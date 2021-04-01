В шаге от первого места

9-10 июля 2022 года в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» состоялось II Первенство Межрегионального Футбольного Союза «Приволжье» по футболу в формате 9x9 среди ветеранов старше 60 лет, в котором приняли участие 6 команд из Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей и Республик Марий Эл и Чувашия. Наш регион на турнире представляла команда «Волга» (руководитель команды - Олег Иванович Ермаков).

На предварительном этапе 6 команд были поделены на две группы по три команды в каждой, дае лучшие из которых выходили в полуфинал.

По итогам группового турнира «Волга» и «Старт» набрали одинаковое количество очков, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей первыми в нашем трио стали футболисты из Заречного. Однако, это не помешало волжанам выйти в финал. В игре против победителя другой группы «Динамо» из Ульяновска, наши смогли добиться положительного результата и выйти в главный матч турнира.

Соперником по финалу стал все тот же «Старт», который в отличие от игры в группе, был сильнее «Волги» - 2:0. В игре за 3 место обилие голов порадовало не только болельщиков, но и соседей из Ульяновска.

В результате двухдневных баталий первое место и путевку на финальный турнир III Первенства России по футболу среди ветеранов «60+» завоевала команда «Старт» из Заречного Пензенской области. Чебоксарская «Волга» - вторая, ульяновские динамовцы замкнули тройку призеров.

Технические результаты турнира: