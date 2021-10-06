"БоМиК" успешно стартовал в чемпионате Казани

Сегодня матчем против казанского МФК "Комус", чувашская команда "БоМиК" начала свой путь в чемпионате Казани по мини-футболу сезона 2021/22 гг. Начало игры для наших не задалось. Два гола капитана "Комуса" Каримова Фарруха в первой половине тайма заставили чебоксарцев отыгрываться. Создав несколько хороших моментов до перерыва, "БоМиК" смог забить лишь однажды. Ибрагимов Улугбек со второй попытки смог распечатать вратаря казанцев после быстрого розыгрыша штрафного в исполнении Алексея Лесина.

После перерыва нашим все же удалось переломить ход неудачно складывающегося матча. Сначала точный выстрел в дальнюю "девятку" от Ильи Попова позволил чебоксарцам сравнять счет, а спустя 30 секунд Роман Ромашкин вывел наших вперед - 3:2! В концовке Илья мог сделать дубль, но его удар с десятиметровой отметки после шестого фола казанцев отразил вратарь. Как итог, первая победа "БоМиКа" в чемпионате. Поздравляем!