Год белого металлического быка начался серебрянным отливом

9-10 января 2021 года в городе Иваново в футбольном манеже «Локомотив» прошел Межрегиональный турнир по футболу в формате 8x8 среди ветеранов старше 50 лет памяти Олега Крушина, в котором приняли участия 6 ветеранских коллективов из Владимирской, Ивановской, Московской, Нижегородской и Тверской областей и республики Чувашия. По установившейся в последнее время традиции наш регион на столь представительном турнире представляла чебоксарская команда «С.С.С.Р» (руководитель — Владимир Михайлович Мочалов).

На предварительном этапе наши земляки уверенно обыграли команды «Олимпик» (Мытищи) — 3:1 (Владимир Мочалов-2, Александр Матвеев-1) и ФК «Тверь» — 2:1 (Юрий Татаркин-1, Александр Матвеев-1) и с первого места вышли в полуфинал. Причем в состязании с подмосковными футболистами, ворота которых защищал известный в прошлом мини-футбольный голкипер Андрей Тверянкин, Владимир Мочалов дважды поразил ворота соперника красивыми ударами головой, а Александр Матвеев отличился прямым ударом с угловой отметки, что очень редко встречается в футбольных баталиях.

Дмитрий Володарский с известным тренером Сергеем Павловым

Аналогичная ситуация сложилась и в группе «Б». Безоговорочный фаворит — ивановский «Текстильщик» — последовательно обыграл обе автозаводские команды: владимирскую — 2:1, нижегородскую — 2:0. В игре между собой оба торпедовских коллектива не выявили победителя, зафиксировав безголевую ничью. Однако, за счет одного гола в ворота хозяев турнира, в полуфинал проследовали владимирцы.

В первом полуфинальном поединке команда «С.С.С.Р» также уверенно переиграло владимирское «Торпедо» — 2:1 после точных ударов Юрия Татаркина и Юрия Евлампьева. В другом полуфинале встретились ивановский «Текстильщик» и ФК «Тверь». Абсолютно все предсказывали победу хозяев поля в предвкушении афиши финала «Текстильщик» — «С.С.С.Р». Однако тверские футболисты нарушили радужные планы организаторов турнира, выстояв в игре с текстильщиками в основное время — 0:0 и одолев их в серии послематчевых пенальти — 3:2.

Не стали менять свою тактику тверяне и в финальном поединке с командой «С.С.С.Р», поставив около своей штрафной площади даже не «автобус», а «морской лайнер», точно повторив сценарий полуфинального матча — 0:0 в основное время и 3:1 в серии послематчевых пенальти. Фатальным стал промах чебоксарца Александра Матвеева с 9-метровой отметки, угодившего в штангу ворот соперника. Таким образом, победителем турнира стала команда ФК «Тверь», которая за 4 сыгранных матча трижды сыграла с «любимым» счетом — 0:0 и еще один раз уступившая нашим землякам на предварительном этапе — 1:2, забив в них всего один мяч! А вот чебоксарцы, занявшие II место, могут пенять только на самих себя — имея подавляющее преимущество на протяжении всего финального поединка, они не забивали их таких убойных позиций, что многочисленные зрители не успевали «хвататься за голову». В «утешительном» финале за бронзу ивановские текстильщики совсем рассыпались, уступив своим географическим соседям владимирским автозаводцам с неприличным счетом — 0:4, хотя на предварительном этапе их обыграли — 2:1.

Технические результаты турнира:

Предварительный этап:

Группа «А»:

«С.С.С.Р» — «Олимпик» — 3:1 (1:0)

«Олимпик» — ФК «Тверь» — 0:0 (0:0)

«ФК «Тверь» — «С.С.С.Р» — 1:2 (0:1)

Группа «Б»:

«Текстильщик» — «Торпедо» (Владимир) — 2:1 (1:1)

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ткстильщик» — 0:2 (0:2)

«Торпедо» (Владимир) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:0 (0:0)

Финальный этап:

Полуфиналы:

«С.С.С.Р» — «Торпедо» (Владимир) — 2:1 (1:0)

«Текстильщик» — ФК «Тверь» — 0:0 (0:0), по пенальти — 2:3

За 5-6 места:

«Олимпик» — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:0)

За 3-4 места:

«Тестильщик» — «Топедо» (Владимир) — 0:4 (0:1)

Финал:

«С.С.С.Р» — ФК «Тверь» — 0:0 (0:0), по пенальти — 1:3.

Итоговое положение команд:

1. ФК «Тверь».

2. «С.С.С.Р» (Чебоксары).

3. «Торпедо» (Владимир).

4. «Текстильщик» (Иваново)

5. «Олимпик» (Мытищи).

6. «Торпедо» (Нижний Новгород).

Лучшие в номинациях:

вратарь — Александр Блохин (ФК «Тверь).

защитник — Михаил Воробьев («С.С.С.Р»)

нападающий — Михаил Ключников («Торпедо» Владимир).

игрок — Константин Ерофеев (ФК «Тверь»).

Лучший защитник - Михаил Воробьев («С.С.С.Р»)

Состав команды «С.С.С.Р» (Чебоксары): вратарь — Андрей Кочанов, полевые игроки — Василий Антонов, Сергей Верхунов, Дмитрий Володарский (капитан), Михаил Воробьев, Юрий Евлампьев, Александр Калайчев, Вячеслав Кондаков, Александр Матвеев, Владимир Миронов, Владимир Мочалов, Юрий Татаркин. Руководитель команды — Владимир Михайлович Мочалов, тренер — Дмитрий Григорьевич Володарский.

Команда «С.С.С.Р» (Чебоксары) благодарит Председателя Совета ветеранов спорта Чувашской Республики Василия Сергеевича Шоркина за предоставленные аудио- и видеоматериалы с прошедшего турнира.