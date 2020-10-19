"Фемида" побеждает на турнире в Красных Четаях

17 октября 2020 года в селе Красные Четаи в спортивном комплексе «Хастар» состоялся турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 40 лет, посвященный 55-летнему юбилею известного в Красночетайском районе спортсмена Юрия Ивановича Михайлова.
Мастер спорта России по рукопашному бою Ю.И. Михайлов - поистине универсальный ветеран спорта, преуспевший во многих спортивных дисциплинах. Он является призером чемпионата Советского Союза, чемпионом и многократным призером чемпионатов России по рукопашному бою, многократным чемпионом России и призером чемпионата Мира по каратэ, чемпионом Чувашии и Волгоградской области по служебному и офицерскому многоборьям, победителем Межрегионального Футбольного Союза «Приволжье» по футболу 2019 года и многократным призером Международных турниров по футболу среди ветеранов старше 50 лет в составе команды «С.С.С.Р» (Чебоксары).
Юрий Иванович прошел долгий, но успешный путь трудовой деятельности, начинал с простого рабочего, служил в рядах Советской Армии в качестве радиотехника, учился в Высшей следственной школе МВД России, служил в органах внутренних дел России, работал и продолжает трудиться в правоохранительной системе Чувашской Республики.
В турнире приняли участие 4 ветеранских коллектива — чебоксарские «Фемида» (судейское сообщество Чувашской Республики), «Дружба» (Управление Росгвардии России по Чувашской Республике), «С.С.С.Р» (Союз Сильных Смелых Решительных) и сборная Красночетайского района «Чавал». По результатам однокругового турнира победителем турнира стала команда с 6 очками стала команда «Фемида», лишь по дополнительным показателям (победа в личной встрече) опередила команду хозяев турнира «Чавал». На третьем месте с 4 очками оказалась столичная «С.С.С.Р». И замкнула квартет участников турнира «дружба» с 1 очком в активе. Сегодняшний юбиляр отметился в составе каждой из участвовавшей в турнире команды, защищая ее ворота в течение одного тайма. И даже сумел однажды отличиться, как ни парадоксально, поразив ворота своего более старшего коллеги из столичной «С.С.С.Р»., с которой в последнее время добивался весомых успехов.
Технические результаты турнира:
Итоговое положение команд: