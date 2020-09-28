"С.С.С.Р." повторяет прошлогодний успех

Межрегиональный турнир среди ветеранов старше 49 лет памяти А. И. Червякова в год буйства коронавирусной инфекции собрал наибольшее количество команд за все годы его проведения. 6 иногородних коллективов любезно составили компанию тройке чувашских команд в борьбе за почетный трофей. Напомним, что в прошлом году пальму первенства завоевал чебоксарский "С.С.С.Р.", уверенно переигравший в финале гостей из нижегородской области - «ВНИИЭФ». Вот и в этом году оба этих коллектива вновь сошлись в решающем матче, и снова сильнее оказались футболисты "С.С.С.Р.".
26-27 сентября 2020 г. Стадион "Труд" г. Чебоксары
|№
|
Турнир памяти Червякова - 2020.
Группа А.
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|«Сталь» Чебоксары
|1:1*
|2:1
|1
|1
|0
|3-2
|4
|2
|«Маяк» Киров
|1:1*
|2:1
|1
|1
|0
|3-2
|4
|3
|«Дружба» Йошкар-Ола
|1:2
|1:2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|№
|
Турнир памяти Червякова - 2020.
Группа В.
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|«ВНИИЭФ» Саров, Нижегородская обл.
|0:0
|3:0
|1
|1
|0
|3-0
|4
|2
|«Текстильщик» Иваново
|0:0
|3:0
|1
|1
|0
|3-0
|4
|3
|«Крылья» Чебоксары
|0:3
|0:3
|0
|0
|2
|0-6
|0
|№
|
Турнир памяти Червякова - 2020.
Группа С.
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|«С.С.С.Р.» Чебоксары
|1:0
|1:1
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|«Симбирск» Ульяновск
|0:1
|1:0
|1
|0
|1
|1-1
|3
|3
|«Регион 16» Елабуга
|1:1
|0:1
|0
|1
|1
|1-2
|1
"Сталь" - "Дружба" - 2:1 (1:1)
26 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).
Голы: Осипов Юрий (1), Устимов Андрей (27) – Кулишов Андрей (14).
"Дружба" - «Маяк» - 1:2 (0:2)
26 сентября. Судья: Шилов Сергей (Чебоксары).
Голы: Бузникин Дмитрий (17, с пенальти) – Болотов Константин (6), Караваев Дмитрий (15).
"Маяк" - "Сталь" - 1:1 (0:0), по пенальти - 2:4
26 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).
Голы: Шаклеин Валерий (18) – Спиридонов Сергей (28).
Серия пенальти: 1:0 Зыков Олег, 2:1 Буторин Владимир, 2:2 Шаклеин Валерий (мимо), Болотов 2:3 Константин (вратарь) – 1:1 Каратаев Герман, 2:2 Салахеев Алмаз, 2:3 Илюшкин Евгений, 2:4 Евлампьев Андрей.
Технические результаты:
"Крылья" - «Текстильщик» - 0:3 (0:1)
26 сентября. Судья: Шилов Сергей (Чебоксары).
Голы: Клейнос Николай - 3 (4, 16, 19).
"Текстильщик" - "ВНИИЭФ" - 0:0 (0:0)
26 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).
Предупреждены: Есин Олег (10), Чернов Алексей (24) (оба – «Текстильщик»).
«ВНИИЭФ» - "Крылья" - 3:0 (2:0)
26 сентября. Судья: Шилов Сергей (Чебоксары).
Голы: Фёдоров Сергей - 2 (6, 22), Уразов Марат (12)
Дополнительный матч за право играть в группе за 1-3 места:
"Текстильщик" - "ВНИИЭФ" - 0:1 (0:0)
27 сентября. Судья: Кутлубердин Игорь (Чебоксары). Два тайма по 10 минут.
Гол: Калашников Владимир (15).
"С.С.С.Р." - "Симбирск" - 1:0 (0:0)
26 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).
Гол: Павлов Эдуард (22, с пенальти).
"Симбирск" - "Регион 16" - 1:0 (0:0)
26 сентября. Судья: Шилов Сергей (Чебоксары).
Гол: Егоров Алексей (18).
"Регион 16" - "С.С.С.Р." - 1:1 (1:0)
26 сентября. Судья: Шилов Сергей (Чебоксары).
Голы: Шаботич Муневер (6) – Тимофеев Дмитрий (28)
|№
|
Турнир памяти Червякова - 2020.
За 1-3 места.
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|«С.С.С.Р.» Чебоксары
|0:0
|2:0
|1
|1
|0
|2-0
|4
|2
|«ВНИИЭФ» Саров, Нижегородская обл.
|0:0
|0:0
|0
|2
|0
|0-0
|2
|3
|«Сталь» Чебоксары
|0:2
|0:0
|0
|1
|1
|0-2
|0
"Сталь" - "С.С.С.Р." - 0:2 (0:1)
27 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).
Голы: Мамайкин Евгений - 2 (8, 28).
Предупреждены: Желтов Павел (28) – Авреньев Олег (19).
"С.С.С.Р." - "ВНИИЭФ" - 0:0 (0:0)
27 сентября. Судья: Кутлубердин Игорь (Чебоксары).
Предупреждён: Уразов Марат (30) («ВНИИЭФ»).
"ВНИИЭФ" - "Сталь" - 0:0 (0:0)
27 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).
Предупреждён: Желтов Павел (14) («Сталь»).
"С.С.С.Р." Чебоксары - победитель турнира памяти А.И.Червякова (2020)
"ВНИИЭФ" Саров - серебрянный призер турнира памяти А.И.Червякова (2020)
"Сталь" Чебоксары - бронзовый призер турнира памяти А.И.Червякова (2020)
|№
|
Турнир памяти Червякова - 2020.
За 4-6 места.
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|«Маяк» Чебоксары
|3:2
|1:0
|2
|0
|0
|4-2
|6
|2
|«Текстильщик» Иваново
|2:3
|0:0
|0
|1
|1
|2-3
|1
|3
|«Симбирск» Ульяновск
|0:1
|0:0
|0
|1
|1
|0-1
|1
Технические результаты:
"Маяк" - "Симбирск" - 1:0 (1:0)
27 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).
Гол: Шаклеин Валерий (8).
"Симбирск" - "Текстильщик" - 0:0 (0:0)
27 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).
Предупреждён: Французов Александр (18) («Симбирск»).
"Текстильщик" - "Маяк" - 2:3 (1:3)
27 сентября. Судья: Купцов Александр (Ядрин).
Голы: Клейнос Николай - 2 (4, 25) – Швецов Владимир (6), Караваев Дмитрий (10), Шаклеин Валерий (12).
|№
|
Турнир памяти Червякова - 2020.
За 7-9 места.
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|«Регион 16» Елабуга
|3:0
|0:0
|1
|1
|0
|3-0
|4
|2
|«Крылья» Чебоксары
|0:3
|2:0
|1
|0
|1
|2-3
|3
|3
|«Дружба» Йошкар-Ола
|0:0
|0:2
|0
|1
|1
|0-2
|1
Технические результаты:
"Дружба" - «Регион 16» - 0:0 (0:0)
27 сентября. Судья: Кутлубердин Игорь (Чебоксары).
"Регион 16" - "Крылья" - 3:0 (1:0)
27 сентября. Судья: Кутлубердин Игорь (Чебоксары).
Голы: Шаботич Муневер (2), Ихсаков Ильгам (18), Павлович Ненад (24).
«Крылья» - "Дружба" - 2:0 (0:0)
27 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).
Голы: Кулагин Владимир (18), Алексеев Олег (25).
Организаторы турнира традиционно определили лучших игроков в следующих номинациях: