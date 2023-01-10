«Волга-ТАВ-Металлист» вторые на мемориале О.Крушина

7-8 января 2023 года в городе Иваново в футбольном манеже «Локомотив» прошел XXIV Межрегиональный турнир по футболу в формате 8x8 среди ветеранов старше 50 лет памяти Олега Крушина, в котором приняли участие 8 ветеранских коллективов из Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Нижегородской и Тверской областей и республики Чувашия. По установившейся в последнее время традиции наш регион на столь представительном турнире представляла чебоксарская команда «Волга-ТАВ-Металлист» (руководитель — Василий Михайлович Антонов).
В результате двухдневных баталий главный приз завоевали хозяева соревнований — ивановский «Текстильщик», переигравший в финале «Волгу-ТАВ-Металлист» со счетом 3:0. В матче за «бронзу» владимирское «Торпедо» не оставило шансов ФК «Тверь» — 3:0.
Технические результаты турнира:
Предварительный этап:
Подгруппа «А»:
1. «Текстильщик» (Иваново) — «Торпедо» (Владимир) — 2:0.
2. «Олимпик» (Мытищи) — «Космос» (Кострома) — 2:2.
3. «Космос (Кострома) — «Текстильщик (Иваново) — 1:5.
4. «Торпедо» (Владимир) — «Олимпик» (Мытищи) — 3:1.
5. «Космос» (Кострома) — «Торпедо» (Владимир) — 1:3.
6. «Олимпик» (Мытищи) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:1.
Подгруппа «Б»:
7. Сборная Иванововской области — сборная Нижегородской области — 3:0.
8. «Волга-ТАВ-Металлист» (Чебоксары) — ФК «Тверь» — 4:2.
9. Сборная Ивановской области — «Волга-ТАВ-Металлист» (Чебоксары) — 1:2.
10. Сборная Нижегородской области — ФК «Тверь» — 0:1.
11. ФК «Тверь» — сборная Ивановской области — 2:0.
12. «Волга-ТАВ-Металлист» (Чебоксары) — сборная Нижегородской области — 2:2.
Финальный этап:
За 7-8 места:
13. «Космос» (Иваново) — сборная Нижегородской области — 2:2, по пенальти — 3:2.
За 5-6 места:
14. «Олимпик» (Мытищи) — сборная Ивановской области — 6:0.
За 3-4 места:
15. «Торпедо» (Владимир) — ФК «Тверь» — 3:0.
Финал:
16. «Текстильщик» (Иваново) — «Волга-ТАВ-Металлист» (Чебоксары) — 3:0.
Итоговое положение команд:
1. «Текстильщик» (Иваново).
2. «Волга-ТАВ-Металлист» (Чебоксары).
3. «Торпедо» (Владимир).
4. ФК «Тверь» (Тверская область)
5. «Олимпик» (Мытищи Московская область).
6. Сборная Ивановской области.
7. «Космос» (Кострома).
8. Сборная Нижегородской области.
Лучшие в номинациях:
вратарь — Алексей Степанов («Текстильщик»).
защитник — Александр Акимов («Торпедо»).
нападающий — Юрий Татаркин («Волга-ТАВ-Металлист»).
бомбардир — Леонид Пантелеймонов («Олимпик») — 6 мячей.
игрок — Александр Степанчук («Текстильщик»).
Лучшие игроки в составах команд:
«Текстильщик» — Игорь Тихонов.
«Волга-ТАВ-Металлист» — Муневер Шаботич.
«Торпедо» — Дмитрий Вязьмикин.
ФК «Тверь» — Константин Ерофеев.
«Олимпик» — Георгий Федорин.
Сборная Ивановской области — Николай Клейнос.
«Космос» (Кострома) — Сергей Баталин.
Сборная Нижегородской области — Сергей Редькин.
Игры с участием команды «Волга-ТАВ-Металлист» (Чебоксары):
1. «Волга-ТАВ-Металлист» — ФК «Тверь» — 4:2 (2:1).
Голы: Сергей Федоров, Александр Матвеев, Юрий Татаркин, Муневер Шаботич.
2. «Волга-ТАВ-Металлист» — сборная Ивановской области — 2:1 (1:1).
Голы: Муневер Шаботич, Сергей Федоров.
3. «Волга-ТАВ-Металлист» — сборная Нижегородской области — 2:2 (2:2).
Голы: Муневер Шаботич-2.
4. «Волга-ТАВ-Металлист» — «Текстильщик» — 0:3.
Состав команды «Волга-ТАВ» (Чебоксары): вратарь — Игорь Лопатин, полевые игроки — Эдуард Анисимов, Василий Антонов (капитан), Дмитрий Володарский, Михаил Воробьев, Сергей Дмитриев, Александр Матвеев, Юрий Татаркин, Дмитрий Тимофеев, Сергей Федоров, Муневер Шаботич. Руководитель команды — Василий Михайлович Антонов, тренер — Дмитрий Григорьевич Володарский.
Комитет ветеранов футбола Федерации футбола Чувашской Республики и команда «Волга-ТАВ-Металлист» выражает огромную благодарность генеральному директору АО «Чебоксарский завод «Металлист» Сергею Александровичу Червякову за финансовую помощь в организации поездки команды на турнир в город Иваново.