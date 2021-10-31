Теперь единоличные

Вчерашняя осечка «Казаньоргсинтез» в матче против «Батыра» (3:3), давала возможность «БоМиКу» стать единоличным лидером Первенства Казани по мини-футболу, но для этого нужно было обыграть, не знающую поражений, казанскую «Энергию».

Счет забитым в матче голам открыл капитан чебоксарцев Алексей Лесин. Известный чувашским любителям мини-футбола по выступлениям за «Канмаш-Лидер» Евгений Мусолин совершил голевую ошибку, воспользоваться которой смог Лесин, поразив пустые ворота со своей половины поля. На этом «подвиги» Евгения не закончились. После того, как казанцам удалось сравнять счет, Мусолин вновь делает потерю и, теперь, уже Егор Дубров поражает пустой створ «Энергии» - 2:1. Дальше Роман Ромашкин увеличивает преимущество «БоМиКа» до двух мячей. И тут вновь на первый план вышел Мусолин, теперь, уже со знаком плюс. Удар вратаря с центральной линии застал врасплох Булата Гайнатуллина, которому, справедливости ради отметим, мешал нападающий «Энергии». На этом все плюсы у казанцев закончились. Дальше забивали лишь гости из Чебоксар. Отдельно хочется отметить капитана чебоксарцев, оформившего хет-трик. Итоговый счет 7:2, вывел «БоМиК» в единоличные лидеры первенства.