дмитрий Кузнецов.
«КАМАЗ-Регион16» — Радик Зарипов.
«Сталь» — Михаил Воробьев.
«Китеж» — Александр Краснов.
«Тонар» — Алексей Леонтьев.
«Маяк» (Киров) — Михаил Тюфяков.
«Торпедо» (Тольятти) — Владимир Голицын.
«Мещерский край» — Александр Баранов.
«Текстильщик» — Эмин Агаев.
«ВНИИЭФ» — Сергей Федоров.
По итогам турнира были определены лучшие игроки в следующих номинациях:
лучший вратарь - Олег Денисов («Звезды России»).
лучший защитник – Александр Французов («Китеж»).
лучший полузащитник — Эдуард Павлов («Сталь»).
лучший нападающий — Сергей Михайлов («КАМАЗ-Регион16»).
лучший бомбардир — Александр Панов («Звезды России») — 6 мячей.
лучший игрок — Юрий Татаркин («Звезды России»).
самый техничный игрок — Карапет Микаэлян («Тонар»).
за спортивное долголетие — Владимир Николаев («Торпедо»).
Состав команды «Звезды России» (Москва) — победительницы VI Межрегионального турнира по футболу среди ветеранов старше 50 лет памяти А.И. Червякова: вратарь – заслуженный мастер спорта (змс) России Олег Денисов, полевые игроки – змс России Александр Верижников, змс России Михаил Маркин, мастер спорта международного класса СССР Валерий Шмаров, мастер спорта (мс) СССР Дмитрий Кузнецов (капитан), мс СССР Эрик Яхимович, мс СССР Альберт Осколков, мс России Александр Панов, мс России Андрей Новгородов, мс России Максим Путилин, мс России Юрий Татаркин, Игорь Реутов, Юрий Вдовин. Руководитель команды – Имран Абдуллаевич Цынпаев. Тренер — Виктор Николаевич Марковской.
Состав команды «Сталь» (Чебоксары) — призера VI Межрегионального турнира по футболу среди ветеранов старше 50 лет памяти А.И. Червякова: вратарь – Александр Балабанов, полевые игроки – Олег Александров, Сергей Александров, Дмитрий Володарский, Михаил Воробьев (капитан), Сергей Грибов, Михаил Кольцов, Леонид Моисеев, Виктор Орлов, Эдуард Павлов, Андрей Субботин. Руководитель команды – Сергей Петрович Спиридонов.