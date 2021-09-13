"Бомик" побеждает в Кубке Открытия

"Бомик" вступает в мини-футбольный сезон с уверенной победы в турнире "Кубок Открытия-2021"! Чувашские футболисты продемонстрировали отличную игру и завоевали первый трофей в новом сезоне 5х5, оставив позади прошлогоднего победителя Первенства МФС "Приволжье" МФК "Платон" и бронзового призера Первенства Казани МФК ПСК (обе представляли город Ульяновск)

На групповом этапе "Бомик" не оставил шансов "Платону" (6:1 - Ромашкин-2, Ибрагимов, Яковлев, Гайнатуллин, автогол), а в полуфинале "Тусаю" (5:2 - Лесин-2, Попов, Ибрагимов, Цаплин).

М Кубок Открытия-2021. Группа В 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 «БоМиК» г.Цивильск 6:1 4:2 8:0 3 0 0 17-4 9 2 «Платон» г.Ульяновск 1:6 8:1 12:2 2 0 1 22-8 6 3 «Тусай» Красноармейский р-н 2:4 1:8 4:5 0 0 3 7-24 0 4 «Волжск» г.Волжск 0:8 2:12 5:4 1 0 2 7-24 3*

В финале подопечным Камалетдинова Рената противостояла другая команда из Ульяновска - МФК ПСК. Преимущество нашей команды на старте вылилось в два забитых гола Романа Ромашкина, и на перерыв "БоМиК" ушел при достаточно комфортной разнице в счете - 2:0. Но не зря говорил Фабио Капелло, что 2:0 это самый нелюбимый его счет. Имея преимущество в два мяча хозяева позволили ПСК сравнять счет к середине второй половины и "БоМиКу" вновь пришлось подключать ресурс связки "Лесин - Ромашкин". Угловой в исполнении Алексея нашел на дальней штанге все того же Романа, который своим хет-триком установил итоговый счет финала - 3:2. Молодцы!

Победитель Кубка Открытия (2021) - "БОМИК" Цивильск

Команда "БоМиК" Цивильск благодарит руководство в лице Чиркова Андрея Альбертович и Михайлова Павла Сергеевича за поддержку и возможность поучаствовать в турнире.