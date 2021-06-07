Чебоксары вторые в Казани

В Кубке Открытия в Казани приняли участия 4 ветеранских коллективов из республик Татарстан и Чувашия. Наш регион на этом турнире представляла чебоксарская команда «С.С.С.Р» (руководитель — Владимир Михайлович Мочалов). По регламенту соревнований все его участники сыграли друг с другом по одному разу.
В первой игре наши земляки встретились с командой из города Альметьевск. На голы чебоксарцев Николая Новичкова и Дмитрия Володарского альметьевцы смогли ответить только одним точным ударом. Как итог — 2:1 в пользу команды «С.С.С.Р».
Следующим соперником чебоксарцев стала сборная ветеранов Казани. В самом начале игры наши земляки повели после точного удара Дмитрия Володарского. Однако казанцы адекватно ответили, сравняв счет. И когда казалось, что матч катится к мирному исходу, Николай Новичков буквально под его занавес вывел команду «С.С.С.Р» вперед, установив окончательный результат — 2:1.
В завершающей игре турнира команде «С.С.С.Р" противостояли его хозяева — казанский «Рубин». Чтобы занять первое место в нем наших ветеранов устраивала даже ничья. Большую часть поединка контролировали чебоксарцы. Еще за 7 минут до его завершения они вели с любимым для себя счетом 2:1 за счет голов Юрия Осипова и Николая Новичкова и были в шаге от триумфа. Но затем необъяснимым образом они в течение 5 минут пропустили подряд 3 мяча и отдали пальму первенства казанским ветеранам. Окончательный счет поистине финального противостояния — 4:2 в пользу ветеранов «Рубина», которые завоевали главный приз турнира, при равном количестве очков опередив чебоксарцев по результату личной встречи.
Технические результаты турнира:
1 тур.
«Рубин» (Казань) —Сборная Казани — 1:2.
«С.С.С.Р» (Чебоксары) — «Альметьевск» — 2:1.
2 тур.
«Альметьевск» — «Рубин» — 0:6.
Сборная Казани — «С.С.С.Р» — 1:2.
3 тур.«Рубин» — «С.С.С.Р» — 4:2.
«Альметьевск» — Сборная Казани — 0:0, по пенальти — 3:2
Итоговое положение команд:
1. «Рубин» (Казань), 6 очков, разность мячей — 11:4.
2. «С.С.С.Р» (Чебоксары), 6 очков, разность мячей — 6:6.
3. Сборная Казани, 4 очка, разность мячей — 3:3.
4. «Альметьевск», 2 очка, разность мячей — 1:8.
Лучшие в номинациях:
вратарь — Ильхам Маматов («Рубин»).
защитник — Фагин Сиразов («Альметьевск»).
нападающий — Владимир Мочалов («С.С.С.Р»).
Состав команды «С.С.С.Р» (Чебоксары):
Вратарь — Геннадий Прокопьев, полевые игроки — Михаил Богаратов, Дмитрий Володарский (капитан), Эдуард Иванов, Герман Каратаев, Владимир Мочалов, Николай Новичков, Юрий Осипов, Игорь Сидоров.
Руководитель команды — Владимир Михайлович Мочалов, тренер — Дмитрий Григорьевич Володарский