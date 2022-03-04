Тренерский штаб "Спартака" покидает команду

Накануне старта летнего футбольного сезона футбольный «Спартак» из Чебоксар претерпел значительные кадровые изменения. Администрация города и тренерский штаб не нашли общих точек соприкосновения в вопросе дальнейшего развития клуба, что и вызвало изменения в руководстве команды. Таким образом, команду покинул весь тренерский состав – главный тренер Кадушкин Руслан Валерьевич, тренер Митаров Олег Няимович, начальник Скворцов Александр Юрьевич и администратор Морозкин Артем Викторович.

Также по согласованию сторон «Спартак» покинули ряд игроков - Максим Волков (перешел в «Химик-АВГУСТ»), Айдар Гараев, Денис Шингирей и Алексей Кириллов.

По неподтвержденной информации «Спартак» не планирует отказываться от участия в Первенстве России среди любительских команд.