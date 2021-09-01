"БоМиК" пока без потерь

Вторая игра в Первенстве Казани по мини-футболу для чебоксарского «БоМиКа» также сложилась весьма непросто. Напомним, в первой игре наша команда смогла одержать победу, проигрывая по ходу матча 0:2. В этот раз соперник был посерьезнее – «Батыр» из Волжска (Марий Эл).

Начало матча для «БоМиКа» выдалось неплохим. Уже на 2й минуте Алексей Лесин удачно сыграл добивании, поразив левый угол ворот «Батыра». Соперник отвечал очень опасными атаками, но все они разбивались об удачную игру нашего голкипера Булата Гайнатуллина. Но даже он не смог помочь своей команде, когда до окончания первого тайма оставалось 7 сек. Получив гол «в раздевалку», чебоксарцы вышли на второй тайм очень заряженными. На 20й минуте «БоМиК» заслужил право на штрафной вблизи чужой штрафной. Оригинальный розыгрыш штрафного принес результат. Андреев, Рогачевский и Лесин «сообразили на троих», венцом чего стал точный удар последнего - 2:1. Затем несдержанность игрока «Батыра» Артема Васильева привела к тому, что «БоМиК» получил численное большинство. Воспользоваться преимуществом в отведенные 2 минуты чебоксарцы не успели, но как только у марийской команды появился четвертый полевой, Роман Ромашкин увеличил разрыв в счете – 3:1. А на последней минуте наш вратарь Булат Гайнатуллин открыл свой счет голам в турнире, установив итоговый счет. Мощный выстрел кипера метров с 15-ти!! оказался неберущимся - 4:1. Напомним, что Булат недавно уже забивал. Все помнят его голешник в предсезонном турнире - «Кубок Открытия».