"Бомик" побеждает в Кубке Открытия

"Бомик" вступает в мини-футбольный сезон с уверенной победы в турнире "Кубок Открытия-2021"! Чувашские футболисты продемонстрировали отличную игру и завоевали первый трофей в новом сезоне 5х5, оставив позади прошлогоднего победителя Первенства МФС "Приволжье" МФК "Платон" и бронзового призера Первенства Казани МФК ПСК (обе представляли город Ульяновск)
На групповом этапе "Бомик" не оставил шансов "Платону" (6:1 - Ромашкин-2, Ибрагимов, Яковлев, Гайнатуллин, автогол), а в полуфинале "Тусаю" (5:2 - Лесин-2, Попов, Ибрагимов, Цаплин).
|М
|
Кубок Открытия-2021. Группа В
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|«БоМиК» г.Цивильск
|6:1
|4:2
|8:0
|3
|0
|0
|17-4
|9
|2
|«Платон» г.Ульяновск
|1:6
|8:1
|12:2
|2
|0
|1
|22-8
|6
|3
|«Тусай» Красноармейский р-н
|2:4
|1:8
|4:5
|0
|0
|3
|7-24
|0
|4
|«Волжск» г.Волжск
|0:8
|2:12
|5:4
|1
|0
|2
|7-24
|3*
В финале подопечным Камалетдинова Рената противостояла другая команда из Ульяновска - МФК ПСК. Преимущество нашей команды на старте вылилось в два забитых гола Романа Ромашкина, и на перерыв "БоМиК" ушел при достаточно комфортной разнице в счете - 2:0. Но не зря говорил Фабио Капелло, что 2:0 это самый нелюбимый его счет. Имея преимущество в два мяча хозяева позволили ПСК сравнять счет к середине второй половины и "БоМиКу" вновь пришлось подключать ресурс связки "Лесин - Ромашкин". Угловой в исполнении Алексея нашел на дальней штанге все того же Романа, который своим хет-триком установил итоговый счет финала - 3:2. Молодцы!
Победитель Кубка Открытия (2021) - "БОМИК" Цивильск
Команда "БоМиК" Цивильск благодарит руководство в лице Чиркова Андрея Альбертович и Михайлова Павла Сергеевича за поддержку и возможность поучаствовать в турнире.