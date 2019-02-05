"Химик-АВГУСТ" и "Спартак" начали подготовку к сезону

Нам удалось пообщаться с руководящим составом вурнарского "Химик-АВГУСТ" и тренером чебоксарского "Спартака" и узнать о планах команд по подготовке к предстоящим турнирам под эгидой МФС "Приволжье" и РФС.

Что касается прошлогоднего победителя всевозможных турниров среди любительских команд, то "Химик-АВГУСТ" примет участие в Первенстве и Кубке МФС "Приволжье", а также в розыгрыше Кубка России сезона 2019-2020 годов, что подразумевает под собой финансирование клуба на уровне прошлого года.

С 21 по 31 января команда занималась в тренажерном и фитнесс залах в Вурнарах. С 5 по 9 февраля у вурнарцев запланированы сборы в Тольятти, после чего команда переедет в Казань, где примет участие в турнире (10-14 февраля), в котором помимо "Химик-АВГУСТ" сыграют: ульяновская "Волга", "Нефтехимик", "Носта", "Уфа-2" и "Рубин-2". Состав команды на этот сезон претерпит незначительные изменения, в основном во вратарской позиции.

Задачи на сезон у команды, как обычно, максимальные, но в отличие от прошлого сезона, их теперь ставит руководство клуба, а не главный тренер.

Также была затронута тема модернизации стадиона "Химик". По словам начальника футбольного клуба "Химик-АВГУСТ" Захарова Евгения Анатольевича, компания "Август" готова выполнить изменения в инфраструктуре стадиона (строительство новых раздевалок, расширение трибун до 1500 мест, освещение и прочие работы, цена вопроса которых в общей сложности составит около 40 млн. руб.), однако Вурнарская районная администрация до сих пор не может заключить концессионное соглашение с фирмой "Август" о дальнейшем развитии стадиона (концессионное соглашение – это взаимовыгодная форма партнерства между государством и частным сектором). Если в ближайшее время стороны не подпишут данное соглашение, то, вероятно, улучшений в инфраструктуре стадиона в Вурнарах ждать не стоит.

Серебряный призер чемпионата Чувашии прошлого года чебоксарский "Спартак" уже с 11 января приступил к тренировкам, правда в усеченном составе. По словам главного тренера "Спартака" Евгения Портнова состав команды практически укомплектован и готов приступить к полноценному тренировочному процессу, начиная с 4 февраля. Более подробно о планах городской команды, а также о некоторых фактах биографии экс-тренера женской сборной России по футболу, а ныне главного тренера чебоксарского "Спартака" вы можете узнать из большого интервью.