"Фемида" побеждает на турнире в Красных Четаях

17 октября 2020 года в селе Красные Четаи в спортивном комплексе «Хастар» состоялся турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 40 лет, посвященный 55-летнему юбилею известного в Красночетайском районе спортсмена Юрия Ивановича Михайлова.

Мастер спорта России по рукопашному бою Ю.И. Михайлов - поистине универсальный ветеран спорта, преуспевший во многих спортивных дисциплинах. Он является призером чемпионата Советского Союза, чемпионом и многократным призером чемпионатов России по рукопашному бою, многократным чемпионом России и призером чемпионата Мира по каратэ, чемпионом Чувашии и Волгоградской области по служебному и офицерскому многоборьям, победителем Межрегионального Футбольного Союза «Приволжье» по футболу 2019 года и многократным призером Международных турниров по футболу среди ветеранов старше 50 лет в составе команды «С.С.С.Р» (Чебоксары).

Юрий Иванович прошел долгий, но успешный путь трудовой деятельности, начинал с простого рабочего, служил в рядах Советской Армии в качестве радиотехника, учился в Высшей следственной школе МВД России, служил в органах внутренних дел России, работал и продолжает трудиться в правоохранительной системе Чувашской Республики.

В турнире приняли участие 4 ветеранских коллектива — чебоксарские «Фемида» (судейское сообщество Чувашской Республики), «Дружба» (Управление Росгвардии России по Чувашской Республике), «С.С.С.Р» (Союз Сильных Смелых Решительных) и сборная Красночетайского района «Чавал». По результатам однокругового турнира победителем турнира стала команда с 6 очками стала команда «Фемида», лишь по дополнительным показателям (победа в личной встрече) опередила команду хозяев турнира «Чавал». На третьем месте с 4 очками оказалась столичная «С.С.С.Р». И замкнула квартет участников турнира «дружба» с 1 очком в активе. Сегодняшний юбиляр отметился в составе каждой из участвовавшей в турнире команды, защищая ее ворота в течение одного тайма. И даже сумел однажды отличиться, как ни парадоксально, поразив ворота своего более старшего коллеги из столичной «С.С.С.Р»., с которой в последнее время добивался весомых успехов.

Технические результаты турнира:

1. "Фемида» — «Дружба» — 3:1 (2:0).

Голы: Евгений Малыгин-1, Алексей Дмитриев -1, Артем Баранов-1 — Александр Архипов-1.

2. «Чавал» — «С.С.С.Р» — 6:4 (5:2).

Голы: Алексей Иванов-2, Юрий Михайлов-1, Владимир Михуткин-1, Юрий Матвеев-1 — Дмитрий

Володарский-2 (1 — с пенальти), Эдуард Анисимов-1.

3. «Фемида» — «С.С.С.Р» — 2:4 (2:2).

Голы: Евгений Малыгин-1, Алексей Дмитриев-1 — Евгений Илюшкин-2, Александр Матвеев-2.

4. « Дружба» — «Чавал» — 0:2 (0:0).

Голы: Алексей Иванов-1, Сергей Храмов-1.

5. «Чавал» — «Фемида» — 0:4 (0:2).

Голы: Алексей Дмитриев-1, Алексей Шумилов-1, Максим Николаев-1, Олег Иванов-1.

6. «С.С.С.Р» — «Дружба» — 3:3 (1:0).

Голы: Евгений Илюшкин-1, Александр Матвеев-1, Михаил Богаратов-1 — Александр Ядринцев-2, Александр Карпов-1.

Итоговое положение команд:

1. «Фемида» — 6 очков (разность мячей — 9:5).

2. «Чавал» — 6 очков (разность мячей — 8:8).

3. «С.С.С.Р — 4 очка (разность мячей — 11:11).

4. «Дружба» — 1 очко (разность мячей — 4:8).

"Фемида" - победитель турнира в Красных Четаях