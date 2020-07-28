"С.С.С.Р." лишь третьи

25 июля 2020 года в Йошкар-Оле состоялся Межрегиональный турнир по футболу в формате 7x7 среди ветеранов старше 50 лет, посвященный открытию летнего футбольного сезона. В данном турнире приняла участие чебоксарская команда "С.С.С.Р", соперниками которой были две команды хозяев — йошкаролинская «Виктория» и «Медведево» из одноименного поселка, а также зеленодольский «Авангард», представляющий Республику Татарстан.

В первой игре наши земляки встретились с командой «Медведево» и добились нелегкой победы — 2:1 (голы на счету Ильи Черлакова и Василия Антонова). Вторым соперником чебоксарцев стал фаворит турнира — «Виктория», в составе которой отметились очень много старых знакомых, известных по выступлениям за команду мастеров «Дружба» во второй лиге Первенства СССР по футболу 80-90 годов прошлого столетия (Игорь Таллах, Александр Плотников, Владимир Ведерников, Олег Максимов). Отчетная игра прошла в равной борьбе с минимальным количеством голевых моментов. Все решил единственный мяч, который послал на исходе матча в ворота чебоксарцев форвард хозяев Андрей Скулкин. После этой игры команда «С.С.С.Р» окончательно утратила все шансы на первое место. Однако, в случае положительного результата в заключительном противостоянии с зеленодольцами наши земляки могли рассчитывать на итоговое второе место. Но все пошло не по сценарию чебоксарцев. «Авангард» встал «стеной» у своих ворот и сумел отстоять нулевую ничью, а в серии послематчевых пенальти вырвал победу — 7:6 (у чебоксарцев послематчевые пенальти реализовали Илья Черлаков, Дмитрий Володарский, Александр Приходько, Александр Матвеев, Владислав Васильев, Василий Антонов, не реализовали — Владимир Мочалов, Игорь Сидоров).

Ну а победителем турнира неожиданно стали ветераны из республики Татарстан, набравшие по 7 очков с йошкаролинской «Викторией», но опередившие ее по результатам очного поединка (1:1, по пенальти — 5:4). Чебоксарский «С.С.С.Р», набрав 4 очка, занял III место. Ветераны из поселка Медведево замкнули квартет участников турнира, не набрав ни одного очка. Подводя итоги турнира, следует отметить его очень ровный состав участников. Ни одна из игр не закончилась с перевесом одной из команд более чем в два мяча. Даже аутсайдер турнира — команда «Медведево» — все свои поединки закончила с одинаковым счетом — 1:2, оказав в них своим оппонентам достойное сопротивление. В двух играх победителя пришлось выявлять в серии послематчевых пенальти, в которых оба раза преуспели зеленодольские ветераны, что принесло им итоговую победу в турнире. Что касается выступления наших земляков, то его следует признать вполне удовлетворительным. Во-первых, перед ними не ставилось задачи непременно держать победу в турнире. Во-вторых, данный турнир был проведен почти после 5-месячной паузы, связанной с эпидемией короновируса. Поэтому требовалось прежде всего восстановить соревновательные навыки, наладить игровые связи и самое главное, не травмироваться на ровном месте. И, в-третьих, данный турнир был одним из этапов подготовки команды «С.С.С.Р» к Первенству Межрегионального Футбольного Союза «Приволжье» среди ветеранов старше 50 лет, который пройдем как и в прошлом году в городе Тольятти Самарской области 22-23 августа 2020 года. Напомним,что наши земляки в прошлом году были победителями Первенства, поэтому в этом году перед ними ставится очень амбициозная задача — защита чемпионского титула.

Состав команды "С.С.С.Р " (Чебоксары): вратари - Александр Приходько, Геннадий Прокопьев, полевые игроки - Василий Антонов, Владислав Васильев, Дмитрий Володарский (капитан), Сергей Дмитриев, Юрий Евлампьев, Александр Матвеев, Владимир Мочалов, Игорь Сидоров, Илья Черлаков, руководитель команды - Владимир Михайлович Мочалов, тренер - Дмитрий Григорьевич Володарский.

Технические результаты турнира:

1 тур.

"Авангард" - "Виктория" - 1:1, по пенальти — 5:4.

"С.С.С.Р" - "Медведево" - 2:1.

2 тур.

"Авангард" - "Медведево" - 2:1.

"С.С.С.Р" - "Виктория" - 0:1.

3 тур.

"Авангард" - "С.С.С.Р" - 0:0, по пенальти — 7:6.

"Виктория» - "Медведево» — 2:1.

Итоговое положение команд»:

1. «Авангард» (Зеленодольск).

2. «Виктория» (Йошкар-Ола).

3. «С.С.С.Р» (Чебоксары).

4. «Медведево».