«Волга-ТАВ-Металлист» вторые на мемориале О.Крушина

7-8 января 2023 года в городе Иваново в футбольном манеже «Локомотив» прошел XXIV Межрегиональный турнир по футболу в формате 8x8 среди ветеранов старше 50 лет памяти Олега Крушина, в котором приняли участие 8 ветеранских коллективов из Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Нижегородской и Тверской областей и республики Чувашия. По установившейся в последнее время традиции наш регион на столь представительном турнире представляла чебоксарская команда «Волга-ТАВ-Металлист» (руководитель — Василий Михайлович Антонов).

В результате двухдневных баталий главный приз завоевали хозяева соревнований — ивановский «Текстильщик», переигравший в финале «Волгу-ТАВ-Металлист» со счетом 3:0. В матче за «бронзу» владимирское «Торпедо» не оставило шансов ФК «Тверь» — 3:0.

Технические результаты турнира:

Предварительный этап:

Подгруппа «А»:

1. «Текстильщик» (Иваново) — «Торпедо» (Владимир) — 2:0.

2. «Олимпик» (Мытищи) — «Космос» (Кострома) — 2:2.

3. «Космос (Кострома) — «Текстильщик (Иваново) — 1:5.

4. «Торпедо» (Владимир) — «Олимпик» (Мытищи) — 3:1.

5. «Космос» (Кострома) — «Торпедо» (Владимир) — 1:3.

6. «Олимпик» (Мытищи) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:1.

Подгруппа «Б»:

7. Сборная Иванововской области — сборная Нижегородской области — 3:0.

8. «Волга-ТАВ-Металлист» (Чебоксары) — ФК «Тверь» — 4:2.

9. Сборная Ивановской области — «Волга-ТАВ-Металлист» (Чебоксары) — 1:2.

10. Сборная Нижегородской области — ФК «Тверь» — 0:1.

11. ФК «Тверь» — сборная Ивановской области — 2:0.

12. «Волга-ТАВ-Металлист» (Чебоксары) — сборная Нижегородской области — 2:2.

Финальный этап:

За 7-8 места:

13. «Космос» (Иваново) — сборная Нижегородской области — 2:2, по пенальти — 3:2.

За 5-6 места:

14. «Олимпик» (Мытищи) — сборная Ивановской области — 6:0.

За 3-4 места:

15. «Торпедо» (Владимир) — ФК «Тверь» — 3:0.

Финал:

16. «Текстильщик» (Иваново) — «Волга-ТАВ-Металлист» (Чебоксары) — 3:0.

Итоговое положение команд:

1. «Текстильщик» (Иваново).

2. «Волга-ТАВ-Металлист» (Чебоксары).

3. «Торпедо» (Владимир).

4. ФК «Тверь» (Тверская область)

5. «Олимпик» (Мытищи Московская область).

6. Сборная Ивановской области.

7. «Космос» (Кострома).

8. Сборная Нижегородской области.

Лучшие в номинациях:

вратарь — Алексей Степанов («Текстильщик»).

защитник — Александр Акимов («Торпедо»).

нападающий — Юрий Татаркин («Волга-ТАВ-Металлист»).

бомбардир — Леонид Пантелеймонов («Олимпик») — 6 мячей.

игрок — Александр Степанчук («Текстильщик»).

Лучшие игроки в составах команд:

«Текстильщик» — Игорь Тихонов.

«Волга-ТАВ-Металлист» — Муневер Шаботич.

«Торпедо» — Дмитрий Вязьмикин.

ФК «Тверь» — Константин Ерофеев.

«Олимпик» — Георгий Федорин.

Сборная Ивановской области — Николай Клейнос.

«Космос» (Кострома) — Сергей Баталин.

Сборная Нижегородской области — Сергей Редькин.

Игры с участием команды «Волга-ТАВ-Металлист» (Чебоксары):

1. «Волга-ТАВ-Металлист» — ФК «Тверь» — 4:2 (2:1).

Голы: Сергей Федоров, Александр Матвеев, Юрий Татаркин, Муневер Шаботич.

2. «Волга-ТАВ-Металлист» — сборная Ивановской области — 2:1 (1:1).

Голы: Муневер Шаботич, Сергей Федоров.

3. «Волга-ТАВ-Металлист» — сборная Нижегородской области — 2:2 (2:2).

Голы: Муневер Шаботич-2.

4. «Волга-ТАВ-Металлист» — «Текстильщик» — 0:3.