"БоМиК" сыграл контрольный матч с красно-белыми

Сегодня в столичном Дворце Спорта "Динамо" прошел любопытный матч между мини-футбольными клубами «Спартак» Москва и «БоМиК» Цивильск. Игра носила товарищеский характер, поэтому победу в этом поединке одержала народная команда из златоглавой)). Ну, а, если серьезно, то, несмотря на достойное сопротивление и неплохой футбол чувашской команды, середняк «Пари-матч - Высшая лига» был немного сильнее наших, что отразилось на итоговом счете матча – 5:1. Голом в ворота красно-белых в составе «БоМиКа» отметился Роман Ромашкин.

Алексей Лесин (капитан, МФК "БоМиК"): "Несмотря на счёт, могу сказать, что наша команда играла достойно на протяжение всей игры. Мы создали достаточно много хороших моментов, но реализовать увы удалось лишь единственный в самой концовке. Игра в Москве пошла нам на пользу, мы получили хороший опыт. Также хочется сказать спасибо нашим представителям команды Чиркову Андрею Альбертовичу и Михайлову Павлу Сергеевичу за возможность сыграть с командой Высшей лиги"