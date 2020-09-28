"С.С.С.Р." повторяет прошлогодний успех

Межрегиональный турнир среди ветеранов старше 49 лет памяти А. И. Червякова в год буйства коронавирусной инфекции собрал наибольшее количество команд за все годы его проведения. 6 иногородних коллективов любезно составили компанию тройке чувашских команд в борьбе за почетный трофей. Напомним, что в прошлом году пальму первенства завоевал чебоксарский "С.С.С.Р.", уверенно переигравший в финале гостей из нижегородской области - «ВНИИЭФ». Вот и в этом году оба этих коллектива вновь сошлись в решающем матче, и снова сильнее оказались футболисты "С.С.С.Р.".

26-27 сентября 2020 г. Стадион "Труд" г. Чебоксары

№ Турнир памяти Червякова - 2020. Группа А. 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 «Сталь» Чебоксары 1:1* 2:1 1 1 0 3-2 4 2 «Маяк» Киров 1:1* 2:1 1 1 0 3-2 4 3 «Дружба» Йошкар-Ола 1:2 1:2 0 0 2 2-4 0

№ Турнир памяти Червякова - 2020. Группа В. 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 «ВНИИЭФ» Саров, Нижегородская обл. 0:0 3:0 1 1 0 3-0 4 2 «Текстильщик» Иваново 0:0 3:0 1 1 0 3-0 4 3 «Крылья» Чебоксары 0:3 0:3 0 0 2 0-6 0

№ Турнир памяти Червякова - 2020. Группа С. 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 «С.С.С.Р.» Чебоксары 1:0 1:1 1 1 0 2-1 4 2 «Симбирск» Ульяновск 0:1 1:0 1 0 1 1-1 3 3 «Регион 16» Елабуга 1:1 0:1 0 1 1 1-2 1

"Сталь" - "Дружба" - 2:1 (1:1)

26 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).

Голы: Осипов Юрий (1), Устимов Андрей (27) – Кулишов Андрей (14).

"Дружба" - «Маяк» - 1:2 (0:2)

26 сентября. Судья: Шилов Сергей (Чебоксары).

Голы: Бузникин Дмитрий (17, с пенальти) – Болотов Константин (6), Караваев Дмитрий (15).

"Маяк" - "Сталь" - 1:1 (0:0), по пенальти - 2:4

26 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).

Голы: Шаклеин Валерий (18) – Спиридонов Сергей (28).

Серия пенальти: 1:0 Зыков Олег, 2:1 Буторин Владимир, 2:2 Шаклеин Валерий (мимо), Болотов 2:3 Константин (вратарь) – 1:1 Каратаев Герман, 2:2 Салахеев Алмаз, 2:3 Илюшкин Евгений, 2:4 Евлампьев Андрей.

Технические результаты:

"Крылья" - «Текстильщик» - 0:3 (0:1)

26 сентября. Судья: Шилов Сергей (Чебоксары).

Голы: Клейнос Николай - 3 (4, 16, 19).

"Текстильщик" - "ВНИИЭФ" - 0:0 (0:0)

26 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).

Предупреждены: Есин Олег (10), Чернов Алексей (24) (оба – «Текстильщик»).

«ВНИИЭФ» - "Крылья" - 3:0 (2:0)

26 сентября. Судья: Шилов Сергей (Чебоксары).

Голы: Фёдоров Сергей - 2 (6, 22), Уразов Марат (12)

Дополнительный матч за право играть в группе за 1-3 места:

"Текстильщик" - "ВНИИЭФ" - 0:1 (0:0)

27 сентября. Судья: Кутлубердин Игорь (Чебоксары). Два тайма по 10 минут.

Гол: Калашников Владимир (15).

"С.С.С.Р." - "Симбирск" - 1:0 (0:0)

26 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).

Гол: Павлов Эдуард (22, с пенальти).

"Симбирск" - "Регион 16" - 1:0 (0:0)

26 сентября. Судья: Шилов Сергей (Чебоксары).

Гол: Егоров Алексей (18).

"Регион 16" - "С.С.С.Р." - 1:1 (1:0)

26 сентября. Судья: Шилов Сергей (Чебоксары).

Голы: Шаботич Муневер (6) – Тимофеев Дмитрий (28)

№ Турнир памяти Червякова - 2020. За 1-3 места. 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 «С.С.С.Р.» Чебоксары 0:0 2:0 1 1 0 2-0 4 2 «ВНИИЭФ» Саров, Нижегородская обл. 0:0 0:0 0 2 0 0-0 2 3 «Сталь» Чебоксары 0:2 0:0 0 1 1 0-2 0

"Сталь" - "С.С.С.Р." - 0:2 (0:1)

27 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).

Голы: Мамайкин Евгений - 2 (8, 28).

Предупреждены: Желтов Павел (28) – Авреньев Олег (19).

"С.С.С.Р." - "ВНИИЭФ" - 0:0 (0:0)

27 сентября. Судья: Кутлубердин Игорь (Чебоксары).

Предупреждён: Уразов Марат (30) («ВНИИЭФ»).

"ВНИИЭФ" - "Сталь" - 0:0 (0:0)

27 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).

Предупреждён: Желтов Павел (14) («Сталь»).

"С.С.С.Р." Чебоксары - победитель турнира памяти А.И.Червякова (2020)

"ВНИИЭФ" Саров - серебрянный призер турнира памяти А.И.Червякова (2020)

"Сталь" Чебоксары - бронзовый призер турнира памяти А.И.Червякова (2020)

№ Турнир памяти Червякова - 2020. За 4-6 места. 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 «Маяк» Чебоксары 3:2 1:0 2 0 0 4-2 6 2 «Текстильщик» Иваново 2:3 0:0 0 1 1 2-3 1 3 «Симбирск» Ульяновск 0:1 0:0 0 1 1 0-1 1

Технические результаты:

"Маяк" - "Симбирск" - 1:0 (1:0)

27 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).

Гол: Шаклеин Валерий (8).

"Симбирск" - "Текстильщик" - 0:0 (0:0)

27 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).

Предупреждён: Французов Александр (18) («Симбирск»).

"Текстильщик" - "Маяк" - 2:3 (1:3)

27 сентября. Судья: Купцов Александр (Ядрин).

Голы: Клейнос Николай - 2 (4, 25) – Швецов Владимир (6), Караваев Дмитрий (10), Шаклеин Валерий (12).

№ Турнир памяти Червякова - 2020. За 7-9 места. 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 «Регион 16» Елабуга 3:0 0:0 1 1 0 3-0 4 2 «Крылья» Чебоксары 0:3 2:0 1 0 1 2-3 3 3 «Дружба» Йошкар-Ола 0:0 0:2 0 1 1 0-2 1

Технические результаты:

"Дружба" - «Регион 16» - 0:0 (0:0)

27 сентября. Судья: Кутлубердин Игорь (Чебоксары).

"Регион 16" - "Крылья" - 3:0 (1:0)

27 сентября. Судья: Кутлубердин Игорь (Чебоксары).

Голы: Шаботич Муневер (2), Ихсаков Ильгам (18), Павлович Ненад (24).

«Крылья» - "Дружба" - 2:0 (0:0)

27 сентября. Судья: Кадушкин Максим (Чебоксары).

Голы: Кулагин Владимир (18), Алексеев Олег (25).

Организаторы турнира традиционно определили лучших игроков в следующих номинациях:

Лучший вратарь – Андрей Кочанов ("ВНИИЭФ")

Лучший защитник – Андрей Субботин ("С.С.С.Р.")

Лучший полузащитник – Валерий Орлов ("Сталь")

Лучший нападающий – Валерий Шаклеин ("Маяк")

Лучший бомбардир – Николай Клейнос - 5 мячей ("Текстильщик")

Лучший игрок турнира – Владимир Мочалов ("С.С.С.Р.")