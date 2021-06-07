Чебоксары вторые в Казани

В Кубке Открытия в Казани приняли участия 4 ветеранских коллективов из республик Татарстан и Чувашия. Наш регион на этом турнире представляла чебоксарская команда «С.С.С.Р» (руководитель — Владимир Михайлович Мочалов). По регламенту соревнований все его участники сыграли друг с другом по одному разу.

В первой игре наши земляки встретились с командой из города Альметьевск. На голы чебоксарцев Николая Новичкова и Дмитрия Володарского альметьевцы смогли ответить только одним точным ударом. Как итог — 2:1 в пользу команды «С.С.С.Р».

Следующим соперником чебоксарцев стала сборная ветеранов Казани. В самом начале игры наши земляки повели после точного удара Дмитрия Володарского. Однако казанцы адекватно ответили, сравняв счет. И когда казалось, что матч катится к мирному исходу, Николай Новичков буквально под его занавес вывел команду «С.С.С.Р» вперед, установив окончательный результат — 2:1.

В завершающей игре турнира команде «С.С.С.Р" противостояли его хозяева — казанский «Рубин». Чтобы занять первое место в нем наших ветеранов устраивала даже ничья. Большую часть поединка контролировали чебоксарцы. Еще за 7 минут до его завершения они вели с любимым для себя счетом 2:1 за счет голов Юрия Осипова и Николая Новичкова и были в шаге от триумфа. Но затем необъяснимым образом они в течение 5 минут пропустили подряд 3 мяча и отдали пальму первенства казанским ветеранам. Окончательный счет поистине финального противостояния — 4:2 в пользу ветеранов «Рубина», которые завоевали главный приз турнира, при равном количестве очков опередив чебоксарцев по результату личной встречи.