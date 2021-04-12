Звезды российского футбола доказали свой класс

3-4 апреля 2021 года в ФОК «Спартак» города Чебоксары прошел XI Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Чувашской АССР Михаила Михайловича Кренделева с участием 8 ветеранских коллектива из Москвы, Нижегородской и Ульяновской областей, республик Татарстан и Чувашия.

Технические результаты турнира

Предварительный этап:

Группа «А»:

«Комплект21» (Новочебоксарск) — «Сталь» (Чебоксары) — 5:0

«Звезды России» (Москва) — «ВНИИЭФ» (Саров) — 4:2

«Сталь» — «Звезды России — 0:8

«ВНИИЭФ» — «Комплект21» — 3:3

«Сталь» — «ВНИИЭФ» — 6:4

«Комплект21» — «Звезды России» — 2:3

Группа «Б»:

«Крылья» (Чебоксары)— «Энергия» (Чебоксары — 2:1

«Регион 16» (Елабуга) — «Ульяновск» — 3:2

«Ульяновск» — «Энергия» — 6:1

«Регион 16» — «Крылья» — 2:2

«Энергия" — «Регион 16» — 0:4

«Крылья» — «Ульяновск» — 2:2

Финальный этап:

Полуфиналы:

«Звезды России» — «Крылья» - 8:2

«Регион 16» — «Комплект21» — 2:0

За 7-8 места:

«ВНИИЭФ» — «Энергия» — 0:1

За 5-6 места:

«Сталь» — «Ульяновск» — 0:2

За 3-4 места:

«Комплект21» — «Крылья» — 4:1

Финал:

«Звезды России» — «Регион 16» — 4:1

Итоговое положение команд

1. «Звезды России» (Москва).

2. «Регион 16» (Елабуга).

3. «Комплект21» (Новочебоксарск).

4. «Крылья» (Чебоксары)

5. «Ульяновск».

6. «Сталь» (Чебоксары).

7. «Энергия» (Чебоксары).

8. «ВНИИЭФ» (Саров).