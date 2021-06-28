Мы - в финале!

26-27 июня 2021 года в городе Ульяновск на стадионе «Старт» состоялось Первенство Межрегионального Футбольного Союза «Приволжье» по футболу в формате 8x8 среди ветеранов старше 50 лет, в котором приняли участия 7 ветеранских коллективов из Нижегородской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, республики Чувашия. Наш регион на турнире, являющимся отборочным этапом к Первенству России по футболу среди ветеранов в данной возрастной категории, представляла чебоксарская команда «С.С.С.Р» (руководитель — Владимир Михайлович Мочалов). Регламент Первенства предусматривал однокруговой турнир, в ходе которого все семь ветеранских коллективов встретились друг с другом по одному разу, проведя за неполные сутки в непростых погодных условиях 6 напряженных поединков.

Первым соперником наших футболистов на турнире стали нижегородские ветераны, с которыми они никогда и нигде до этого не пересекались. В первом тайме шла относительно равная борьба с небольшим преимуществом «горьковчан» и их попаданием в штангу наших ворот. Во второй половине игры чебоксарцы перехватили инициативу и дважды огорчили нашего земляка Андрея Кочанова после точных ударов Михаила Воробьева и Валерия Шмелева.

В следующем поединке соперником команды «С.С.С.Р» стали хозяева турнира. Встреча прошла с преимуществом наших земляков, но их многочисленные моменты не были воплощены в голы. И как итог — нулевая ничья.

В поединке с тольяттинской «Ладой» чебоксарцы отличились трижды, выдав свою самую результативную игру на турнире — 3:0. Точные удары на счету Александра Матвеева, Михаила Воробьев и Юрия Евлампьева.

Первый игровой день заканчивался для команды «С.С.С.Р» поединком с саратовским «Грантом». История встреч чебоксарских команд с саратовцами тянется уже с далекого 2008 года. Именно тогда наши соперники впервые заявились в Открытый Кубок МФС «Приволжье» по футболу среди ветеранов российских регионов старше 40 лет, который до 2015 года неизменно проходил в поселке Лазаревское Краснодарского края. Поединки между саратовцами и чебоксарцами всегда проходили в упорной борьбе и, как правило, влияли на распределение призовых мест. Достаточно отметить, что в период с 2008 по 2015 годы «Грант» четырежды завоевывал Кубок МФС «Приволжье», волжане сумели на это ответить только дважды. И вот новое противостояние старых, новых соперников, новое соревнование (Первенство вместо Кубка), новая возрастная категория ветеранов «50+». А большинство футболистов те же самые — Юрий Евлампьев, Дмитрий Володарский, Александр Матвеев, Василий Антонов. Андрей Субботин у чебоксарцев, Александр Ермаков, Андрей Чернопятов, Дмитрий Спирин, Дмитрий Варданян, Михаил Никитин, Андрей Кудряшов — у саратовцев... Что касается отчетной игры, то на ее результате сказалось более высокое исполнительское мастерство наших соперников. Блистательный Михаил Никитин трижды наказал нашу оборону за незначительные помарки, чебоксарец Дмитрий Тимофеев смог отыграть лишь один мяч. Итог — 3:1 в пользу «Гранта». После этой игры определился явный фаворит турнира, который создал солидный задел в очках и обыграл своих основных конкурентов — и «С.С.С.Р», и самарские «Крылья Советов».

Второй игровой день для команды «С.С.С.Р» начинался решающим поединком за второе место с самарскими оппонентами. Причем его время начала было назначено на 7 часов утра по московскому времени из-за изнуряющей жары. К таким непростым условиям лучше приспособились наши футболисты, которые в начале игры открыли счет после точного удара Юрия Евлампьева и удерживали его до самого финального свистка. Победа со счетом 1:0 открыла команде «С.С.С.Р» путь ко второму «лигочемпионскому» месту. И чтобы не испортить обедни, чебоксарцам требовалось в заключительной игре турнире с его аутсайдером — пензенским «Стартом» — добыть победу с любым счетом. Что было как-то буднично и сделано. Итоговый счет — 2:0, забитые мячи на счету Дмитрия Тимофеева и Александра Матвеева.

Победителем Первенства впервые стала команда «Грант» (Саратов), ни на йотту не дав усомниться в своем превосходстве, уверенно обыгравшая всех своих оппонентом кроме тольяттинцев, с которыми в последней ничего не значащей игре позволила себе немного расслабиться.

Второе место и право представлять приволжский регион в финальном турнире Первенства России по футболу среди ветеранов старше 50 лет завоевала команды «С.С.С.Р» (Чебоксары), набрав 13 очков. Тройку призеров замкнули самарские «Крылья Советов», всего на очко отставшие от чебоксарцев.

Подводя итоги турнира, следует признать результат нашей команды более чем удовлетворительным. Выполнена главная задача — по спортивному принципу получено право участвовать в финальном турнире Первенства России среди ветеранов старше 50 лет, проведение которого запланировано в октябре 2021 года в Краснодарском крае. Стоит также отметить руководителей двух ведущих ветеранских коллективов Чувашии Олега Ивановича Ермакова («Волга») и Дмитрия Валерьевича Ефимова («Комплект21»), которые, несмотря на свои решаемые локальные задачи во внутренних ветеранских соревнованиях, делегировали своих ведущих игроков в распоряжение команды «С.С.С.Р» (по сути сборной команды Чувашии), что позволило достойно представлять наш регион на официальных межрегиональных соревнованиях.

Технические результаты турнира:

1 тур.

«Крылья Советов» (Самара) — «Лада» (Тольятти) — 1:0.

«Старт» (Заречный Пензенская область) — «Симбирск» (Ульяновск) — 0:1.

«С.С.С.Р» (Чебоксары) — «Нижний Новгород» — 2:0 (Михаил Воробьев-1, Валерий Шмелев-1)

2 тур.

«Лада» — «Старт» - 0:0.

«Симбирск» — «С.С.С.Р» — 0:0.

«Грант» (Саратов) — «Крылья Советов» — 1:0.

3 тур.

«Нижний Новгород» — «Симбирск» — 0:0.

«Старт» — «Грант» — 0:3.

«С.С.С.Р» — «Лада» — 3:0.

4 тур.

«Лада» — «Нижний Новгород» — 1:3.

«Грант» — «С.С.С.Р» — 3:1.

«Крылья Советов» — «Старт» — 2:0.

5 тур.

«С.С.С.Р» — «Крылья Советов» — 1:0.

«Нижний Новгород» — «Грант» — 0:3.

«Симбирск» — «Лада» — 3:0.

6 тур.

«Старт» - «С.С.С.Р» — 0:2.

«Грант» — «Симбирск» — 3:1.

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород» — 4:1.

7 тур.

«Лада» — «Грант» — 1:1.

«Нижний Новгород» — «Старт» — 3:1.

«Симбирск» — «Крылья Советов» — 1:3.

Итоговое положение команд:

1. «Грант» (Саратов), 16 очков, разность мячей — 14:3.

2. «С.С.С.Р» (Чебоксары), 13 очков, разность мячей — 9:3.

3. «Крылья Советов» (Самара), 12 очков, разность мячей — 10:4.

4. «Симбирск» (Ульяновск), 8 очков, разность мячей — 6:6.

5. «Нижний Новгород», 7 очков, разность мячей — 7:11.

6. «Лада» (Тольятти), 2 очка, разность мячей — 2:11.

7. «Старт» (Заречный Пензенская область) — 1 очко, разность мячей — 1:11.

Лучшие в номинациях:

вратарь — Александр Баринов («Симбирск»).

защитник — Дмитрий Володарский («С.С.С.Р»).

полузащитник — Андрей Николаев («Крылья Советов»).

нападающий — Дмитрий Тимофеев («С.С.С.Р»).

бомбардир — Михаил Никитин («Грант») — 7 мячей.

игрок — Андрей Кудряшов («Грант»).

Состав команды «С.С.С.Р» (Чебоксары): вратарь — Александр Балабанов, полевые игроки — Василий Антонов, Дмитрий Володарский (капитан), Михаил Воробьев, Юрий Евлампьев, Владимир Жандарский, Александр Матвеев, Владимир Мочалов, Андрей Субботин, Дмитрий Тимофеев, Валерий Шмелев. Руководитель команды — Владимир Михайлович Мочалов, тренер — Дмитрий Григорьевич Володарский.