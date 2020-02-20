Чебоксарский "Спартак" возглавил специалист с тренерской лицензией UEFA

После объявления о разрыве отношений между "Спартаком" и Евгением Портновым, красно-белым нужно было искать замену главному тренеру команды в предверии нового сезона, в котором им, как и в прошлом году предстоит сыграть, помимо, местных турниров, еще и в Кубке МФС "Приволжье". После недолгих размышлений выбор руководства столичного клуба пал на одного из членов тренерского штаба "Спартака" - Митарова Олега Николаевича. Для команды это человек не новый, в прошлом сезоне Олег Николаевич занимался подготовкой вратарей в этом же клубе, поэтому и притирки, как таковой, быть не должно.

Олег Митаров (справа) со своими помощниками

Митаров Олег Николаевич

Дата рождения: 30.11.1967.

Образование: высшее; тренерская лицензия A goalkeeper – UEFA

Карьера тренера:

2005 – 2009 г. – тренер по работе с вратарями, ФК «Биохимик – Мордовия» Саранск

2009 – 2012 г. – тренер по работе с вратарями, НП «Центр подготовки юных футболистов» Саранск

2012 – 2014 г. – тренер по работе с вратарями, ЖФК «Мордовочка» Саранск

2012 – 2016 г. – тренер по работе с вратарями в структуре сборных команды РФС

2013 г. – тренер по работе с вратарями, ФК «Мордовия» Саранск

2015 – 2016 г. – тренер по работе с вратарями, ЖФК «Россиянка» Московская область

2016 – 2018 г. – тренер по работе с вратарями, ЖФК «Чертаново» Москва

с 2019 г. – тренер по работе с вратарями ФК «Спартак» Чебоксары

с 2020 г. - главный тренер ФК «Спартак» Чебоксары