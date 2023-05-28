"Волга" - лучшая команда ПФО

27-28 мая 2023 года в городе Чебоксары на стадионе «Олимпийский» состоялось III Первенство МФС «Приволжье» по футболу в формате 9x9 среди ветеранов старше 60 лет, в котором приняли участие 6 ветеранских коллективов из Самарской, Саратовской и Ульяновской областей и республик Марий Эл, Татарстан и Чувашии. Наш регион на столь представительном турнире представляла чебоксарская команда «Волга» (руководитель - Олег Иванович Ермаков).

В результате двухдневных баталий безоговорочную победу в турнире одержала «Волга», переиграв всех своих соперников с крупным счетом. На втором месте расположилась одноименная команда из Саратова. Тройку призеров замкнул прошлогодний победитель Первенства зареченский «Старт» из Пензенской области.

Турнирная таблица "Первенства МФС Приволжье по футболу среди ветеранов 60 лет и старше"

М Группа А 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 САРАТОВ Саратов 1:0 4:1 2 0 0 5-1 6 2 СТАРТ Заречный, Пензенская обл. 0:1 1:0 1 0 1 1-1 3 3 АЛЬМЕТЬЕВСК Татарстан 1:4 0:1 0 0 2 1-5 0

М Группа В 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 ВОЛГА Чебоксары 3:0 3:0 2 0 0 6-0 6 2 ДИНАМО Ульяновск 0:3 4:1 1 0 1 4-4 3 3 ДРУЖБА Йошкар-Ола 0:3 1:4 0 0 2 1-7 0

За 5 место АЛЬМЕТЬЕВСК Татарстан ДРУЖБА Йошкар-Ола 0:1

Полуфиналы

ВОЛГА Чебоксары СТАРТ Заречный, Пензенская обл. 3:0 САРАТОВ Саратов ДИНАМО Ульяновск 2:0

За 3 место ДИНАМО Ульяновск СТАРТ Заречный, Пензенская обл. 1:2

Финал ВОЛГА Чебоксары САРАТОВ Саратов 5:1

"Волга" Чебоксары - победитель Первенства МФС "Приволжье" среди ветеранов 60 лет и старше

Лучшие игроки по номинациям

Лучший вратарь - Соловьев Дмитрий (ВОЛГА)

Лучший защитник - Азгат Галлиулов (СТАРТ)

Лучший полузащитник - Тагиев Таги (САРАТОВ)

Лучший нападающий - Наталушко Сергей (ВОЛГА)

Лучший бомбардир - Фахрутдинов Рустям (ВОЛГА)

Лучший игрок - Басов Сергей (САРАТОВ)

Приз за спортивное долголетие - Камальдинов Вагыс (ДИНАМО)