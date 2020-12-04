Лучшие - 2020

Футбольный сезон 2020 года в Чувашии подошел к своему завершению. Как вы уже, наверняка, знаете призовые места у взрослых респределились следующим образом: 1. Спартак, 2. ФК Шумерля-ШЗСА, 3. Химик-АВГУСТ. Логично, что при выборе лучших игроков сезона представители опрашиваемых команд учитывали и этот немаловажный фактор.

Таким образом, по итогам опроса лучшими в своих номинациях стали:

Лучший вратарь - 1. Смирнов Денис (ФК Шумерля-ШЗСА Шумерля), 2. Гараев Айдар (Спартак Чебоксары), 3. Мусолин Евгений (Локомотив Канаш)

Лучший защитник - 1. Баторшин Денис (ФК Шумерля-ШЗСА Шумерля), 2. Таныгин Сергей (БоМиК Цивильск), 3. Земсков Александр (Спартак Чебоксары)

Лучший полузащитник - 1. Дудников Дмитрий (Спартак Чебоксары), 2. Хозилов Михаил (Химик-АВГУСТ Вурнары)

Лучший нападающий - 1. Цветков Матвей (ФК Шумерля-ШЗСА Шумерля), 2. Шамстудинов Азат (ФК Шумерля-ШЗСА Шумерля), 3. Алексеев Алексей (БоМиК Цивильск)

Лучший тренер - 1. Кадушкин Руслан (Спартак Чебоксары), 2. Селезнев Алексей (ФК Шумерля-ШЗСА Шумерля), 3. Александров Сергей (БоМиК Цивильск)

Лучший судья - Кадушкин Максим

Лучший инспектор - Верхунов Сергей

У ветеранов также определялись лучшие игроки. С подавляющим преимуществом победили представители чемпиона Первенства Чувашии среди ветеранов старше 40 лет - чебоксарской Волги.

Лучший вратарь - Сабиров Альберт (Волга)

Лучший защитник - Степанов Вячеслав (Волга)

Лучший полузащитник - Балыбердин Александр (Волга)

Лучший нападающий - Кирсанов Сергей (Комплект21). Сергей Кирсанов также стал лучшим бомбардиром турнира. 24 раза Сергей огорчил соперника в прошедшем сезоне Первенства.