Звезды российского футбола доказали свой класс

3-4 апреля 2021 года в ФОК «Спартак» города Чебоксары прошел XI Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Чувашской АССР Михаила Михайловича Кренделева с участием 8 ветеранских коллектива из Москвы, Нижегородской и Ульяновской областей, республик Татарстан и Чувашия.
Технические результаты турнира
Предварительный этап:
Группа «А»:
«Комплект21» (Новочебоксарск) — «Сталь» (Чебоксары) — 5:0
«Звезды России» (Москва) — «ВНИИЭФ» (Саров) — 4:2
«Сталь» — «Звезды России — 0:8
«ВНИИЭФ» — «Комплект21» — 3:3
«Сталь» — «ВНИИЭФ» — 6:4
«Комплект21» — «Звезды России» — 2:3
Группа «Б»:
«Крылья» (Чебоксары)— «Энергия» (Чебоксары — 2:1
«Регион 16» (Елабуга) — «Ульяновск» — 3:2
«Ульяновск» — «Энергия» — 6:1
«Регион 16» — «Крылья» — 2:2
«Энергия" — «Регион 16» — 0:4
«Крылья» — «Ульяновск» — 2:2
Финальный этап:
Полуфиналы:
«Звезды России» — «Крылья» - 8:2
«Регион 16» — «Комплект21» — 2:0
За 7-8 места:
«ВНИИЭФ» — «Энергия» — 0:1
За 5-6 места:
«Сталь» — «Ульяновск» — 0:2
За 3-4 места:
«Комплект21» — «Крылья» — 4:1
Финал:
«Звезды России» — «Регион 16» — 4:1
Итоговое положение команд
1. «Звезды России» (Москва).
2. «Регион 16» (Елабуга).
3. «Комплект21» (Новочебоксарск).
4. «Крылья» (Чебоксары)
5. «Ульяновск».
6. «Сталь» (Чебоксары).
7. «Энергия» (Чебоксары).
8. «ВНИИЭФ» (Саров).