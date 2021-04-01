В шаге от первого места

9-10 июля 2022 года в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» состоялось II Первенство Межрегионального Футбольного Союза «Приволжье» по футболу в формате 9x9 среди ветеранов старше 60 лет, в котором приняли участие 6 команд из Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей и Республик Марий Эл и Чувашия. Наш регион на турнире представляла команда «Волга» (руководитель команды - Олег Иванович Ермаков).
На предварительном этапе 6 команд были поделены на две группы по три команды в каждой, дае лучшие из которых выходили в полуфинал.
По итогам группового турнира «Волга» и «Старт» набрали одинаковое количество очков, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей первыми в нашем трио стали футболисты из Заречного. Однако, это не помешало волжанам выйти в финал. В игре против победителя другой группы «Динамо» из Ульяновска, наши смогли добиться положительного результата и выйти в главный матч турнира.
Соперником по финалу стал все тот же «Старт», который в отличие от игры в группе, был сильнее «Волги» - 2:0. В игре за 3 место обилие голов порадовало не только болельщиков, но и соседей из Ульяновска.
В результате двухдневных баталий первое место и путевку на финальный турнир III Первенства России по футболу среди ветеранов «60+» завоевала команда «Старт» из Заречного Пензенской области. Чебоксарская «Волга» - вторая, ульяновские динамовцы замкнули тройку призеров.
Технические результаты турнира:
Предварительный этап:
Подгруппа «А»:
1. ФК «Саратов» – «Дружба» (Йошкар-Ола) – 1:0.
2. «Дружба» (Йошкар-Ола) – «Динамо» (Ульяновск) – 1:2.
3. «Динамо» (Ульяновск) - ФК «Саратов» – 1:0.
Подгруппа «В»:
4. «Волга» (Чебоксары) – «Восход» (Горномарийский район) – 6:1.
5. «Восход» (Горномарийский район) – «Старт» (Заречный) – 1:9.
6. «Старт» (Заречный) - «Волга» (Чебоксары) – 1:1.
Финальный этап:
Полуфиналы:
7. «Динамо» (Ульяновск) - «Волга» (Чебоксары) - 1:2.
8. «Старт» (Заречный) - ФК «Саратов» - 2:0.
Матч за 5-6 места:
9. «Дружба» (Йошкар-Ола) – «Восход» (Горномарийский район) – 1:0.
Матч за 3-4 места:
10. ФК «Саратов» – «Динамо» (Ульяновск) – 3:7.
Финал:
11. «Старт» (Заречный) – «Волга» (Чебоксары) – 2:0.
Итоговое положение команд:
1. «Старт» (Заречный Пензенская область).
2. «Волга» (Чебоксары).
3. «Динамо» (Ульяновск).
4. ФК «Саратов».
5. «Дружба» (Йошкар-Ола).
6. «Восход» (Горномарийский район Марий Эл).
1 место - «Старт» (Заречный Пензенская область)
2 место - «Волга» (Чебоксары)
3 место - «Динамо» (Ульяновск)
По итогам турнира были определены лучшие игроки в следующих номинациях:
лучший вратарь - Дмитрий Соловьев («Дружба»).
лучший защитник – Азат Галиуллов («Старт»).
лучший полузащитник — Виктор Карамышев (ФК «Саратов»).
лучший нападающий — Сергей Наталушко («Волга»).
лучший бомбардир — Виктор Юдин («Старт») — 5 мячей.
за спортивное долголетие — Виктор Агашин («Динамо»).
Состав команды «Волга» (Чебоксары) — серебрянного призера II Первенства МФС «Приволжье» по футболу среди ветеранов старше 60 лет: вратарь – Игорь Сидоров, полевые игроки – Яков Андреев, Михаил Богаратов, Юрий Вислобоков, Олег Ермаков (капитан), Герман Каратаев, Андрей Каткин, Александр Крупский, Николай Лисенков, Сергей Наталушко, Николай Нурсов, Николай Павлов, Валерий Петров, Вячеслав Прокопьев, Анатолий Распусков, Ирек Сафаров. Тренер — Дмитрий Григорьевич Володарский. Руководитель команды – Олег Иванович Ермаков.
На турнире присутствовали заместитель Комитета ветеранов Российского Футбольного Союза Александр Валентинович Иванов и директор по проведению соревнований МФС «Приволжье» Андрей Юрьевич Кочанов.