"Спартак" остался без главного тренера

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Чебоксары Евгений Портнов покинул расположение клуба и пополнил тренерский штаб петербургского "Зенита"! Пока не чемпионов России ...

Не так давно, в конце января 2020 года, футбольной общественности страны было объявлено о создании в Питере женского футбольного клуба "Зенит", главным тренером которого была назначена Ольга Порядина. На днях стало известно, что помогать ей добиваться высоких результатов в дебютном для команды году будет экс-тренер чебоксарского "Спартака" Евгений Константинович Портнов!

Благодарим Женю за работу в "Спартаке" и пожелаем ему успехов в новой команде, за которой мы, конечно, будем следить с особым интересом.