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Звезды российского футбола доказали свой класс

3-4 апреля 2021 года в ФОК «Спартак» города Чебоксары прошел XI Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Чувашской АССР Михаила Михайловича Кренделева с участием 8 ветеранских коллектива из Москвы, Нижегородской  и Ульяновской областей, республик Татарстан и Чувашия.

Технические результаты турнира

Предварительный этап:
Группа «А»:
«Комплект21» (Новочебоксарск) — «Сталь» (Чебоксары) — 5:0
«Звезды России» (Москва) — «ВНИИЭФ» (Саров) — 4:2
«Сталь» — «Звезды России — 0:8
«ВНИИЭФ» — «Комплект21» — 3:3
«Сталь» — «ВНИИЭФ» — 6:4
«Комплект21» — «Звезды России» — 2:3
 Группа «Б»:
«Крылья» (Чебоксары)— «Энергия» (Чебоксары — 2:1
«Регион 16» (Елабуга) — «Ульяновск» — 3:2
«Ульяновск» — «Энергия» — 6:1
«Регион 16» — «Крылья» — 2:2
«Энергия" — «Регион 16» — 0:4
«Крылья» — «Ульяновск» — 2:2
 
Финальный этап:
Полуфиналы:
«Звезды России» — «Крылья» - 8:2
«Регион 16» — «Комплект21» — 2:0
За 7-8 места:
«ВНИИЭФ» — «Энергия» — 0:1
За 5-6 места:
«Сталь» — «Ульяновск» — 0:2
За 3-4 места:
«Комплект21» — «Крылья» — 4:1
Финал:
«Звезды России» — «Регион 16» — 4:1
финалисты турнира памяти Михаила Кренделева (2021)

Итоговое положение команд

1. «Звезды России» (Москва).
2. «Регион 16» (Елабуга).
3. «Комплект21» (Новочебоксарск).
4. «Крылья» (Чебоксары)
5. «Ульяновск».
6. «Сталь» (Чебоксары).
7. «Энергия» (Чебоксары).
8. «ВНИИЭФ» (Саров).

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